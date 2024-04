Pomladna priložnost, ki je ne smete zamuditi

Pomlad ne prinaša sprememb in prevetritev samo v vašem domu, razpoloženju in garderobi – tudi vaša koža, ličila in dišava, ki jo uporabljate, potrebujejo pomladno prenovo. Čudovita koža ni samo plod vaše enkratne genetike, ampak tudi vsakodnevnih navad. Da boste v pomladnem stilu od las do konic nohtov na nogah, vam predstavljamo nekaj nepogrešljivih izdelkov.

Pomladanska nega kože

Tako kot ob prihodu toplih sončnih dni spremenimo prehrano ter jemo manj težkih in mastnih jedi, tudi naša koža potrebuje pomladno spremembo. Naša koža je zahtevna in nanjo vpliva nešteto dejavnikov, tudi sezonske spremembe, česar se še predobro zavedajo vsi, ki resnično cenijo naš največji organ – kožo. Hranljiva olja, kreme in serumi postanejo preobremenjujoči za kožo, ki v tem času potrebuje več vlage, zaščito pred sončnimi žarki in lahkotne teksture gelov.

Parfumerije Douglas vas bodo navdušile z bogatim izborom izdelkov za nego kože. Tu boste našli vse, da bo vaša koža očiščena, nahranjena, zaščitena in vedno v najboljšem stanju.

Tonik za nego obraza KYLIE SKIN Vanila Milk Toner kožo pomirja in obnavlja njeno naravno pregrado, hkrati pa zmanjšuje vidnost por. Vaši koži bo zagotovil polnost in čistost z občutkom svežine ter sijaja. Dnevna krema za nego obraza Douglas Collection 48H Hydrating Gel Cream koži z dragoceno hialuronsko kislino pomaga, da povrne njeno naravno raven hidracije v idealno ravnovesje.

Zaščita pred soncem je obvezna

Zaščitni faktor je obvezen vsak dan, ne glede na vreme. Izberite zaščitni faktor 30 ali 50 širokega spektra za optimalno zaščito pred sončnimi opeklinami, kožnim rakom in prezgodnjim staranjem kože. Kot kažejo raziskave zadnjih let, naj bi bilo sonce največji dejavnik pospeševanja starosti in je krivo za kar 80 odstotkov vseh starostnih peg in gub. Ne pozabite, da je število vašega zaščitnega faktorja kazalnik tega, kako dolgo ste bili zaščiteni in je po navedenem času treba ponovno nanesti zaščito.

Tudi ličila naj vsebujejo zaščitni faktor, vendar naj ne nadomeščajo uporabe zaščitne kreme, saj večina nima zaščite pred UVA in UVB. Izjema so nekatere obarvane kreme, ki v pomladno-poletnih mesecih odlično nadomestijo tekočo podlago za obraz. V parfumerijah Douglas boste našli izdelke, s katerimi boste odlično zaščitili kožo vse družine.

The INKEY List Polyglutamic Acid SPF30 s pomočjo kemičnih filtrov za zaščito pred soncem zagotavlja zaščito pred škodljivimi sončnimi žarki UVA in UVB. Ta vlažilna, svilnata formula vsebuje osemodstotno vlažilno trojico poliglutaminske kisline, glicerina in skvalana. Vlaga se v njej zadržuje in zagotavlja gladek, rosen videz. It Cosmetics CC+ Cream With SPF 50+ je priljubljen tekoči puder, ki bo popoln kot podlaga za popolno prekrivnost. Gre za vlažilni serum proti staranju, ki vsebuje zaščitni faktor 50+ in širok spekter zaščite pred UVA/UVB. Večopravilni čudež lepote bo poskrbel za vlaženje, hkrati pa zmanjšal vidnost nepopolnosti kože in zagotovil popolno prekrivnost.

Izrazite svojo osebnost z ličili

Ličila so lahko veliko več kot pripomoček za prekrivanje drobnih nepravilnosti naših obrazov. So močno orodje za izraz naše ustvarjalnosti, dopolnijo naš styling in poudarijo naše prednosti. To je način, da svetu pokažete, kdo ste in kako se počutite na določen dan. Ličenje je kot majhna preobrazba. Kakovostna ličila, ki ustrezajo vašim željam in potrebam, boste našli v parfumerijah Douglas v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Preverite tudi njihovo odlično spletno trgovino!

Stisnjeno rdečilo v prahu KYLIE COSMETICS Pressed Blush Powder ponuja gladko in obstojno žametno-mat rdečico s čudovito prekrivnostjo. Na voljo je v več odtenkih, lahka formula postane razkošno gladka in se zlahka zlije s kožo. Paleta za obraz Douglas Collection Face Palette Bronzer & Blush & Highlighter vključuje bronzer, rdečilo in sijaj. Vse, kar potrebujete, da poudarite svoj obraz.

Pika na i – dišava

Coco Chanel, modna ikona, je o parfumu dejala: "Parfum je neviden, a nepogrešljiv in nenadomestljiv modni dodatek. Naznanja, da ženska prihaja, in spominja nanjo, ko odide." Vendar parfum nikoli ni bil izključno domena žensk. Dišava je popolni zaključek vašega videza, kar velja za oba spola. Vonj parfuma, ki se razvije na koži, je vedno edinstven in ustvari svojevrstni podpis, ki bo dlje ostal v zavesti vaših sogovornikov, vam pa podaril občutek ugodja in samozavesti, saj veste, da dobro dišite. Zato se ne obotavljajte in izberite dišavo zase!

Pri dolgotrajni uporabi enakega parfuma postanemo na ta vonj neobčutljivi, zato je priporočljivo, da izmenično uporabljate dva ali več parfumov. Tako tudi izrazite vsakodnevno počutje in vonj prilagajate letnim časom.

Parfumska voda XERJOFF Amabile Eau de Parfum vas bo popeljala v mediteransko poletje. Začetne note Amabile so prava poslastica, presenetljivo energične note zelenih jabolk in mediteranskega sadja se hitro spremenijo v eksotične note cvetja in začimb. Takoj jim sledijo osnovne note klasičnega stila, ki so v harmoničnem kontrastu s primarno vohalno piramido, sestavljeno iz eksotičnih dreves, zelene vanilje in belega mošusa. Toaletna voda Maison Margiela From The Garden Eau de Toilette je poživljajoča dišava, ki prebuja vesele občutke sončnega popoldneva, preživetega na vrtu. Občutek povezanosti z zemljo, užitek ob nabiranju zrelih, sočnih paradižnikov in brenčanje čebel v zraku. Nota paradižnikovega lista se v dišavi združi s toni zelene mandarine in ustvari svež, sočen učinek. Zelene in poživljajoče note pačulija in geranije v dišavi From the Garden prinašajo vlažen, zemeljski pridih.