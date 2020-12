Šok v modnem svetu: umrla je slavna manekenka

V torek je umrla britanska manekenka Stella Tennant, ki je pretekli teden dopolnila 50 let. Škotinja je bila včasih ena najslavnejših manekenk na svetu, med drugim je bila obraz modnih znamk Chanel in Prada.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je 22. decembra nenadoma umrla Stella Tennant," je po poročanju britanskih medijev sporočila njena družina ter dodala, da je bila "čudovita ženska in navdih vsem nam". Prosili so za spoštovanje zasebnosti in dodali, da bodo podrobnosti o spominski slovesnosti objavili kasneje.

Policija je sporočila, da pri smrti britanske manekenke ni bilo sumljivih okoliščin.

Stella Tennant leta 1997 s Karlom Lagerfeldom in Naomi Campbell Foto: Reuters

Stello Tennant je med zvezde izstrelilo fotografiranje za britansko izdajo modne revije Vogue leta 1993, ko je bila stara 22 let. Po tem je sodelovala s številnimi modnimi oblikovalci in hišami, kot so Chanel, Prada, Alexander McQueen, Calvin Klein in Versace.

Enaindvajset let je bila poročena s francoskim fotografom Davidom Lasnetom, s katerim sta dobila štiri otroke. Avgusta letos sta sporočila, da se ločujeta.