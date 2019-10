Nova obsesija, ki je zajela znane Slovenke

Jesen bo letos bolj barvita in prav nič dolgočasna. Prihaja trend, ki se mu ne boste mogli upreti in kateremu že sledijo številne Slovenke – sprememba barve las je postala negovalna in hkrati zelo preprosta. Od rožnate gold barve do sive, od modre do čokoladno rjave. Katera pa bo vaša barva te jeseni?

Sledenje smernicam in eksperimentiranje s pričeskami še nikoli nista bila tako preprosta. In če ste se do zdaj obotavljale pri odločanju, ali bi preizkusile kakšno drznejšo barvo las, bo danes odločitev veliko lažja. Barvne maske Moroccanoil imajo dvojen učinek: lase obarvajo s čistimi pigmenti, obenem pa imajo vse prednosti maske za globinsko nego.

Brez narastka in uničenih konic

Glavna prednost barvne maske Moroccanoil Color Depositing Masks je v tem, da vaših las ne bo obarvala trajno, ampak se bo barva postopoma splaknila z umivanjem – torej odpade skrb za narastek in strah pred tem, da bi se barve naveličali. Tudi če se vam bo zdelo, da vam barvni odtenek ne pristaja, boste lahko zelo hitro prešli na svojo barvo.

Poleg tega pa gre pri maskah Moroccanoil Color Depositing Masks za barvanje brez slabe vesti – ker gre pravzaprav za negovalno masko, boste svoje lase pri barvanju celo poživili in nahranili z dragocenimi sestavinami. Po uporabi so lasje bolj zdravi in so takšni tudi videti.

Tjaša Kokalj se je najprej prelevila v princesko

Ena prvih, ki se je prepustila barvnemu razvajanju mask Moroccanoil Color Depositing Masks, je Tjaša Kokalj, ki pravi, da bi svojo prvo izkušnjo lahko opisala kot začetek obsesije. "Zelo rada eksperimentiram, sem do neke mere tudi drzna v eksperimentiranju. Edino, kar me včasih od tega odvrne, je to, da si ne bi uničila svojih las. Ker gre tu za negovalno barvno masko, je bojazen, da bi si uničila lase, povsem odveč, zato si lahko privoščim praktično vse, kar si želim. Res super zadeva, nad katero sem navdušena."

Za prvi nanos jo je prepričala njena frizerka Sanja Karasman, ki jo zelo dobro pozna in ve, da je nora na rožnato barvo, zato sta se odločili za 'rose gold'. "Gre za topel odtenek, za katerega menim, da mi pristoji."

Barva je pri Tjaši poudarila iskrivost in nedvomno polepšala njen modni slog. Ampak barva 'rose gold' je bila šele začetek njene nove barvne pustolovščine. Kmalu je preizkusila tudi mešanico barve aqauamarin in platinum.

Foto: Marja Bizjak Ažman "Vedno sem želela imeti dolge lase, lepe, sijoče in zato je potrebnega kar nekaj truda, še posebno v manekenskih letih, ko so mi lase ves čas toplotno obdelovali. Jaz svoje lase negujem z dobrim šamponom in balzamom, vedno uporabim še olje, pred toplotno obdelavo jih zaščitim, jim včasih privoščim še kakšno dobro masko in jih hranim tudi od "znotraj" s kakovostno prehrano in kolegenom, ki ga jemljem že leto dni. " Prav zato je maska Moroccanoil Color Depositing Masks pravi odgovor za barvanje las. "Prvo kot prvo so bili krasno ‘pobarvani’, maska na mojih laseh res razvije lepo barvo, poleg tega pa so bili izjemno mehki, voljni, nahranjeni in sijoči." Ena od prednosti novih barvnih mask je nedvomno tudi enostavnost nanosa: "Masko preprosto naneseš iz tube, kjer je vse skupaj že zmešano in pripravljeno, tako da ni nobenega packanja. Kot da bi si na lase nanesel masko."

Foto: Zen

Modna gurujka Lorella Flego se za razliko od Tjaše še ni spoprijateljila s kakšnimi živimi barvnimi odtenki. Z barvno masko Moroccanoil Color Depositing Masks je želela predvsem poudariti in popestriti svojo naravno barvo.

Čeprav pri barvanju las ni preveč pogumna, saj zaprisega na svojo barvo, jo je preprostost nanosa in nežnost mask Moroccanoil Color Depositing prepričala, da bi se lahko tudi malo prepustila novemu barvnemu navalu: "Mika me vijolična, ne vem pa, koliko bi bila barva na meni vidna, saj sem v osnovi temnolasa. Bom pa poskusila!"

Foto: Zen "Barva zelo dolgo zdrži, všeč pa mi je predvsem zato, ker deluje naravno. Lasje dobijo zelo zanimiv lesk in so videti dobesedno na sveže pobarvani," so tiste prednosti maske Moroccanoil Color Depositing Masks, ki so Lorello najbolj navdušile. In seveda tudi dejstvo, da jih lahko nanesemo na hitro, v domači kopalnici, brez mešanja in pacanja. Masko nanesete s pomočjo plastičnih rokavic, deluje nekaj minut in potem izperete. "Barva je zdržala štiri pranja, lasje so bili zelo mehki, lesketajoči in dišeči. Moroccanoil ima zelo značilen vonj, ki je prav vonj po čistem in razkošnem, dolgo traja, kar mi je zelo všeč." "Nega las je zame ključnega pomena, prav tako kot nega obraza, telesa ali dober mejkap in zdrav nasmeh." Prav zato je Moroccanoil prava izbira te jeseni. "Lase negujem z maskami, balzami, masažami ter tako, da jih negujejo pridni frizerji, kot so tisti v salonu Hairspa v Ljubljani. Veliko sicer naredim sama doma, a profesionalne roke imajo nedvomno svoj čar."

Znani Slovenki, ki prisegata na izvrstno negovalno barvno masko Moroccanoil Color Depositing Masks sta tudi Lepa Afna in Katja Španka.

Kateri barvni odtenek bo pa vas najprej obsedel?

Linija negovalnih mask Moroccanoil Color Depositing Masks za začasno barvanje, ki je namenjena vsem tipom las, je zasnovana za živahnejšo barvo, osvežitev obstoječega tona ali poigravanje z različnimi odtenki, hkrati pa lasem vrača zdravje. Maske so enostavne za uporabo in omogočajo samozavestno barvanje.

Izbirate lahko med sedmimi različnimi barvnimi odtenki:

Za svetle do srednje svetle lase:

Champagne: topla, zlata blond;

topla, zlata blond; Platinum: hladna, ledena blond;

hladna, ledena blond; Hibiscus: žareči, rožnati cvetlični toni;

žareči, rožnati cvetlični toni; Aquamarine: hladni, modri toni;

hladni, modri toni; Rose Gold: mehki rožnati in zlati toni.

Za svetlo do temno rjave lase:

Bordeaux: globoka škrlatno rjava,

globoka škrlatno rjava, Cocoa: bogata srednje rjava.