Obutev, v kateri bo vsak korak postal užitek – modeli Aldo Pillow Walk!

Visoke petke – takoj, ko jih nekdo omeni, pomislimo na senzualnost, ženstvenost in samozavest, le redkokdaj tudi na udobje. Ljubiteljice visokih petk po slednjih največkrat posežejo, ko gre za svečani dogodek, posebno priložnost ali le običajen večerni izhod. Večinoma je izbor namenjen modernemu dizajnu in udobju, ki ga obutev nudi za omenjeno priložnost.

Foto: Aldo Kanadska blagovna znamka ALDO, ki je nedavno nazaj prispela v Ljubljano in je številnim trendsetericam najljubša destinacija za nakup moderne obutve in modnih dodatkov, se je odločila, da napravi popolno formulo za idealno žensko obutev, ki združuje udobje in atraktivnost.

Da boste lahko uživale v svoji neljubši obutvi brez neugodja, bolečih stopali in žuljev, je Aldo razvil posebno revolucionarno tehnologijo, ki podpira vaša stopala na vsakem koraku. Od sedaj naprej več ne rabite razmišljati, ali boste v svoji naljubši obutvi zdržale celo noč ali dan, saj boste s pomočjo Aldo Pillow walk modelov imele občutek, kot da hodite po oblakih.

Foto: Aldo Posebno udobje, eleganca in moderen dizajn je tako del vsakega Pillow walk modela.

Slednji je kreiran na poseben način, s pomočjo inovativne metode, kjer se v obutev vgrajuje penasti vložek, nameščen na predele stopala, ki so najbolj na udaru pri hoji; pete in središče stopal.

Mehki in gibljivi pohodni deli omogočajo udobno hojo, blažijo udarce pri hoji ter nudijo maksimalno udobje, ravnotežje in stabilnost, kar povečuje tudi našo samozavest.

V novi Aldo kolekciji pomlad-poletje, ki je dostopna v nakupovalnem centru Supernova Rudnik Ljubljana, lahko najdete številne Pillow walk modele, s katerimi boste osvojile prav vse; atraktivnost, moderen dizajn ter tisto najbolj pomembno, popolno udobnost!

Najbolj zaželeni kosi te sezone so tako pastelne barve z retro pridihom ter najbolj prodajani čevlji Stessy, ki imajo še nekaj dodatnih izboljšav: manjša višina pete, še dodatno mehkejši vložki, ki te moderne čevlje spreminjajo v vsakodnevno obutev, oblikovano za moderen način življenja.

V kolikor se vam kmalu približuje nek svečan dogodek ter ste v iskanju popolnih petk, s katerimi boste lahko zdržali celo noč in dan, brez pritiskov na stopala, obiščite poslovalnico Aldo v Supernovi Rudnik Ljubljana. Tam lahko najdete številne glamurozne modele, oblikovane posebej za svečane priložnosti. Prav slednji so oblikovani s pomočjo Pillow walk tehnologije, da bi prav vsak vaš korak bil najbolj udoben in brez bolečin.

Pillow walk tehnologija pa je prav tako velik del asortimana tenisk ter primerna za ljubiteljice sproščenih kombinacij obutve. Letošnja kolekcija Aldo tenisk se tako nahaja v številnih barvnih kombinacijah in sodobnih dizajnih. Udobne, toda moderne teniske, bodo vsak vaš poletni styling spremenile v moderen outfit, kjer so poleg ženske kolekcije udobne in moderne teniske velik del tudi moškega izbora obutve.

Pozabite na neudobno obutev, ki vam je do danes uničila že nešteto večernih ali dnevnih izhodov, ter preverite ponudbo Pillow walk modelov v Aldo poslovalnici, v Supernovi Ljubljana na Rudniku.

