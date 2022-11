Ponošene natikače prodali za več kot 200 tisoč evrov

Natikači Birkenstock so že nekaj let izjemno priljubljena obutev, a več kot 200 tisoč evrov za en par do zdaj ni odštel še nihče. Sploh za par, ki je že temeljito ponošen.

Pretekli konec tedna je dražbeni hiši Julien's Auctions uspela neobičajna kupčija - na dražbi so prodali ponošen par natikačev Birkenstock in zanj iztržili 218.750 dolarjev oziroma dobrih 210 tisoč evrov. Gre za najvišjo ceno, ki so jo na dražbi kdaj dosegli natikači oziroma sandali, so ob tem pojasnili v dražbeni hiši, v kateri so pred dražbo ocenjevali, da bodo dosegli "le" okoli 60 tisočakov.

Velja poudariti, da ni šlo za katerekoli natikače, ampak je ta par rjavih Birkenstockovih natikačev nosil pokojni soustanovitelj Appla Steve Jobs.

Čeprav je bil anonimni kupec zanje pripravljen odšteti res visok znesek, pa so se natikači Jobsu očitno zdeli brez vrednosti, saj jih je zalučal v smeti, od koder jih je nato izkopal upravnik Jobsove hiše.

Ne le tehnološki, ampak tudi modni vizionar

Natikače so v dražbeni hiši opisali kot ponošene, a v dobrem stanju. Dodali so, da "podplat iz plute in jute še vedno nosi odtis njegovih stopal".

Natikači Birkenstock naj bi bili sicer Jobsova priljubljena obutev v 70. in 80. letih, kar je po mnenju predstavnikov dražbene hiše dokaz, da ni bil le tehnološki in poslovni vizionar, ampak je narekoval tudi modne trende.

Oglejte si še: