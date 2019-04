Preprosti triki Indire za glamurozen večerni mejkap #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gotovo se je že vsaki izmed vas zgodilo, da vas je presenetilo kakšno vabilo na večerno druženje, pa za kaj drugega kot za hitro prho in preoblačenje ni bilo časa. Mejkap, ki ste ga nosile čez dan, se je že malce izgubil, pa tudi sicer se vam je zdelo, da bi za večerno druženje potrebovali kaj manj diskretnega, kot je dnevni mejkap.

Vizažistka Indira Ekić, ki jo lahko spremljate v komentatorski oddaji Od težaka do junaka, je pokazala, kako lahko z nekaj preprostimi triki dnevni mejkap spremenite v malce bolj glamurozen večerni videz. Namige si lahko ogledate v spodnjem videu.

Bistvo večernega mejkapa je v tem, da si lahko privoščite malo bolj močne barve kot čez dan – tako na očeh kot ustnicah. Tudi bleščice in umetne trepalnice niso prepovedane, če so vam všeč. Da bodo kljub močnejšim odtenkom vaše oči še vedno videti sveže in odprte, pa preprosto uporabite belo barvico, ki jo nanesete na spodnjo veko, med drugim svetuje Indira.