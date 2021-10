S krompirjem, čokolado in tonikom do najbolj grozljivih mask za noč čarovnic

Noč čarovnic je pred vrati in če želite letos s svojo masko zares navdušiti, pri tem pa ne zapraviti gore denarja, skočite v kuhinjo in si s temi sestavinami pričarajte osupljivo realističen mejkap.

Dneve pred nočjo čarovnic družbena omrežja preplavijo grozljive maske, ob pogledu na katere vam zastane dih. "Meni nikoli ne bi uspelo ustvariti tako grozljive čarovnice ali krvavega klovna," si mislite. A samo počasi. Kaj pa če vam povemo, da je realistične učinke ureznin, bušk in krvi mogoče pričarati tudi s povsem naravnimi sestavinami? Večino imate najverjetneje že v hladilniku ali shrambi.

Foto: Guliverimage

Lepilo + robčki = brazgotina

Če želite na obrazu ustvariti karseda realistične brazgotine, potrebujete robčke, ki jih razslojite, lepilo za umetne trepalnice in rdeče senčilo. Najprej na kožo nanesite debelo plast lepila. Medtem ko čakate, da postane lepljivo, odtrgajte trak robčka in ga zvijte v tanek svaljek ter položite na lepilo. S tankim čopičem zabrišite robove lepila in ko se posuši, pobarvajte z rdečim senčilom.

Čokolada + jedilna barva = umetna kri

Umetno kri lahko doma pričarate s čokoladnim sirupom in rdečo jedilno barvo. V manjšo posodico zlijte malo čokoladnega sirupa in mu dodajte tri kapljice barve za živila. Premešajte. Če je zmes preveč rjava, dodajte še nekaj kapljic barvila, kri pa lahko zgostite s sladkorjem. Ko dobite želeni odtenek, kri s čopičem nanesite na brazgotine in ureznine.

Papir + črtalo za oči = umetne trepalnice

Če pri roki nimate umetnih trepalnic, jih lahko z malo praktične žilice ustvarite iz papirja in črtala za oči. Iz papirja izrežite polkrog v velikosti vaše veke in izrezan papir na obeh straneh pobarvajte s črnim črtalom. Ko se posuši, izrežite želeni vzorec trepalnic, jih privihajte in z lepilom za trepalnice nalepite na veko.

Senčilo + vazelin = barva za obraz

Barve za obraz imajo konsistenco šminke in olja, ki v kombinaciji pričarata močno barvo in gladek nanos. Z nožem na krožnik izpraskajte želene barve senčila in k vsaki dodajte eno žličko vazelina. Dobro premešajte in dobili boste vpadljive barve goste strukture, ki jih s čopičem ali prsti nanesite na obraz.

Krompir + tonik = barva, ki se sveti v temi

Ličila, ki se svetijo v temi, so lahko precej draga. A mi poznamo recept, kako jih ustvariti doma! Potrebujete samo krompir in tonik ter malo kuharskih spretnosti. Krompir kar z lupino narežite na majhne koščke in jih stresite v večji lonec. Prelijte jih z vročo vodo in premešajte. Vodo precedite in po desetih minutah boste opazili, da se na dnu posode pojavi trda plast. Vodo odlijte, trdo plast pa zmešajte z nekaj čist vode. Ponovite postopek in kmalu bo v posodi ostal bel prah, ki se bo ob reakciji s tonikom spremenil v sluz, ki se sveti v temi. Veselo ustvarjanje!

