Po novoletnih praznikih se nadaljuje prenova Jurčkove ceste, kmalu pa bodo začeli tudi rekonstrukcijo krožišča Jurčkove, Betettove in Lorenzove ceste pri nakupovalnem središču Rudnik, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Za čas prenove bo urejen obvoz, so še navedli.

Jurčkova cesta je na odseku med Peruzzijevo in omenjenim krožiščem že zaprta, pripravljalna dela na krožišču pa so, kot so sporočili z Mola, začeli 13. januarja. Krožišče bodo za ves promet zaprli predvidoma v četrtek, 16. januarja 2025. Dela bodo predvidoma trajala do 21. aprila 2025.

Za dostop do trgovskega središča pripravljajo nadomestno krožišče

Izključno za dovoz do parkirne hiše Supernova/E'Leclerc urejajo začasno krožišče na območju zunanjega parkirišča pri E'Leclercu, preostali promet pa bo preusmerjen na obvoz, ki bo potekal po Lorenzovi cesti, Ukmarjevi, Cvetkovi, Kumerjevi in Premrlovi ulici ter Betettovi cesti. Na obvozu bo veljal spremenjen prometni režim prednostnih cest, postavljena bo ustrezna prometna signalizacija, voznike pa prosijo, naj bodo pozorni in strpni. Razmere na tem območju bodo spremljali in po potrebi prilagajali prometno signalizacijo, so še navedli.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Spremenjena bo tudi avtobusna linija

Tudi mestni avtobusi na liniji 27 bodo vozili po spremenjeni trasi, ki bo peljala po Jurčkovi cesti, Peruzzijevi ulici, Betettovi cesti in Premrlovi ulici. Začasno bosta ukinjeni postajališči Bobrova in NS Rudnik, v smeri NS Rudnik pa bodo uredili dodatno postajališče na Peruzzijevi ulici za križiščem z Jurčkovo cesto, so še sporočili z Mola in za konec dodali, da so zapore uskladili z vodstvi nakupovalnih središč Supernova in E'Leclerc, kjer se prenove veselijo.

Foto: Mestna občina Ljubljana