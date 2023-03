Poslovite se od naramnic in modrčkov

Oglasno sporočilo

V ponedeljek, 27. marca, so se slovenski in tudi tuji znani obrazi družili ob predstavitvi revolucionarne znamke Booby Tape, ki je navdušila modni svet. Izdelki Booby Tape spreminjajo pravila igre v modnem svetu. Zasnovani so kot udobna in varna rešitev za ženske, ki želijo nositi oblačila brez naramnic, z globokim dekoltejem ali hrbtnim izrezom, in tiste, ki želijo eleganten dvig prsi.

S trakom Booby Tape lahko ženske samozavestno nosijo svoja najljubša oblačila, ne da bi jih pri tem skrbelo, kako skriti naramnice spodnjega perila, neprimernega za take priložnosti. Trak Booby Tape je izdelan iz visokokakovostnega medicinskega lepila, ki je nežen do kože in zagotavlja zanesljivo oporo za vse velikosti košaric.

Booby Tape prihaja v prodajalne dm in spletno trgovino dm Slovenija

Modne navdušenke, kot so Tjaša Kokalj Jerala, Lorella Flego, Pika Zrim in še bi lahko naštevali, prisegajo na Booby Tape. Novinarka in vsestranska uspešna vplivnica Lorella Flego nam je zaupala: "Booby Tape poznam že kar nekaj časa, največkrat ga uporabim za posebne priložnosti, ko sem na odru in imam oblečene toalete z odprtim hrbtom ali V-izrezom. Do zdaj sem izdelke naročala v tujini in sem presrečna ob novici, da so od zdaj na voljo tudi v Sloveniji, v prodajalnah dm in na spletni strani dm."

Foto: Marko Delbello Ocepek

V podjetju dm drogerie markt stremijo k temu, da ves čas iščejo izdelke, ki so trendovski, zanimivi in drugačni. Revolucionarni pripomočki Booby Tape so točno to. Dm je pripeljal delček Hollywooda v Slovenijo in vsem nam zaupal skrivnost hollywoodskih zvezdnic. "Že od samega začetka, lahko bi rekli prvega sestanka, smo bili navdušeni nad družino Booby Tape. Ko je ta pristopila do nas, smo v hipu videli jasen cilj: novo zgodbo in produkte, ki bodo očarali ženske v Sloveniji. Tako kot so jih že drugod po svetu." pravi Teja Kampuš, dm Slovenija marketing.

Zgodba o uspehu dveh sester, Biance in Bridgett Roccisano

Ko sta sestri Bianca in Bridgett Roccisano leta 2018 ustanovili podjetje Booby Tape, ki je specializirano za nego oprsja ter ponuja tudi prekrivala za prsne bradavice in silikonske podložke, sta kmalu ugotovili, da na trgu ni bilo izdelka, ki bi ga lahko ženske uporabile za ustvarjanje učinka dviga prsi brez obiska plastičnega kirurga. Prišli sta na idejo, kako rešiti to težavo – s pomočjo traku.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Danes Booby Tape ni samo originalen izdelek, ampak mnogo več – blagovna znamka, ki ponuja celotno ponudbo za nego prsi. Njihove izdelke je mogoče najti v več kot 60 državah po vsem svetu in pri več kot 20 prodajalcih, končno tudi v Sloveniji. Izdelke Booby Tape uporabljajo tudi svetovno znane zvezdnice, na primer manekenka Alessandra Ambrosio, njena najboljša prijateljica Kylie Jenner, Stassie Karanikolaou, ki je nedavno predstavila tudi ekskluzivno kolekcijo Booby Tape, senzacija s TikToka Charli D’Amelio ter mnoge druge.

Naročnik oglasnega sporočila je DM DROGERIE MARKT, D. O. O.