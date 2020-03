Predstavljamo linijo izdelkov Garnier BIO

Oglasno sporočilo

Garnier že 115 let išče navdih za svoje izdelke v sestavinah naravnega porekla, letošnjo jesen pa se predstavlja z linijo certificirane ekološke kozmetike. Kolekcijo sestavlja 11 ekoloških izdelkov za nego kože, ki so jih navdihnila znanja iz ljudske medicine, seveda v sodelovanju s strokovnjaki znamke Garnier.

Kot mnogi verjetno tudi ti pazljivo izbiraš kozmetiko za nego kože in pri tem paziš tako na sestavine kot na vpliv posamezne kozmetike na naše okolje. Prav zato se je blagovna znamka Garnier odločila za proizvodnjo certificiranih ekoloških izdelkov.

Garnier BIO: certifikat kot garancija kvalitete sestavin

Verjetno veš, da ustrezen certifikat še dodatno potrjuje izvor naših sestavin. Vsi izdelki Garnier BIO imajo na embalaži oznake ECOCERT in COSMOS ORGANIC. To pomeni, da so izpolnili visoke standarde organizacije ECOCERT, ki obstaja od leta 2002 in predstavlja pooblaščeno telo za izdajo certifikatov ekološke in naravne kozmetike, ter pridobili certifikat COSMOS ORGANIC, kar v praksi pomeni sledeče:

- Garnier BIO linija je ustvarjena iz izključno »zelenih« sestavin.

- Ne vsebuje GSO.

- Ne vsebuje parabenov, nano-delcev in silikonov.

- Ne vsebuje umetnih dišav in barvil.

- Ne vsebuje sestavin živalskega izvora, ki bi predstavljale stres ali smrt za žival, lahko pa vsebuje njihove proizvode, kot sta mleko, med.

- Vsak izdelek vsebuje vsaj 20 % ekoloških sestavin.

- Vsak izdelek vsebuje najmanj 95 % sestavin naravnega porekla.

- Preostalih nekaj % je strogo nadzorovanih.

Kot je razvidno, COSMOS certifikat zagotavlja vrhunske standarde v ekološki kozmetiki, ki jih predstavlja tudi naša nova linija izdelkov Garnie BIO. Če želiš izvedeti več o organizaciji ECOCERT in certifikatu COSMOS, klikni na povezavo.

Koristi ekološke kozmetike

Certifikat je seveda izredno pomemben za ekološko kozmetiko, vendar je še toliko bolj važen njegov posredni vpliv na kožo. Najbrž veš, da so sestavine ekološke kozmetike prijazne koži in okolju. Vprašanje, ki se poraja, je, ali so ekološki izdelki enako učinkoviti, saj se pogosto sliši zgodbe o naravni kozmetiki, ki skorajda mejijo na neresnične. Prepričaj se sama! Izredno pomembno je, da najdeš tisto formulo, ki ti najbolj ustreza. To je pravi izziv in Garnier se je 10 let posvečal snovanju pravih formul ter sedaj razkril linijo Garnier BIO.

Naravne sestavine za vse tipe kože

Strokovnjaki so pri zasnovi nove linije Garnier izdelkov izbirali med tistimi rastlinami, ki po svojem delovanju odgovarjajo vsem tipom kože. Poglej si glavne sestavine linije Garnier BIO in njihovo delovanje na kožo:

- Sivka – pomaga pri obnovi in neguje vse tipe kože.

- Limonska trava – deluje čistilno in je primerna za normalno do mešano kožo.

- Arganovo olje – hrani suho in občutljivo kožo.

- Timijan – deluje čistilno in je primeren za mešano in mastno kožo.

- Konjakov gumi – za čiščenje normalne do mešane kože

- Plavica – pomirja in neguje vse tipe kože

Vse naštete rastline so znane po svojem blagodejnem delovanju, mi pa smo se potrudili, da jih kar najbolje izkoristimo, in to na učinkovit način. Eterična olja, cvetne vode in hladno stisnjena olja so združeni v izredno učinkovite ter prijetne certificirane ekološke izdelke za nego, za katere ni dvoma, da bodo izpolnili visoka pričakovanja uporabnikov.

Kaj se ti obeta v liniji izdelkov Garnier BIO?

Ta linija prinaša mnogo zanimivih izdelkov za čiščenje, hidratacijo in nego kože, kot tudi izdelkov proti staranju oz. za »anti-age« nego:

Sivka

- Dnevna nega s sivko za obraz, proti učinku staranja kože

- Nega s sivko za področje okoli oči

- Olje s sivko za obraz, za gladko in sijočo kožo

Limonska trava

- Razstrupitveni gel z limonsko travo za čiščenje obraza

- Konjac gobica za čiščenje obraza

- Vlažilna gel krema z limonsko travo za ravnovesje kože

Timijan

- Tonik s timijanom za popoln ten

Arganovo olje

- Večnamenski balzam z arganovim oljem za obraz, roke in telo

- Hranljivo osvežujoče razpršilo z arganom za obraz

- Hranljiva vlažilna krema z arganom

Plavica

- Micelarna voda s plavico

Med njimi boš zagotovo lahko našla tudi svoj najljubši izdelek, seveda pa boš še boljši učinek linije Garnier BIO dosegla s kombinacijo izdelkov za čiščenje, hidratacijo in nego.

V prihajajočih tednih bomo imeli priložnost, da predstavimo vsak izdelek posebej in ti prenesemo vtise o naši novi kolekciji!

Naročnik oglasnega sporočila je L'Oreal.