Postopek s polinukleotidi obožujejo hollywoodske zvezde, v Sloveniji pa je pravi trend

V zadnjih nekaj letih opažamo hitro rast tretmajev za izboljšanje kakovosti kože in boosterjev, ki so zaslužni za naraven in svež videz kože. Eden od teh je postal posebej priljubljen pri nas v Sloveniji, obožujejo pa ga tudi hollywoodske zvezde. Gre za biostimulacijo kože s polinukleotidi.

Kaj so polinukleotidi?

Polinukleotidi so biostimulatorji, ki se jih z vbodi z drobno iglico vnese pod površino kože in vsebujejo majhne delce ribjega DNK, ki so podobni našim človeškim celicam. To pomeni, da polinukleotidi spodbujajo kožne celice, da proizvajajo kolagen in elastin, ki ju izgubljamo s staranjem. Tako se izboljša regeneracija tkiva in obnavljata tonus ter elastičnost kože. Poleg tega imajo antioksidativni in vlažilni učinek, zaradi česar koža postane bolj sveža in sijoča.

Kako polinukleotidi delujejo?

Polinukleotidi delujejo tako, da spodbujajo naravne procese regeneracije kože. Imajo sposobnost vezave vode, kar omogoča globoko vlaženje kože, zaradi česar postane na videz polnejša in bolj sijoča. Poleg tega spodbujajo proizvodnjo kolagena in elastina, proteinov, ki sta ključna za prožnost in elastičnost kože. Ti sestavni deli delujejo kot močni antioksidanti in pomagajo nevtralizirati proste radikale, kar zmanjšuje znake staranja, kot so gube in fine linije.

Poleg tega pospešujejo proces regeneracije tkiv, zaradi česar so idealni za zdravljenje brazgotin ali po estetskih posegih, kot so laserji ali kemični pilingi.

Kako se aplicirajo polinukleotidi?

Tako kot pri tretmajih za izboljšanje kakovosti kože ali mezoterapiji, pri katerih se aktivna učinkovina vbrizga v površinske sloje kože z iglo, se polinukleotidi prav tako injicirajo z drobnimi vbodi. Postopek je minimalno invaziven in skoraj brez bolečin. Priporoča se izvesti od tri do štiri tretmaje v nekajtedenskih intervalih, da bi dosegli polni učinek.

Zakaj preizkusiti polinukleotide?

Polinukleotidi so privlačni, ker ponujajo naraven in varen način bioregeneracije kože. Ne spreminjajo obraznih potez in ne dodajajo volumna, temveč delujejo subtilno, izboljšajo skupni tonus, vlažnost in sijaj kože. Ključna prednost je njihova vsestranskost – primerni so za skoraj vse tipe kože in različne težave, od vlaženja in nege proti staranju do zdravljenja brazgotin in vnetij.

Poleg tega imajo polinukleotidi zelo malo stranskih učinkov. Po postopku je lahko koža rahlo rdeča ali otečena, vendar ti simptomi običajno izginejo v nekaj urah ali dneh. Polinukleotidi so tudi odličen izbor pred ali v kombinaciji z drugimi tretmaji za doseg boljših rezultatov, še posebej pri laserjih, radiofrekvencah, polnilih, botoksu, pilingih in kirurških estetskih posegih.

Zakaj govorimo o ribah?

V estetski medicini se polinukleotidi iz postrvi uporabljajo zaradi svoje izjemne biokompatibilnosti s človeškim tkivom, kar pomeni, da jih telo zlahka sprejme kot "svoje", brez povzročanja draženja ali alergijskih reakcij. Pridobivajo jih iz DNK rib, najkakovostnejši pa naj bi bili iz postrvi. Na našem trgu so na voljo polinukleotidi, pridobljeni iz postrvi blagovne znamke Mastelli, ki v svojem portfelju ponuja več izdelkov, trenutno pa sta najbolj priljubljena Plinest in Newest.

Zakaj izbrati polinukleotide Mastelli, pridobljene iz postrvi?

Polinukleotidi Mastelli so pridobljeni iz postrvi in obdelani z napredno tehnologijo prečiščevanja (PN HPT™), zaradi česar so edinstveni, saj zagotavljajo najvišjo stopnjo čistosti in biokompatibilnosti. Ta metoda minimalizira možnost nečistoč ali alergijskih reakcij. Tako so postopki aplikacije polinukleotidov Mastelli varni in učinkoviti za vse tipe kože.

Gojišča postrvi Mastelli so strogo nadzorovana z namenom, da se zagotovita kakovost surovin in varnost. Postopek vzgoje in čiščenja postrvi je popolnoma v privatni lasti družinskega podjetja Mastelli iz Sanrema.

Podjetje deluje od leta 1952, učinkovitost polinukleotidov pa je bila dokazana in objavljena v več kot sto znanstvenih publikacijah. Poleg estetske medicine se uporabljajo tudi v ortopediji zaradi svojih regenerativnih potencialov.

Kje vse se lahko uporabljajo postopki s polinukleotidi Mastelli in komu so namenjeni?

Uporaba izdelkov Plinest je namenjena mlajši koži, ker podaljšujejo mladosten videz, vlažijo, izboljšajo teksturo, zmanjšujejo brazgotine in dajejo sijaj. Lahko učvrstijo in posvetlijo predel okoli oči ter okrepijo lase in spodbudijo njihovo rast. Izdelek Newest je namenjen zrelejši koži, poleg vlaženja spodbuja regeneracijo, ki zmanjšuje gube in fine linije, zahvaljujoč hialuronski kislini in manitolu.

Polinukleotidi Mastelli se poleg obraza in vratu lahko uporabljajo tudi na lasišču in obrveh (za spodbujanje rasti las in obrvi), predelu okoli oči (za zmanjšanje temnih kolobarjev in podočnjakov) ter dekolteju.



