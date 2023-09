Nova modna kolekcija ALDO ponuja popolno harmonijo med stilom in udobjem

Oglasno sporočilo

Kolekcija jesen/zima 2023 svetovno znane modne blagovne znamke ALDO je začela prihajati v trgovino Supernova Ljubljana Rudnik. Novosti, ki jih predstavlja ta priljubljena kanadska znamka obutve in modnih dodatkov , pa so navdihnile prihajajoče modne smernice, ki vas bodo očarale že na prvi pogled!

Nova kolekcija namreč prinaša brezhibno harmonijo stila in udobja, v ospredju pa so privlačni modeli za poslovne priložnosti in večerne izhode ter ponudba ravnih čevljev s prepoznavnim podpisom Aldo Pillow Walk, rezerviranim za stilske trenutke z maksimalnim udobjem.

Čevlji s peto Stessy so tudi v tej kolekciji eni najbolj priljubljenih modelov Aldo. Zahvaljujoč popolni kombinaciji udobja in stila ter mehke blazine Pillow Walk, nameščene na osrednjem delu stopala, pa vam zagotavljajo potrebno stabilnost in udobje.

Za tiste, ki imate raje ravne čevlje, so mokasini najboljša izbira. Njihov klasičen dizajn omogoča preprosto kombiniranje z različnimi oblačili, subtilni detajli, kot so zlate zaponke, pa dodajo dodatni odmerek prefinjenosti. Nova kolekcija je obudila tudi trend iz 90. let, zato je preporod doživela tudi blok peta.

Čevlji z blok peto so v nevtralnih tonih in so primerni za vse priložnosti, pa naj bo to uradna večerja, poslovni sestanek ali sproščen večer s prijatelji. Vaše jesenske kombinacije bodo dopolnili atraktivni modeli škornjev, to sezono pa bodo prevladovali visoki in nizki modeli s tanko in blok peto.

Torbe Aldo iz jesenske kolekcije vas bodo ponovno osvojile s kakovostno izdelavo in dizajnom, ki je vedno v koraku s smernicami. Glavni modeli so torbice za čez telo, ki se odlično obnesejo kot torbice, ki jih lahko nosite od jutra do večera. Tisti, ki pa iščete glamurozen modni dodatek, obogaten z detajli, pa se boste zaljubili v torbice, ki so bogate z dodatki, kot so bleščice, pentlje in verige. Torbice v nevtralnih tonih bodo vaša prava izbira za vsakodnevne, poslovne in elegantne kombinacije. Tisti, ki pa želite stopiti iz cone udobja za svečane priložnosti, pa boste svojega favorita našli v čevljih Aldo in vinilnih torbicah, ki bodo vaš videz spremenile v pravi "statement outfit", ki bo pritegnil poglede.

Posebna pozornost je bila namenjena najudobnejšim modelom kolekcije, to so teniske oz. superge. Idealne za tiste, ki imate raje sproščene, ležerne kombinacije, superge Aldo izstopajo z vpadljivim dizajnom, ključna prednost letošnjih modelov pa je nekoliko debelejši podplat, ki je zadnja leta izjemno priljubljen. Barvna paleta se osredotoča na preproste, naravne tone, kot so bela, bež in rjava. Ne glede na to, ali iščete klasične bele superge, ki nikoli ne izginejo iz mode, ali želite nekaj drznejšega, boste v kolekciji Aldo našli očarljive modele za vse sloge in priložnosti.

Nova kolekcija Aldo ne bo razočarala niti moškega občinstva, ljubitelji mode in modnih smernic pa bodo v novi liniji našli širok izbor formalnih in neformalnih usnjenih in brušenih čevljev, ki se odlično podajo k moškim oblekam in hlačam.

Neformalni čevlji so idealna izbira za bolj ležeren videz, ki ne izgubi svojega šarma, superge iz nove jesenske kolekcije, izdelane s tehnologijo Pillow Walk, pa odražajo kombinacijo športnega duha in sodobnega dizajna, zaradi česar so nepogrešljiva izbira za vsak dan.

Kolekcijo jesen/zima kanadske znamke Aldo boste našli na policah trgovine Aldo v nakupovalnem središču Supernova Ljubljana Rudnik.

