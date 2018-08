Potrebujete popolno preobrazbo?

Videz je vedno pomemben, pa če se še tako pretvarjamo, da je pomembnejša vsebina. Od naše zunanje podobe je odvisno, kakšen vtis bomo naredili na druge. S svojim izborom oblačil, ličil in dodatkov ter pričeske izražamo svojo osebnost. Prav čudno bi bilo, če bi vse življenje ostali enaki. Tako kot rastemo in se spreminjamo mi sami, se spreminja naš okus in s tem naš videz.

Za manjše spremembe se sicer odločamo sproti, glede na počutje, za pravo preobrazbo pa potrebujemo malce več poguma. Kako dolgo že nosite enako pričesko? Leto, dve, deset, petnajst? Če svojega videza že res dolgo niste spremenili, mu je gotovo pretekel "rok trajanja".

Pet znakov, da je čas za popolno spremembo:

"Čisto nič se nisi spremenila"

Naš spomin se oklepa podobe neke osebe, ko smo jo nazadnje videli, zato nas stavek "Čisto nič se nisi spremenila" lahko spravi v slabo voljo. Videz bi se moral spreminjati z nami. Mogoče želi naš sogovornik poudariti, da se nismo nič postarali, kar je v redu. Če pa nosimo enak stil oblačil, enako pričesko in se ličimo enako kot med študijem, je čas za popolno spremembo.

Lase imamo vedno spete v čop

Stalno speti lasje so znak, da smo obupali. Kdaj običajno nosimo čop ali provizorično figo? Ko smo fizično aktivni ali ko lenarimo. Torej takrat, ko se nam ni treba nič potruditi za videz, ko smo sami ali ni treba narediti vtisa na nikogar. Vsakdanji čop je znak, da je treba k frizerju.

Oblačila bi nas morala spravljati v dobro voljo. Če v omari razen dveh kosov nič več ne vzbudi našega zanimanja, je prišel trenutek za nakupe. Z modnimi oblačili sporočamo, da želimo ostati na tekočem z zadnjimi trendi. Z novimi modnimi dodatki pa lahko še poudarimo spremembo, ki smo si jo privoščili.

Želimo si spremembe

Prav hrepenimo po nečem novem, pa ne naredimo ničesar v zvezi s tem. Če že dolgo razmišljamo o eksperimentiranju z videzom in nas naš videz že dolgočasi, smo res zreli za spremembo. Navdih poiščimo pri prijateljicah, na spletu ali v revijah. Ko ugotovimo, kaj nam je všeč, poiščimo mnenja.

Skrhana samozavest

Se v svoji koži ne počutimo najboljše? S spremembo videza lahko začutimo novo energijo. Vsak pogled v ogledalo nas bo napolnil s samozaupanjem, da smo imeli pogum za nove stvari v življenju. Ljudje okrog nas bodo to opazili in nas pri tem podprli.

Izbiramo stvari, ki nam pomagajo k boljšemu počutju

Med modne dodatke zadnje čase spada voda. Z uživanjem vode sporočamo, da smo ekološko ozaveščeni in da obožujemo najbolj naravno pijačo na svetu. Kaj pomeni, če za svojo pijačo izberemo naravno vodo? Da sledimo modnim trendom tudi na področju aktivnega preživljanja prostega časa in da nam dobro počutje pomeni vse na svetu.

Zato zaupajmo vodi, ki ima v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. To je seveda znana kraljica naravnih mineralnih vod Dana, ki je v zadnjem času postala prava lepotica. Doživela je namreč popolno stilsko preobrazbo. Pri tem je imelo glavno vlogo vodilno svetovno podjetje na področju rešitev predelave in embalaže živil – Tetra Pak.

Ekskluzivna čast pripadla Slovencem

Slovenski potrošniki imajo ekskluzivno čast, da lahko prvi na svetu uživajo v vodi, pakirani v embalaži Tetra Prisma® Aseptic v velikosti 750 mililitrov, ki je sodobnega videza, ovita v kovinski odsev.

Embalaža podjetja Tetra Pak je večinoma iz kartona iz naravnih in obnovljivih virov, zato je lahka in prijazna do okolja, predvsem pa jo je mogoče reciklirati.

Voda v embalaži Tetra Pak je nov modni trend

Z Danino bleščečo modro embalažo bomo izstopali na vsakem koraku in poskrbeli za nepozabno poletno avanturo. Je idealna rešitev za poletno osvežitev, ne glede na to, kje smo, saj je inovativni izdelek primeren za uporabo tako doma kot na poti, med športnimi aktivnostmi ali v miru in tišini svojega doma. Nova embalaža je zelo priročna, saj je preprosta za držanje, pitje in nalivanje.

Naravna mineralna voda Dana blagodejno vpliva na zdravje, saj vsebuje razmeroma visok delež kalcija in magnezija. Primerna je tudi za ljudi, ki uživajo živila z nizko vsebnostjo natrija. Je naravna in ne vsebuje ogljikovega dioksida ter spada med nizko mineralizirane vode.

Voda Dana ima povprečno pH-vrednost 7,3, kar je tako rekoč nevtralna vrednost, ki blagodejno vpliva na naše telo in je zelo podobna pH-vrednosti krvi v telesu. Je prva slovenska voda, katere kakovost redno preverjajo z biološkimi testi, ki zagotavljajo varnost za zdravje (testi Allium).