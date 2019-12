Še niste okrasili doma? Tukaj je hitra rešitev: preproste papirnate zvezdice #video

Nocoj bomo sedli k božičnim večerjam, in če vam vašega doma še ni uspelo praznično okrasiti, nikar ne bodite v stresu in slabe volje. V desetih minutah lahko izdelate prekrasne papirnate zvezde, ki vam bodo pričarale pravo praznično vzdušje.

Vse, kar potrebujete za izdelavo, so jedilne papirnate vrečke, lepilo in škarje. Ter, če želite na koncu zvezde še kako posebej okrasiti, morda kakšna pršila z bleščicami, vodenke ali tempera barve. A tudi preproste bele zvezde bodo zaradi svoje bogate oblike in velikosti že same po sebi dovoljšna popestritev prostora.

Kako jih izdelati, nam je pokazala Mariborčanka Mateja Hojnik. Ta na svoji strani na Facebooku Ljubki dom navdihuje z videoposnetki, ki vsebujejo preproste trike za okrasitev doma.

Preberite tudi: