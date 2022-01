Poslovite se od injekcij botoksa! Zdaj se lahko znebite gub že v 14 dneh!

Oglasno sporočilo

Pozabite na boleče injekcije, ki lahko pustijo nepopravljive posledice. FOTO: Adobe Stocks

Botulin toksin, znan tudi kot botoks, je izpeljana snov, ki ima lokalni učinek, ko se vbrizga v mišice. Začasno blokira prenos živčnih impulzov iz obraznih živcev v mišice, kamor je vbrizgan.

Za mnoge ženske je lahko vbrizgavanje botoksa strašljivo in tudi posledice so lahko številni nezaželeni stranski učinki. Zdaj pa lahko uživate v gladki koži brez globokih gub že v 14 dneh! Dobra novica je, da vam ni treba uporabljati injekcij in plačevati dragih ter nevarnih tretmajev!

Swiss Power Botox Power Serum je v Švici razvit izdelek, ki s kombinacijo naravnih sestavin v samo dveh tednih zgladi globoke obrazne gube! Brez injekcij, brez kirurga, brez stranskih učinkov!

Kako Swiss Power Botox Serum dejansko deluje?

Serum vsebuje naravne, a zelo učinkovite sestavine − vsaka sestavina s svojo ključno vlogo prispeva k preprečevanju gub in obnavljanju kože:

Koencim Q10

Koencim Q10, ki se uporablja v tem izdelku za nego kože, pomaga odpraviti gube, obnavlja kožo in izboljšuje sposobnost ohranjanja mladostne strukture.

Kolagen

Kolagen deluje stimulativno: spodbuja obnovo celic, kožo pa naredi napeto in prožno. Prav tako pomaga pri izgubi gub ter na koži ustvari zaščitni sloj.

Hialuronska kislina

Hialuronska kislina kožo vlaži in ji daje volumen, kar prispeva k lepšemu in mlajšemu videzu kože.

Olje grozdnih pečk

Olje grozdnih pečk okrepi celice, da se lahko koža obnovi in ustvari nevidno pregrado. To pomaga ohranjati vlažnost kože in preprečuje njeno prezgodnje staranje.

Elastin

Elastin daje koži strukturo. Močno učinkuje na gube, kar je bistvenega pomena pri odpravljanju drobnih linij, gub in izgubi čvrstosti.

Čebelji vosek

Čebelji vosek kožo vlaži in pomirja. Pospešuje tudi obnavljanje kože in zmanjšuje znake staranja.

Swiss Power Botox Serum sprosti obrazne mišice in "potisne" gube v notranjost. Hkrati ostane obrazna mimika svobodna, kar pomeni, da bo obraz videti naravno, kar je pri injekcijah izključeno.

Novo pakiranje izdelka Botox Power Serum je še bolj privlačno, kot je bilo. Vsebina izdelka je ostala nespremenjena, taka, kot jo je navajeno že veliko kupcev. FOTO: Arhiv ponudnika

Kako uporabljati Swiss Power Botox Serum za doseganje najboljših učinkov? 1. Očistite kožo kot prej: odstranite ličila (tudi če menite, da na njej ni sledi ličil, priporočamo uporabo naravnega čistilnega gela Swiss Power). 2. Na obraz nanesite majhno količino Swiss Power Botox Seruma. 3. Masirajte s krožnimi gibi, dokler se popolnoma ne vpije. 4. Serum uporabljajte zjutraj in zvečer vsaj 14 dni. 5. Uživajte v mlajši in gladkejši koži!

Kaj o Swiss Power Botox Serumu menijo njegovi uporabniki?

"Koža je utrjena in osvežena." − Mateja, Ljubljana, 41 let

"Po prvi uporabi tega seruma je bila moja koža opazno bolj gladka, bolj hidrirana. Vedno sem uporabljala zelo kakovostno nego za kožo, ampak ta serum deluje tako, kot piše v navodilih, in še bolje."

"Gube so se čudežno zgladile!" − Ivan, Portorož, 45 let

"Swiss Power Botox Serum uporabljam že nekaj let. Kdor ve, koliko sem star, je nenehno presenečen. Skoraj nimam gub. To je moja najboljša skrivnost proti gubam."

"Nikoli več ne bom pristala na injekcije!" − Metka, Ptuj, 58 let

"Po mesecu dni uporabe Swiss Power Botox Seruma so nama s hčerko rekli, da sva videti kot sestri. Razlika med nama je 20 let! Koža po uporabi: gosta, žametna, gube okoli oči in ustnic zglajene! Pred nekaj leti sem bila na injekciji, vendar je bilo ta mogoča le za zgornji del obraza, a bilo je več kot opazno, da so mišice ohromljene in obraz ni bil živ. S Swiss Power Botox Serumom sem izjemno zadovoljna, nikoli več ne bom privolila v injekcije."

Kje lahko kupite Swiss Power Botox Serum v Sloveniji? Najcenejši in najlažji način je, da ga naročite neposredno na uradni spletni strani Swiss Power Slovenija, kjer imajo trenutno akcijo − 50-odstotni popust za nove kupce! Ponudba je časovno omejena, zato pohitite, preden bo prepozno! Količina je omejena na največ tri kose na gospodinjstvo! Kliknite tukaj za naro čilo s 50-odstotnim popustom, ki ga dobite v uradni spletni trgovini .

Naročnik oglasnega sporočila je Zdravá skupina s. r. o.