Od kod ime črni petek in kaj črni petek sploh je?

Čeprav smo prepričani, da vemo že vse o črnem petku, prazniku nakupov, nas še vedno lahko kaj preseneti. Vsi ga povezujemo z Ameriko in kar vidimo nepregledne množice pred vhodi v veleblagovnice in nakupovalna središča. Ja, ena od teorij je tudi ta, a ne edina. Od kod torej ime črni petek in kdaj črni petek sploh je?

Izraz črni petek (Black Friday) res prihaja iz Amerike. Tako je poimenovan petek, ki sledi ameriškemu dnevu zahvalnosti, v Evropi pa ga poznamo kot dan, ki z mamljivimi popusti naznanja začetek predpraznične nakupovalne sezone. Tudi slovenski trgovci za črni petek pripravijo različne ugodne akcijske ponudbe. In priznati je treba, da se je črni petek v zadnjih letih zelo uveljavil tudi v Sloveniji, čeprav ne praznujemo dneva zahvalnosti. Če malo poenostavimo, bi torej črni petek lahko bil katerikoli petek v letu. Mi smo za, le še cene naj padejo!

Je črni petek dobil ime po borznem zlomu?

Ena od teorij pravi, da naj bi osnova črnega petka bila tragična zgodba, in sicer zlom borze. Zlomov borze je bilo v zgodovini več. Eden večjih je bil t. i. Wall Street Crash v četrtek, 24. oktobra 1929. V petek, dan po tem, se je stanje sicer izboljšalo, a so se borzni kazalniki kmalu spet obrnili navzdol. Kriza je trajala tri leta.

Črni petek se je seveda preselil tudi na splet. Preveri ugodnosti, ki jih črni petek prinaša v ECE shopu.

Nakupovalni praznik po dnevu zahvalnosti Dan zahvalnosti se v Združenih državah Amerike praznuje na četrti četrtek novembra, dan po dnevu zahvalnosti pa že od leta 1952 velja kot začetek božične nakupovalne sezone. K nam se je črni petek razširil šele v zadnjih letih, z globalnimi blagovnimi znamkami in velikimi nakupovalnimi središči, na ta dan priredijo pravi nakupovalni praznik, s posebnimi akcijskimi ponudbami in spremljevalnimi dogodki. A ta praznik nakupov že nekaj let kraljuje tudi na spletu.

Od črnega petka do spletnega ponedeljka

V zadnjih letih se poleg črnega petka uveljavlja še en potrošniški dan, in sicer t. i. spletni ponedeljek ("kiberponedeljek"), ki je na prvi ponedeljek po črnem petku in je namenjen popustom pri spletnih nakupih. Da ne bomo praznovali in nakupovali samo ob petkih.

Preveri tudi posebno akcijsko ponudbo v ECE shopu, ki prinaša številne ugodnosti. Akcija traja od 28. oktobra pa vse do konca novembra. Vsi izdelki, ki jih v času akcijskega znižanja črni petek lahko kupite po posebni ceni, so posebej označeni. Vsak teden bomo dodali nova znižanja cen posameznih izdelkov. Ne spreglejte priložnosti za ugoden nakup.

Iz rdečih številk v črne Ena najbolj priljubljenih razlag imena črni petek v ZDA je ta, da so prodajalci večino leta poslovali s finančno izgubo, nato pa so v praznični sezoni, ki se začne po zahvalnem dnevu, končno izplavali iz rdečih številk v črne. Druga razlaga pa pravi, da so izraz črni petek prvič uporabili v Filadelfiji, kjer je policija leta 1961 tako poimenovala gost promet in gnečo, reko ljudi na pločnikih na petek po dnevu zahvalnosti.

Po darila na splet, naj vas prazniki ne presenetijo

Tudi vas popade panika, ko samo pomislite na iskanje daril za vaše najdražje v predpraznični gneči, ko se začne zapletati že z iskanjem parkirnega prostora? Temu se zdaj lahko izognete. Darila lahko po znižanih cenah nakupite še pred sezonskimi znižanji in to iz udobja svoje dnevne sobe. Izkoristite ugodnosti črnega petka še pred sezonskimi znižanji in tako prihranite več za praznične dni.

Črni petek v duhu božičnega praznovanja Tudi tale teorija po sledeh črnega petka nas vodi v Ameriko, ko je predsednik Abraham Lincoln konec 19. stoletja praznik zahvalni dan določil na zadnji novembrski četrtek. V duhu božičnega praznovanja je leta 1905 kanadska trgovina Eaton’s začela enodnevno parado z Božičkom na vagonu po ulicah Toronta. Nato je leta 1913 osem živih severnih jelenov potegnilo Božičkove sani. Do leta 1916 se je Božičku na saneh pridružilo sedem palčkov, ki še danes predstavljajo risane junake za naše najmlajše. Leta 1924 pa se je Božičkova parada prvič odvila v New Yorku in je bila povod za petkovo nakupovanje.

Kupci energentov pri ECE lahko nakupujete po še nižjih cenah

Ne pozabite, kupci energentov pri ECE pa si cene lahko še dodatno znižate s koriščenjem ECE-bonusa. Izplača se, še posebej v teh zahtevnih časih, ko se vse draži in je treba zelo skrbno načrtovati družinski proračun. Da bo ostalo še kaj v denarnici za praznične potepe in priboljške.

Prijetno nakupovanje vam želimo. Naj se črni petek začne.