Super Spot, novi del centra Supernove Ljubljana Rudnik, vabi na kosilo in zabavo tudi ob nedeljah – dobrodošli!

Nakupovalni center Supernova Ljubljana Rudnik je z otvoritvijo novega dela v lanskem letu obiskovalcem ponudil ne le še boljšo nakupovalno izkušnjo, temveč tudi popolno destinacijo za kulinarična in zabavna doživetja. Super Spot tako pod eno streho združuje pestro gostinsko ponudbo in ponudbo zabavnih doživetij za vse generacije – tudi ob nedeljah!

Foto: Supernova

Pridite na kosilo, malico, večerjo ali pijačo

V kar dveh nadstropjih novega dela centra vas vse dni v tednu, vključno z nedeljami in prazniki, vabijo vrhunska svetovna kulinarika, priljubljene restavracije hitre hrane, odlični napitki in izdelki za posladkat. Številne restavracije in bari poskrbijo za prav vsak okus.

Foto: Supernova

Pridite po zabavo in doživetja

Ko ste lačni zabave, je Super Sport Spot vselej pravi naslov. Oglejte si najnovejšo filmsko premiero, premagajte rekorde na poligonih WOOP! IZZIVI, skočite v fitnes in pripeljite svoje najmlajše na najboljšo Zumma Kids zabavo v mestu.

Zavrtite kolo sreče za nagrade

Vsak torek v oktobru od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure bo v Super Spotu postavljeno kolo sreče. Pridite in ga zavrtite ter si prislužite eno od nagrad, ki jo lahko unovčite ob nedeljah za popolna kulinarična in zabavna doživetja.

Foto: Supernova

Izkoristite Vesele urice s super popusti

Vsak ponedeljek, torek in sredo v oktobru bodo v Super Spotu od 17. do 20. ure potekale Vesele urice. Ponudba gostinskih lokalov in zabavnih doživetij bo še bolj mamljiva, saj boste uživali v posebnih 20-odstotnih popustih in presenečenjih. Aktualno ponudbo lahko kadarkoli preverite na spletnem mestu Supernove Ljubljana Rudnik.

Uživajte na koncertih Nedeljskega odklopa

Vsako nedeljo v oktobru vas bodo od 16. ure naprej v pritličju novega dela centra na odru zabavali glasbeni gostje v živo. Akustični koncerti bodo popestrili nedeljsko vzdušje in vas zazibali v različne ritme ter glasbene žanre.

Doživite vse barve, okuse in odtenke zabave to jesen v Super Spotu.

