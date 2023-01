Pri 56 letih umrla ena od prvih supermanekenk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V starosti 56 let je umrla v Nemčiji rojena vrhunska manekenka Tatjana Patitz, ki je v 80. in 90. letih preteklega stoletja skupaj s Cindy Crawford, Naomi Campbell in Lindo Evangelista veljala za eno najbolj slavnih supermanekenk na svetu. Vzrok smrti ni znan.

Tatjana Patitz se je rodila 25. marca 1966 v Hamburgu nemškemu očetu in estonski materi. Mladost je preživela na Švedskem.

Ob koncu 80. let in v 90. letih prejšnjega stoletja se je uveljavila kot ena najbolj zaželenih svetovnih manekenk, skupaj s Cindy Crawford, Lindo Evangelista, Naomi Campbell in Christy Turlington.

Znana ni bila le po nastopih na modnih revijah in po kultnih fotografijah znanega fotografa Petra Lindbergha, svetovni javnosti je v spominu ostala tudi kot ena od nastopajočih v slavnem videospotu britanskega superzvezdnika Georgea Michaela za megahit Freedom ter v spotu za skladbo Skin Trade prav tako britanske priljubljene skupine Duran Duran. Igrala je tudi v več filmih.

Čeprav so jo prištevali v skupino supermodelov tistega časa, se Tatjana Patitz nikoli ni videla kot del te klike. "Nikoli ni šlo za prijateljstvo med nami. Preveč različna življenja smo živele," je nekoč dejala.

Glavna urednica revije Vogue Anna Wintour je ob novici o smrti Tatjane Patitz zapisala, da je bila ta vedno evropski simbol glamurja, nekakšna mešanica Romy Schneider in Monice Vitti. Dodala je, da je bila manj razvpita in vidna ter bolj skrivnostna in odrasla kot druge tedanje zvezdnice modnega sveta.

Tatjana Patitz je nekoč za Vogue povedala, da so ji v modnem poslu pogosto govorili, da je videti tako posebno, da je tako drugačna od preostalih manekenk, da bo gotovo uspešna.

Živela je v kalifornijskem mestu Malibu, povezovali so jo tudi z različnimi filmskimi zvezdniki, a sama se je držala stran od javnosti. Delovala je v modnem svetu, a govorila je, da je njeno življenje precej več od tega. Ker je bila razočarana nad plehkostjo ZDA, je pred leti omenjala tudi možnost vrnitve v Nemčijo oziroma Evropo, a se je njeno življenje končalo pri le 56 letih. Za seboj je pustila 19-letnega sina Jonaha.

