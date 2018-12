Praznično ličenje: letos naj izstopajo ultravijoličasta barva in holografski prelivi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko sta zlata in srebrna modni prav vsako leto, naj bo letošnji december končno malo drugačen. Mojstrica ličenja Nika Veger priporoča drznost z ledeno vijoličasto, ultravijoličasto in holografskimi prelivi, pri pričeskah pa lahko mirno posnemate neveste.

Vsakega decembra je v trendu vse bleščeče, a naj bo tokrat vseeno malce drugače. Mojstrica ličenja Nika Veger ima v mislih kar nekaj barv, s katerimi boste popestrili letošnje praznične oprave:

temnomodra, ki spominja na nočno nebo,

ultravijoličasta, ki je po Nikinem mnenju barva leta 2018,

nežna, ledeno vijoličasta, ki spominja na zimsko zarjo,

vsi odtenki rdeče,

zlata, srebrna in bakrena

ter holografska (prelivajoče se barve svetlih, ledenih odtenkov).

Decembrsko urejanje naj popestrijo vijoličasti odtenki. Foto: Getty Images

Bleščice na vekah so vsako leto in. Foto: Getty Images

Svetlikajoče se oči in ustnice

Prav vse naštete barve se lahko na obrazu svetlikajo, lahko pa je sijoč le en detajl, na primer črta, svetuje Nika. "Dodatno lahko oči poudarite z umetnimi trepalnicami, ki so prav tako lahko v eni od trendovskih barv."

Ob drznih očeh vizažistka priporoča ustnice v bolj nežnih odtenkih, če pa jih boste raje obarvale rdeče, si lahko tokrat dovolite več in tudi ustnicam privoščite kovinski lesk ali bleščice.

Še več napotkov o prazničnem ličenju boste našli tukaj:

Naj zasijejo tudi vaši nohti. Foto: Getty Images

Okrasite si tudi lase in nohte

Če ste do zdaj pri laseh razmišljali le o tem, ali naj bodo ravni, skodrani ali speti, raje razmišljajte kot neveste. Decembrske zabave se namreč po urejenosti in eleganci približajo marsikateri poroki, zato naj bo tudi pričeska tako glamurozna. Dodajte ji sponke, trakove, glavnike in obroče ter seveda bleščice.

Drzno igrivi so lahko tudi nohti, kjer naj tako kot pri ličenju zasijejo kovinske barve, rdeča, vijoličasta in modra.

"Letos nohti res niso nežno obarvani, skromno okrašeni ali neopaznih dolžin. V trendu je vse, od mat do kovinskih lakov, klasičnih barv in neonskih različic, vzorčastih poslikav (živalski vzorci, geometrijski liki, praznični motivi)," dodaja Nika.

Rdeča šminka bo tudi decembra zagotovo odlična izbira. Foto: Getty Images

