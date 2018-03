Poglejte Kajine trepalnice po 30 dneh uporabe seruma!

Oglasno sporočilo

Naravni stimulator za rast, gostoto in krepitev trepalnic Lux-Factor Eyelash je enostaven za uporabo, deluje pa že v dveh do štirih tednih. Z redno uporabo lahko dosežete tudi do 25 % daljše trepalnice, serum pa prav tako preprečuje lomljenje in izpadanje vaših naravnih trepalnic.

Kaja Jeromel o svoji izkušnji s serumom Lux-Factor Eyelash

"Takoj, ko sem odprla paket, sem ugotovila, da ima proizvod odličen aplikator in da je super pakiran. Najbolj sem se bala prvega nanašanja, saj me je skrbelo, da bo dražil moje oči, ali pa me bodo le-te srbele, se solzile ali karkoli podobnega. Že pri prvem nanosu sem ugotovila, da moje oči serum izjemno dobro prenašajo in to je 4-tedensko testiranje le potrdilo.

Glede samega nanašanja menim, da je serum izjemno preprost za uporabo, saj je aplikator mehak in tanek, zato serum z lahkoto naneseš na zgornji/spodnji rob trepalnic.Izdelek sem nanašala vsako jutro in vsak večer, saj sem se res veselila rezultata po 4 tednih testiranja. Zjutraj, ko sem umila obraz, sem serum nanesla in si med tem umila zobe, nato pa pričela z nanašanjem make upa. Všeč mi je tudi dejstvo, da lahko serum uporabljaš sočasno z ostalimi ličili in tako vedno izgledaš urejeno.

Kajine trepalnice pred uporabo seruma Lux-Factor Eyelash. Že po prvem tednu testiranja sem opazila odlične rezultate. Vsak teden sem komaj čakala, da fotografiram svoje trepalnice in jih primerjam s fotografijo pred testiranjem. Po 4 tednih testiranja pa sem nad svojimi trepalnicami noro navdušena. Že 4-krat v zadnjem tednu sem doživela, da so me ljudje spraševali, če sem šla na refill trepalnic in ali imam umetne. Že nenamazane izgledajo dolge in tako nisem več obsedena s tem, da bi jih vsak dan mazala z maskaro."

Kajine trepalnice 30 dneh uporabe seruma Lux-Factor Eyelash.

"Vedno sem imela kratke trepalnice, na njih nanašala po 5 maskar hkrati, zjutraj pa za vihanje in mazanje trepalnic porabila 10 do 20 minut. Zdaj maskare niti ne potrebujem, da so trepalnice videti dolge. V primeru, da nanašam maskaro, pa mi to vzame mogoče minutko ali še manj in rezultat je veliko boljši. Moje trepalnice so neprimerljivo daljše kot pred testiranjem, prav tako pa veliko bolj goste. Zelo zadovoljna!"

