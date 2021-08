Pomen vsakodnevne nege kože

Negovalni izdelki za kožo, ki jo izdatno navlažijo, bodo pomagali, da bo ta bolj sijoča in zdrava. Foto: Getty Images

Naša koža je eden največjih organov, ki se vsakodnevno spopada s škodljivimi snovmi in nas ščiti pred njimi. Njena naloga je, da nas varuje pred mikroorganizmi in strupenimi snovmi ter nase veže vlago in hkrati preprečuje njeno izhlapevanje. Pomembno je, da ji zato dnevno namenimo posebno nego in ji tako pomagamo pri vlaženju, saj bo tako svoje delo opravljala bolje in dlje.

Staranje kože je neizogiben proces

Dejstvo je, da staranja ne moremo ustaviti. Na videz naše kože vplivajo notranji dejavniki, kot so hormonske spremembe in genetika, ter zunanji dejavniki, na primer pretirano izpostavljanje soncu, uporaba agresivnih mil, nezdrav način življenja in stres.

S staranjem se povrhnjica tanjša, koža pa ne obnavlja več svojih naravnih vlažilnih sposobnosti. To vodi v izsušenost, koža pa razpoka.

Za zdrav videz kože je pomembna preventiva

Neprijetna resnica je, da z uporabo kreme ne moremo izbrisati vseh gubic in sledi staranja. Lahko pa s primerno vsakodnevno nego in zdravim načinom življenja pomagamo ohranjati in izboljšati vlažnost kože, celo upočasnimo nastanek gub, ki se pojavijo zaradi izsušenosti kože, ter tako izboljšamo zdravje in videz svoje kože. Pomembna je torej preventiva.

Za dober videz kože je ključno, da je ta v "dobri kondiciji". Zato se čim bolj zdravo in uravnoteženo prehranjujmo, izdatno se hidrirajmo z vodo in drugimi nesladkanimi pijačami, veliko se gibajmo na svežem zraku, poskrbimo za dovolj spanca in zdrave odnose ter se izogibajmo nezdravim navadam, kot sta kajenje in uživanje alkohola.

Pri izbiri kreme, ne glede na to, ali je namenjena negi obraza, negi okoli oči, rokam ali telesu, naj bo cilj torej, da kožo izdatno navlaži. Kreme za nego obraza in telesa vsebujejo še druge aktivne sestavine, kot so vitamin E, antioksidanti, koencim Q10 in drugi, ki pomagajo pri učinkovitosti, ko gre za zdravje in videz naše kože, da bo ta na videz bolj sijoča. V kombinaciji z zdravim načinom življenja bomo upočasnili tudi pojav novih gubic.

Čeprav pojava gubic ne moremo preprečiti, ga v kombinaciji zdravega načina življenja in nege kože lahko omilimo in upočasnimo. Foto: Getty Images

Poskrbimo za osnovno nego kože in las

Če želimo lepo kožo in lase tudi čez deset let in več, je pomembno, da že danes poskrbimo za vsakodnevno rutino nege. Ta rutina nam bo pomagala ohranjati lepo kožo in lase tudi v prihodnje. Lažje je preprečiti potencialne težave s kožo in lasmi kot odpraviti težave, ko se te že pojavijo. Vsak dan si torej vzemimo čas za osnovno nego – to terja manj časa in energije kot odpravljanje težav s kožo in lasmi, ki bi se morda pojavile. Rutinska nega prihrani čas in denar, saj se z njo lahko izognemo kožnim težavam, katerih odpravljanje je lahko drago. S pravo nego pa se izognemo tudi obiskom dermatologov, morda celo lepotnim posegom, da bi odpravili kožne nepravilnosti.

Rutinska nega pa pomaga vzpostaviti tudi druge zdrave navade, ki bodo pomagale pri tem, da bomo videti dobro in se tako tudi počutili.

Kako začeti? Lepa koža ni le rezultat genetike, pač pa tudi našega načina življenja ter naših navad in razvad. Če še nismo uvedli dnevne nege, začnimo s preprostimi koraki, ki nam ne bodo vzeli veliko časa in denarja, a bodo prispevali k bolj sijoči in zdravi koži. Dnevna nega naj bo sestavljena iz treh korakov:

čiščenje - umivanje obraza,

toniranje - uravnoteženje kože in povrnitev pH,

vlaženje - vlaženje in mehčanje kožo. Naj ti koraki postanejo naš vsakodnevni ritual. Preverite ponudbo izdelkov za nego kože v trgovinah Lidl ter poskrbite, da bo vaša koža ustrezno nahranjena in navlažena.

Namenimo čas tudi čiščenju obraza, saj se čez dan na njem nabere veliko nečistoč. Foto: Thinkstock

Sijoči in zdravi lasje iz domače kopalnice

Tudi lasje potrebujejo nego. Poletni meseci, ko jih izdatno izpostavljamo UV-sevanju in morski vodi ter veliko sušimo na vetru, naredijo lasje na pogled suhe in poškodovane. A s preprosto nego lahko na učinkovit način izboljšamo njihovo moč in zdravje.

Včasih je ključ do lepih las opustitev nekaterih navad, ki lasem škodujejo. Lasje so najšibkejši takrat, ko so mokri, zato se takrat tudi najhitreje lomijo. Česanje mokrih las, drgnjenje z brisačo, spanje na grobi prevleki za blazino in sušenje s sušilnikom za lase lahko prispeva k poškodbam, zato po vsakem umivanju nežno iztisnite vodo iz las in jih nikakor ne drgnite z grobo brisačo. Lase redno umivajmo s šamponom, primernim za naš tip las. Z las in lasišča na ta način speremo umazanijo ter preprečimo mastenje las in prhljaj. Med šamponiranjem lasišče nežno zmasirajmo, da se bo ta bolje absorbiral in nahranil naše lase. Šampon z las sperimo z mlačno vodo.

Balzami za lase jih ščitijo pred morebitnimi poškodbami, povečajo vlago ter pustijo lase bolj gladke in sijoče. Vlažilni balzami so pogosto odličen prvi korak, če želimo izboljšati vlago in zaščititi lase, ko so že zdravi. Vsaj enkrat mesečno pa jim posvetimo posebno nego z masko, ki lase izdatno nahrani, da ostanejo zdravi in navlaženi.

Lepi in močni lasje so rezultat nege in zdravih navad. Foto: Thinkstock

Predvsem se osredotočite na to, kaj vaši lasje potrebujejo. Kakovostne izdelke za nego las boste našli v trgovinah Lidl. Z zgornjimi preprostimi nasveti za nego las pa jih lahko vzdržujete kar v domači kopalnici, brez velikega stroška in porabe časa. Redna nega je ključnega pomena za zdrave lase od korena do konic.