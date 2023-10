Nova lepotna destinacija: parfumerija Douglas končno prispela v Maribor!

Oglasno sporočilo

Nova lepotna oaza v Mariboru bo postala priljubljena destinacija za vse ljubitelje luksuza in vrhunskih blagovnih znamk! Douglas, vodilna veriga prestižnih parfumerij v Evropi, je svoja vrata odprla tudi v Mariboru, prva poslovalnica Douglas v tem mestu pa bo postala neizogibna destinacija za vse ljubitelje luksuznih znamk in vrhunskih storitev.

Foto: Douglas

Parfumerije Douglas so znane po predanosti, kakovostnih storitvah, široki ponudbi svetovnih blagovnih znamk, prijetnem ambientu in strokovnem osebju. Nova poslovalnica v Mariboru ne bo izjema. S poslovalnico v Europarku Maribor, enem največjih in najsodobnejših nakupovalnih središč v Sloveniji, vam bo parfumerija Douglas zagotovila popolnoma novo nakupovalno izkušnjo. V razkošnih prostorih nove poslovalnice je na voljo pestra ponudba priznanih kozmetičnih izdelkov in ekskluzivnih blagovnih znamk, stranke pa lahko dobijo strokovno svetovanje izobraženega osebja.

Foto: Douglas

Ob odprtju prve poslovalnice Douglas v Mariboru so pripravili praznično in veselo druženje, Douglas pa je ob tej priložnosti za goste pripravil številna presenečenja, ki bodo vse stranke razveseljevala tudi v naslednjih dneh. Odprtje nove parfumerije so podprla številna znana imena, kot so Laura Petrinec, Carmen Osovnikar, Jasna Vale, Damjan Murko in drugi.

Adrijana Bokan, izvršna direktorica parfumerije Douglas, odgovorna za Adriatic cluster z influenserkami. Foto: Douglas

»Izjemno sem vesela, da v Mariboru odpiramo prvo parfumerijo Douglas, po tem ko smo svojo prisotnost že uspešno vzpostavili v Ljubljani. S tem se uresničuje naša dolgoletna želja, da slovenskim kupcem omogočimo luksuzno izkušnjo parfumerije, ki temelji na naših dolgoletnih izkušnjah, predanosti in nenehni želji po učenju in napredku. Odprtje fizične trgovine v Mariboru pomeni pomemben korak pri naši širitvi v Sloveniji, v prihodnjih letih pa načrtujemo širitev mreže poslovalnic po vsej državi, da bi omogočili še več ljudem dostop do naših izdelkov in strokovnosti naše ekipe.« je ob odprtju trgovine v Mariboru povedala Adrijana Bokan, izvršna direktorica parfumerije Douglas, odgovorna za Adriatic cluster.

Zadovoljstvo strank je bila vodilna misel pri zasnovi trgovine, ki zelo jasno izraža vizijo parfumerije Douglas – strankam zagotoviti najboljše, kar lahko ponudi svet lepote. Prepričajte se o popolnoma drugačni nakupovalni izkušnji, ki vam jo obljubljajo parfumerije Douglas in obiščite novo poslovalnico v Europarku v Mariboru še danes.

