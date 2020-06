V začetku maja je slavni (temnopolti) oblikovalec André Leon Talley javno kritiziral urednico revije Vogue, Britanko Anno Wintour, ki je znana po svoji hladnosti, nedostopnosti in včasih tudi krutosti. Očital ji je "nesposobnost človeške prijaznosti" ter da ga je z Vogua enostavno zavrgla.

Zdaj, ko po vseh ZDA divjajo protesti in izgredi zaradi smrti Georgea Floyda, ki je konec maja umrl, ker mu je belopolti policist osem minut in 46 sekund klečal na vratu, pa je tudi Wintourjeva končno nagovorila svoje zaposlene in priznala, da niso delali v pozitivnem okolju.

Svojemu osebju je poslala pismo, v katerem je priznala, da delovno okolje pri reviji Vouge ni najboljše. Foto: Getty Images

"Čas je, da se zazremo vase in smo ponižni"

Na svoje osebje je naslovila čustveno pismo, v katerem je med drugim zapisala, da pri reviji niso storili dovolj za temnopolte zaposlene in promocijo temnopoltih oblikovalcev, ter priznala, da je bilo okolje žaljivo in nestrpno.

"To naslavljam še posebej temnopoltim članom naše ekipe: lahko si samo mislim, kakšni so bili zadnji dnevi za vas. Hkrati pa vem za nasilje, bolečino in krivice, ki so prisotni že nekaj časa. Bil je že skrajni čas, da to prepoznamo in storimo nekaj glede tega," je priznala in dodala, da jih zdaj končno posluša.

"V državi se odvija zgodovinski trenutek in to je čas, ko moramo vsi poslušati, se zazreti vase in biti ponižni, predvsem mi, ki smo privilegirani in imamo avtoriteto. To je čas za akcijo."

Na Wintourjevo "nečloveško vedenje" je pred kratkim opozoril oblikovalec André Leon Talley. Foto: Getty Images

Spoštovana, a zatrašujoča do "vseh, ki niso slavni in vplivni"

Slavna urednica je v pismu ironično izpostavila vse to, kar je od nje pričakoval odpuščeni Talley, ki naj bi iz Vogua odšel, ker je "prestar, predebel in nekulski".

Več o njenem "nečloveškem odnosu" do svojih zaposlenih razkriva v svoji prihajajoči biografiji, napovedani za letošnji september, The Chiffon Trenches, v kateri se je razpisal tudi o tem, da je Anna "imuna proti vsemu, razen proti slavnim in vplivnim ljudem, kakršnim daje prednost na straneh Vogua".

Wintourjeva je sicer znana po svojem strogem obnašanju in v svetu mode je sicer spoštovana, a zastrašujoča. Prav ona naj bi bila navdih za knjižno uspešnico Hudičevka v Pradi, po kateri so pozneje posneli tudi film, v katerem Wintourjevo upodablja Meryl Streep.

Preberite več: