Prvič na ogled obleke, ki jih je nosila Jovanka Broz

V Beogradu bo do konca novembra odprta razstava edinstvenih modnih kosov, ki jih je nosila "prva dama Jugoslavije".

V prostorih srbske radiotelevizije RTS bo še mesec dni na ogled razstava "Jovanka Broz – v barvah", ki javnosti omogoča vpogled v garderobo Jovanke Broz, žene nekdanjega jugoslovanskega vodje Josipa Broza - Tita.

"Jovanka Broz je sledila modnim smernicam, obenem pa je ustvarila lasten modni slog, ki je bil monumentalen, glamurozen in prepoznaven po oprijetih krojih z odprtim dekoltejem in poudarjenim pasom," je ob odprtju razstave sredi septembra za srbske medije povedala modna oblikovalka in kostumografinja Maja Nedeljković Davidovac, soustvarjalka razstave, "obleke je kombinirala z dragim, a zadržanim nakitom, rdečo šminko in prepoznavno pričesko."

Med drugim je na razstavi na ogled skoraj 70 let stara obleka, v kateri je Jovanka leta 1952 ob Titu prvič nastopila v javnosti. Foto: Guliverimage/AP

Oblikovalka in kostumografinja je še poudarila, da je nekdanji jugoslovanski predsedniški par pazljivo izbiral svoja oblačila: "Z njimi sta komunicirala in gradila identiteto nove Jugoslavije, njene ideologije in politike."

"Čeprav sta bila na čelu socialistične države, sta se Tito in Jovanka z glamurjem, luksuzom in bliščem postavljala ob bok preostalim svetovnim voditeljem in kulturni eliti," je dejala soustvarjalka razstave.

Leta 1956 na otoku Vanga Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Po koncu razstave 30. novembra bodo modne kose preselili v beograjski Muzej uporabnih umetnosti, kjer bodo na ogled v prihodnjih letih.

Modna zapuščina Jovanke Broz obsega 676 oblek in kostimov, sto parov čevljev, 85 parov rokavic in en prav poseben kos, uniformo iz leta 1945.

Na obisku pri češkoslovaškem predsedniškem paru leta 1965 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Večino njenih čevljev je izdelal beograjski čevljar Glogovac, so še povedali avtorji razstave, ob teh je imela tudi nekaj obutve iz Italije. Zanimiva podrobnost njene garderobe je tudi, da je imela ob vseh oblekah in kostimih še nekaj blaga, iz katerega so bili sešiti, da jih je bilo mogoče po potrebi razširiti oziroma popraviti.

