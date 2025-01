Na Rudniku bodo zaradi del zaprli krožišče

"Delovišče je na območju barjanskih tal, kar pomeni, da nimajo zadostne moči nošenja, zato je treba območje predhodno utrditi. Da bi dela izvedli najbolj korektno in v sprejemljivem času, smo se odločili za popolno zaporo krožišča," je pojasnila.

Vzpostavljeno bo začasno krožišče

Dela bodo potekala v dveh fazah. Najprej bodo uredili začasni dostop do parkirne hiše Supernova in trgovine E.Leclerc. Zunanje parkirišče pri E.Leclercu bodo zaprli in ga izpraznili. Vzpostavljeno bo začasno krožišče, ki bo vodilo do parkirne hiše Supernove oz. E.Leclerca.

V drugi fazi bodo začeli pilotiranje in rekonstrukcijo križišča. Obvoz tega območja bo urejen z ustrezno prometno signalizacijo ter bo potekal prek Lorenzove ceste, Ukmarjeve ulice, Cvetkove ulice, Kumarjeve ulice, Premrlove ulice in Betetove ceste dvosmerno v obe strani enako.

Pripravljalna dela bodo stekla v ponedeljek, popolna zapora križišča pa se začne v četrtek. Dela bodo predvidoma trajala do 21. aprila 2025, je dejala vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik.

Grad bo dostopen izključno z vzpenjačo

Prihodnji teden bo zaprtih več pešpoti na Ljubljanski grad, saj bo v ponedeljek stekla sečnja drevja s helikopterskim spravilom. V času zapor bo grad dostopen izključno z vzpenjačo. Če bodo vremenske razmere to dopuščale, na občini računajo, da bodo dela zaključili do prihodnjega petka.

Popolna zapora bo po pojasnilih Maje Žitnik vzpostavljena na osmih točkah: Osojna pot, Cesta slovenskih kmečkih uporov, Lončarska steza, Mačja steza, grajski drevored, Za ograjami, Lutkarska pot in Osojna steza.

Ta območja bodo zaprta vsak dan do petka, 17. januarja, med 7.30 in 17.00, v tem času pa bo grad dostopen izključno z vzpenjačo. Ob zaporah bo po pojasnilih Žitnik organizirano tudi fizično varovanje, točne lokacije zapor so objavili tudi na spletni strani občine.

"Glede na trenutno vremensko napoved bi moralo vse potekati po zastavljenem načrtu. Do konca marca bodo sledile še druge dejavnosti, kot so nameščanje podajno-lovilnih ograj, odstranitev ostankov del in ureditev območja," je dejala Žitnik in dodala, da bodo vse pešpoti razen dveh po 17. januarju ponovno vzpostavili.

Dela potekajo po načrtu

Marko Šercer, direktor podjetja Tisa, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, je pojasnil, da dela potekajo po terminskem načrtu. "Za zdaj ni bilo nobenih težav, imeli smo precejšnjo srečo z vremenom. Tudi za prihodnji teden, ko bo najbolj občutljiva faza – delo s helikopterjem –, je napoved za zdaj dobra," je dejal, meščane pa prosil za potrpljenje. "Maksimalno se bomo potrudili, da dela izvedemo hitro in učinkovito, predvsem pa varno," je zagotovil.

Ljubljanski župan Zoran Janković je spomnil, da je sečnja na grajskem hribu namenjena zaščiti hiš in ljudi pod gričem. Meščane je pozval, naj prihodnji teden grajski grič raje zamenjajo z Golovcem ali Rožnikom.