Ilirija v zadnji četrtini do zmage in vodstva v polfinalu

Košarkarji Ilirije so povedli z 1:0 v zmagah v polfinalu regionalne lige Aba 2. V Čajetini so s 90:82 premagali Zlatibor in si pred drugo tekmo priigrali zaključno žogo za napredovanje v finale. Druga tekma bo na sporedu naslednjo sredo v Ljubljani.

Potem ko je Zlatibor po polčasu vodil s 50:41, so predvsem v zadnjih dobrih desetih minutah prevladovali Ljubljančani. Ti so ob koncu tretje četrtine zaostajali s 66:72, nato pa z delnim izidom 14:0 do sredine zadnje četrtine povedli za osem točk. V končnici so zadržali mirno kri in povedli v seriji z 1:0.

Tim Tomažič je za Ilirijo ob metu iz igre 9/11 dosegel 24 točk, Kur Malith Jockuch jih je dosegel 18, 16 pa Tadej Ferme. Za domače je 16 točk in osem asistenc dosegel Malcolm Bernard. Za dve točki so Ljubljančani zadeli kar 28 od 38 metov. Tudi žoga je bolje krožila, o čemer priča tudi prednost v asistencah (27:14). Deset podaj je ob devetih točkah za goste prispeval Vincent Golson.

V drugem polfinalu sta Vojvodina in Bosna, prva tekma ju čaka v četrtek.