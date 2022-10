Novi modni trendi v ALEJI za barvite dni

Oglasno sporočilo

ALEJA je ta hip najbolj vroča modna destiancija. Foto Jošt Gantar

Modne kolekcije, dosegljive za vsak žep, izbirate pa lahko med skoraj tisoč blagovnimi znamkami. ALEJA je prvi znanilec mode in modna prestolnica, obiskovalci pa lahko narekujejo modne trende. Bogata ponudba pisanih modnih kosov, primernih za vsak žep, bo ugodila tudi najbolj izbranim okusom. Številne modne trgovine, kot so XYZ, Sportina, Reserved, H&M, s.Oliver, Tommy Hilfiger, Comma, Baby center, s.Oliver Kids, Tom Tailor, Cocozebra, Cropp, Calzedonia, Mohito, Europa 92 in Buzz.

1 / 4 Jesenska kolekcija znamke Sportina. 2 / 4 Jesenska kolekcija čevljev v prodajalnah Reserved. 3 / 4 Jesenska kolekcija znamke s.Oliver. 4 / 4 Jesenska kolekcija znamke Tom Tailor.

Topli jesenski dnevi nas kar vabijo, da osvežimo svojo garderobo. Poznavalci pravijo, da je tokrat čas za tone, ki bodo spodbujali našo domišljijo in sanje, ki v naše vsakdanje življenje vnašajo barvitost. Žareče vas bodo razvajale rdeča in rožnata barva, ki sta zaznamovali večino predstavitev na elitnih modnih brveh. Ti dve barvi lahko kombinirate tudi z bež odtenki, črno barvo, medtem ko kombinacija rdeče in rožnate predstavlja eleganco in ženstvenost. Letos so tudi precej moderne kapuce, smučarska oblačila pa so postala modna zapoved za vsakdanja opravila. Najdete jih v njihovih športnih trgovinah Hervis, Adidas, Sport Vision, And by Andraž in preostalih. Še vedno so moderne tudi usnjene oprave, oprijeti kroji, asimetrični izrezi in futuristična sončna očala. Tudi krzneni dodatki so modna uspešnica, nosi pa se jih lahko v kombinaciji torbic, pokrival, šalov in obutve.

Jesenska kolekcija znamke Hervis.

Letošnja jesen prinaša štiri glavne trende obutve, ki bodo zagotovo postali ključni kos v vaši garderobi za hladnejše dni. Ženska obutev je tudi letošnjo jesensko in zimsko sezono popolna mešanica najnovejših modnih zapovedi, udobja in funkcionalnosti. Vračajo se debeli podplati, udobne superge, šik gležnjarji in elegantni salonarji. Vrača se tudi stil čevljev, ki je bil mega hit v 90. letih, in sicer gležnjarji z visokimi, kvadratnimi petami. Za toplo in sončno jesensko vreme vas bo navdušila tudi ponudba mokasinov, ki je še bolj raznolika od spomladanske, glavno besedo pa bodo imeli v hladnih dneh škornji. Jesenske dni nam bo zagotovo popestrila tudi njihova barvitost, saj prevladujejo kraljevsko modra, lila in živo zelena barva. Modnih trendov ne boste zgrešili niti z nakupom čevljev v bež, umazano beli smetanovi in globoki temni sivorjavi barvi.

Jesenska kolekcija čevljev v prodajalni Deichmann.

Vse modele in še več najdete pri ponudnikih modne jesenske obutve, kot so Mass, Deichmann, Office Shoes in Transporter Footwear. Vse to in še več najdete na bogato založenih policah trgovin ALEJE.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32 tisoč m2 najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Lani je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado "Global RLI Award" v kategoriji "Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje". Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljavec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah vseskozi odprta, vendar pa je morala zaradi zaprtja države večina trgovin ostati zaprta več tednov oz. mesecev. Hitri komunikacijski in tehnično inovativni ukrepi SES-a v času pandemije covid-19 so kljub temu omogočili varno nakupovanje in dobro obiskanost. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA D.O.O.