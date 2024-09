Nova doba ličenja – Make up šola Douglas

Douglas parfumerije so znane kot edinstvena beauty destinacija, kjer se nakupovanje spremeni v posebno doživetje, ter so sinonim za vrhunsko kakovost in strokovnost. Na ekskluzivnem dogodku v Douglas parfumeriji na Kongresnem trgu v Ljubljani se je s predstavitvijo edinstvene storitve Make Up šole Douglas začela nova doba beauty zgodbe Douglas.

Projekt Make Up šola Douglas se je začel pred sedmimi leti v Italiji ter je zahvaljujoč predanosti in strokovnemu znanju ekipe Douglas izstopal kot ekskluziven projekt, ki znamko povzdigne na prvo mesto v svetu lepote. Njegova pristnost in vrednost sta bili prepoznani na različnih trgih, zdaj pa se ta revolucija nadaljuje tudi v Sloveniji.

Foto: DOUGLAS PARFUMERIJE d.o.o.

Ta edinstvena storitev vključuje celovit proces nege obraza in ličenja, od odstranjevanja ličil in nanosa izdelkov za nego kože do ustvarjanja make up videza. Posebno je, da stranke vse korake opravijo same, s strokovnim svetovanjem profesionalnih vizažistov in z ustreznim individualnim izobraževanjem. S to inovativno storitvijo Douglas parfumerije vzpostavljajo neposredno povezavo s svojimi kupci, ki jim zagotavljajo posebno beauty izkušnjo.

Na predstavitvi Make Up šole Douglas so se zbrali številni gostje iz medijev in znani vplivneži, kot so Ula Furlan, Nina Kolar, Ema Beganović, Sara Vrečko, Neja Krampl Mastnak, Vesna Ponorac in številni drugi.

Izvršna direktorica Douglas parfumerij Adrijana Bokan je za Adriatic Cluster v svojem pozdravnem nagovoru ponosno povedala:

"Veseli me, da vam imam priložnost predstaviti ta poseben inovativen projekt, namenjen vsem ljubiteljem lepote, ki vam omogoča, da zavladate v svetu ličenja na povsem nov način. Douglas je znan po svojem luksuznem doživljanju parfumerije, ki temelji na naših dolgoletnih izkušnjah, predanosti ter nenehni želji po učenju in napredovanju. Ta storitev je zasnovana kot enkratna priložnost, da se naučite različnih tehnik ličenja in ustvarjate po svojih željah."

Foto: DOUGLAS PARFUMERIJE d.o.o.

Vse informacije o Make Up šoli Douglas lahko najdete v Douglas parfumerijah in na Make Up Šola Douglas | Douglas Spletna Trgovina. Ne zamudite priložnosti, da se naučite novih tehnik in odkrijete skrivnosti ličenja z vodilnimi beauty blagovnimi znamkami ter stopite v brezmejni svet make upa!

