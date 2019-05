Nor način hujšanja, ki je zrušil internet! Vas zanima, zakaj?

Oglasno sporočilo

Zanimalo nas je, ali obstaja dieta, ki ne koristi samo kratkoročno, pač pa ob zmanjšanem vnosu kalorij poskrbi tudi za pospeševanje metabolizma.

Pri večini diet je vse skupaj precej preprosto – "umetno" zmanjšamo vnos kalorij (jemo manj), naš metabolizem ostane tak kot prej, po koncu diete pa zato zelo hitro spet nazaj pridobimo izgubljene kilograme. Vam je znano, kajne?

Zanimalo nas je, zakaj kar naenkrat vsi tako hvalijo dieto SlimAll, in odločili smo se preveriti.

Preizkusili smo dieto, imenovano SlimAll, katere temelj je čaj za hujšanje SlimAll. Čeprav se sliši skoraj neverjetno, ta čaj ni obnorel samo Slovencev, pač pa tudi hollywoodske zvezdnike in zvezdnice, kot so Victoria Beckham, Oprah Winfrey in mnoge druge.

Kje je trik?

Trik čaja za hujšanje SlimAll je v tem, da ob zmanjševanju občutka lakote (kar posledično pripelje do zmanjšanega vnosa kalorij) hkrati pospešuje metabolizem, tako da 100-odstotno naravno in brez odrekanja pomaga pri izgubi odvečnih kilogramov.

Japonski znanstveniki so dokazali, da samo pitje čaja SlimAll poveča topljenje maščob za kar 12 odstotkov, hkrati pa polifenoli v čaju preprečujejo vpijanje maščob in holesterola v telo za več kot 50 odstotkov. Čaj SlimAll je zato med ljudmi dobil naziv "topilec maščob".

Vemo, nekateri boste dejali, da ima lahko vsak čaj takšne učinke, vendar je bilo hkrati dokazano tudi, da SlimAll kar za 250 odstotkov bolj pospešuje metabolizem kot zeleni čaji.

Glede na navedene dokazljive številke in številne pozitivne komentarje drugih kupcev smo se odločili, da ga preizkusimo tudi sami.

Naš načrt je bil naslednji:

Naročiti čaj SlimAll na uradni strani www.SlimAll.si (obstajajo tudi slabe kopije čaja, mi pa smo želeli preizkusiti original). Ne spreminjati svojih življenjskih navad in ohraniti od tri do štiri obroke dnevno. Spremljati rezultate vsaj en mesec in zapisati rezultate. Shujšati vsaj pet kilogramov (s 70 kg na 65 kg) v enem mesecu za pozitivno oceno

Prvi teden diete SlimAll (10. 3.–17. 3.)

V petek, 10. 3., že en dan po naročilu, sem na dom prejela svojih sto čajnih vrečk v diskretnem pakiranju (kar mi je pomembno, ker nočem, da vsi poštni uslužbenci vedo, da želim shujšati). Prvi vtis je bil dober. Ampak naročili smo predvsem zaradi tega, da shujšamo, kajne?

Čaj sem pila po navodilih, pol ure pred vsakim obrokom, se pravi štirikrat dnevno (zajtrk, malica, kosilo, večerja). Ker malico jem v službi, sem si zjutraj naredila čaj za ves dan in ga nesla v termovki. V petek, 17. 3., sem stopila na tehtnico – 2,5 kilograma manj! Vendar je po mojih izkušnjah to pri vsaki dieti normalno, ker na začetku najprej odvajamo vodo. Bomo videli, kako se bo nadaljevalo.

Drugi teden diete SlimAll (18. 3.–24. 3.)

Čaj sem še naprej redno pila pred vsakim obrokom, zjutraj in zvečer toplega, čez dan pa ohlajenega, ker je zunaj že malo bolj toplo in mi tako bolj ustreza. Občasno v čaj stisnem tudi malo limone. Na okus sem se hitro navadila, zdaj mi je postal všeč. Počutim se dobro, občutek imam, kot da pridobivam energijo čez dan, saj popoldne nisem več zaspana in nimam več popoldanskih počitkov.

V petek zvečer, 24. 3., sem se ponovno stehtala. Tehtnica je pokazala 64,5 kilograma. Nisem mogla verjeti svojim očem, saj že dolgo nisem imela manj kot 65 kilogramov, tudi z dietami ne. Shujšala sem 5,5 kilograma v dveh tednih. Začenjam verjeti, da je ta način hujšanja super, ampak nadaljujmo in bomo videli končni rezultat. Bila sem že tudi na dietah, po katerih sem se po začetnem hujšanju spet hitro zredila nazaj. Je pa pozitivno, da zdaj ne čutim prav nobene lakote in nimam občutka, da hrano zelo pogrešam kot pri večini drugih diet. Preprosto se mi zdi, da moje telo potrebuje manj hrane kot prej.

Tretji teden diete SlimAll (25. 3.–1. 4.)

Med obroki se že zelo pozna, da je moj apetit konkretno manjši, saj to opažajo tudi preostali. Zdaj dejansko pojem veliko manj in sem veliko prej sita. Prej pogosto nisem mogla nehati jesti, po obroku pa sem redno pojedla še kakšno sladico in prigrizek. Zdaj me glavna jed že tako nasiti, da ne pomislim na to. Zvečer še kaj malega prigriznem (med gledanjem filma), a to je bolj iz navade in za moj lastni užitek. Energija pa prav tako ne pojenja – počutim se odlično!

V soboto zjutraj sem se stehtala pred odhodom na vikend. 8,5 kilograma manj! To je neverjetno. Navdušena sem. Tako sem srečna, da bom vso svojo odvečno energijo takoj po tej mesečni dieti vložila v šport, obljubim.

Nekateri mi pravijo, da kar ne verjamejo, da se vmes na skrivaj ne ukvarjam s športom. Tudi to bo prišlo na vrsto, ampak za zdaj se res želim v celoti posvetiti temu našemu eksperimentu.

Zadnji teden diete SlimAll (2. 4.–8. 4.)

Bila sem prisiljena malce zmanjšati količino čajev, saj mi jih je začelo zmanjkovati, za zadnji teden mi jih je ostalo le dobrih deset, ampak glede na to, da smo želeli narediti preizkus z enim pakiranjem, sem vztrajala in dnevno popila od enega do dva čaja, sicer pa bi zagotovo že naročila novo pakiranje čajev.

Konec koncev sem do zdaj že shujšala 8,5 kilograma. Tudi če bi ostalo tako, bi bila moja misija uspešna. V zadnjem tednu sem z od enim do dvema čajema na dan shujšala dodaten kilogram, skupno tako 9,5 kilograma v enem mesecu. Prepričana sem, da mi, če bi tudi zadnji teden čaj pila v priporočeni količini, ne bi bilo težko preseči desetih kilogramov, vendar v resnici tega ne potrebujem.

Ekipa je navdušena, nekatere sem spodbudila, da bodo tudi sami začeli dieto SlimAll. Upam, da sem tudi kakšnemu bralcu pomagala pri odločitvi. Zdaj se počutim tako dobro, da sem se vpisala na tečaj teka, hkrati pa sem naročila nov čaj, s katerim bom vzdrževala obstoječo težo, ki je zame idealna.

>> Kliknite tukaj, če tudi vi želite izgubiti kilograme s 100-odstotno organskim čajem SlimAll. <<

Pa še beseda ali dve o ceni – do zdaj sem za diete zapravila na stotine evrov, ta čaj pa me je pravzaprav stal 1,3 evra na dan (100 čajev v 30 dneh) oz. 40 centov na čaj, kar je pravzaprav manj, kot če naročim kavo ali čaj med malico.

Če želite tudi vi preizkusiti ta čarobni čajček, kliknite na www.SlimAll.si. Na dnu vnesite svoje podatke in ga preizkusite. Za tiste, ki ne marate naročanja po internetu, pa je na voljo tudi številka 031 401 302, kamor sem tudi sama klicala. Poleg tega, da sem opravila naročilo, mi je prijazni operater zelo strokovno odgovoril na vsa moja vprašanja.

P. S.: Naj vas opozorim na to, da ravnokar na njihovi spletni strani (klikni tukaj) poteka akcija, v kateri prejmete dva paketa čaja za samo 49,99 evra (38 odstotkov popusta) in še brezplačno poštnino. Izkoristite jo, jaz sem jo nazadnje zamudila!

Naročnik oglasnega sporočila je E-mesto d.o.o.