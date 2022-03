Najbolj nenavadno modno sodelovanje do zdaj?

Po crocsih s peto smo dobili še en obutveni hibrid, ki si ga ne bi zamislili niti v najbolj divjih sanjah: proizvajalec priljubljenih sandalov Birkenstock je združil moči s slovitim oblikovalcem salonarjev Manolom Blahnikom.

Foto: Birkenstock

Blahnik je s svojo nečakinjo Kristino, ki vodi njegovo podjetje, za Birkenstock preoblikoval natikače iz njihovih linij Arizona in Boston. Obe liniji je povzdignil na novo, veliko prestižnejšo (in manj praktično) raven, predvsem z novimi materiali, na voljo so namreč v rožnatem in modrem žametu, za bolj umirjene stranke pa še v črnem usnju.

Foto: Birkenstock

Vsi modeli so okrašeni z Blahnikovimi prepoznavnimi bleščečimi zaponkami, stanejo pa od 495 do 595 evrov, odvisno od izbranega modela in materiala.

