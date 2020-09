Po 13 letih bo spet dovoljeno nositi "spuščene" hlače

V mestecu Opa-locka na Floridi so leta 2007 moškim prepovedali nositi hlače s spuščenim pasom, pri katerih je mogoče videti spodnje perilo tistega, ki jih nosi. Šest let pozneje so to prepoved razširili še na ženske, kazen za kršitelje in kršiteljice znaša 500 dolarjev oziroma okoli 420 evrov.

Zdaj nameravajo lokalne oblasti to nenavadno odredbo preklicati. Predlog za preklic je že prestal prvo glasovanje v mestnem svetu, čaka ga še eno, a je pričakovati, da bodo mestni svetniki prepoved poslali v zgodovino.

Foto: Wikimedia Commons

"Prepovedi nisem nikoli podpiral," je za časopis Miami Herald povedal podžupan mesta Opa-locka Chris Davis, ki je tudi dal pobudo, da prepoved umaknejo, "vedno se mi je zdelo, da nesorazmerno meri na določen del prebivalcev - mlade temnopolte moške."

Po mestu sicer še vedno stojijo opozorila, ki prebivalce opominjajo, kako nositi hlače (na fotografiji zgoraj). "Že zdavnaj bi jih morali odstraniti," je dejal župan Matthew Pigatt, "res so moteča."

