Oblecite udobno spodnje perilo in počutili se boste odlično!

Na prvi pogled morda nepomemben kos oblačila, vendar je spodnje perilo nepogrešljivo v vsaki garderobi, saj je uporabno v vseh letnih časih. Kakšno spodnje perilo izbrati? Kakovostno in prijetno, da se boste v njem počutili udobno ves dan.

Poiščite pravo velikost

Da bi izbrali pravo velikost spodnjega perila, morate poznati svoje mere. Vedno preverite velikost izdelka, ki je označena na embalaži, ter preglejte tabelo velikosti proizvajalca, s pomočjo katere boste lažje izbrali ustrezno velikost zase.

Naj vam pristaja kot ulito

Ne glede na to, za kateri kos spodnjega perila gre, vedno izberite takšnega, ki se vam bo popolnoma prilegal. Pretesno spodnje perilo namreč lahko draži vašo kožo in celo povzroči vnetje. Prav tako vam ne bo nobene koristi prineslo preveč ohlapno perilo, saj se lahko naguba in se v njem ne boste počutili dobro, gube pa bodo opazne tudi pod vrhnjimi oblačili.

Izdelano naj bo iz udobnih in zračnih materialov

Spodnje perilo iz bombaža je udobno in diha. Odlična izbira je tudi perilo, izdelano iz modalnih vlaken, ki so pridobljena s posebnim postopkom iz celuloze različnih vrst lesa. Takšno spodnje perilo je na otip mehko, vpojno in zračno, zato je še posebej primerno za vsakdanje nošenje, pa tudi za nošenje ob različnih priložnostih.

Spodnje perilo lahko postane univerzalno oblačilo

Spodnje perilo je nepogrešljiv kos oblačila. Ne le spodnje hlače, tudi spodnje majice in tope je dobro imeti v omari. V hladnejših mesecih leta nas prijetno grejejo, v prehodnih obdobjih jih uporabimo pri plastenju oblačil, poleti pa lahko spodnje majice oblečemo celo kot vrhnje oblačilo, medtem ko so ženski topi videti odlično pod blejzerjem. Številne barve spodnjega perila bodo kombiniranje z drugimi oblačili naredile preprosto in modno.

Tako boste spodnje perilo nosili dlje časa

Zaradi pogoste uporabe spodnje perilo peremo pogosteje kot druge kose oblačil. Da bi vam služilo čim dlje, ga v pralnem stroju perite v mrežasti vrečki. Če je nimate, lahko uporabite tudi bombažno prevleko za vzglavnik.

Ali je vaš podloženi modrček zaradi pogostega nošenja in/ali pranja v pralnem stroju izgubil obliko? Povrnite ga v prvotno stanje s sušilnikom za lase. Debelejši ko je material, višjo temperaturo nastavite na sušilniku. Toplota bo pomagala zgladiti gube in vdolbine v samo nekaj minutah.

Odkrijte udobje in stil s spodnjim perilom Pascarel

Spoznajte kolekcijo visokokakovostnega spodnjega perila Pascarel za ženske in moške, ki ga odlikujejo izjemno prileganje, prijaznost do kože in vrhunski stil. Moška kolekcija je izdelana iz prvovrstnega bombaža, ki je nežen do kože, ne povzroča draženja ter je izjemno zračen. Žensko perilo pa je narejeno iz udobnega modala, zato je mehko, zračno, udobno in ima svilnat lesk, v njem pa se boste počutili odlično ves dan. Spodnje perilo Pascarel je primerno za vsako postavo, zaradi dodanega elastana pa se popolnoma prilega obliki telesa in omogoča neomejeno gibanje.

