Nikakor se ne moremo naveličati najbolj iskanega modela obutve te sezone! Preverite naš izbor najlepših loaferk!

Oglasno sporočilo

Zagotovo ste na družbenih omrežjih v preteklih nekaj mesecih naletele na fotografije in videoposnetke, kjer uporabnice prisegajo na zaščitni videz znane modne vplivnice Emme Chamberlain. Emma je prava ljubiteljica mode in odkrila je, da kadar nima ničesar, kar bi si želela obleči in obuti, v svoji garderobi vedno najde obleko srednje dolžine, preprosto majico, par belih mrežastih nogavičk in – loaferke.

Če ste že kupile svoj par loaferk, ste zagotovo že seznanjene z njihovo udobnostjo in možnostmi kombiniranja. S prihodom hladnejšega obdobja so nam kombinacije loaferk in čudovitih nogavičk vse bolj privlačne, modeli, ki smo jih našli v Deichmannu, pa vas bodo zagotovo navdihnili, da si kupite še en par tega absolutnega jesenskega modnega hita!

Instant rešitev za ležerni in šik slog

Črne loaferke so preplavile strani modnih revij in družabnih omrežij. "Loafermanija" se je začela že preteklo pomlad in v tem obdobju smo imeli priliko videti vso domišljijo pri kombinacijah, ki so jih ustvarile številne ženske prav s tem modelom ravne obutve.

Vse od prefinjenih in elegantnih kombinacij do prave odštekanosti – loaferke so se dokazale kot popolni izbor za vse priložnosti. S prihodom jeseni smo ta model obutve odkrili tudi v večplastnih, toplih kombinacijah, zlasti pa so dobro videti v kombinaciji z nogavičkami, najlonkami zanimivih vzorcev in priljubljenim modelom oprijetih športnih hlač s trakom za stopalo, ki se z velikim slogom vrača v izložbena okna trgovin!

Črne loaferke zasluženo blestijo kot trendovska uspešnica, pri tem pa je njihovo priljubljenost sprožila prav ena izmed vodilnih modnih vplivnic – Emma Chamberlain.

Njen slog nas je navdihnil in napotili smo se v Deichmann, kjer smo našli številne modele chunky črnih loaferk po zelo dostopnih cenah. Izbor je zelo velik in našli smo tako minimalistične modele kot tudi modele iz brušenega usnja ali klasične chunky loaferke z debelejšim podplatom z dodatkom zlate oziroma srebrne verižice ali zakovic.

Tu so tudi bež modeli za podaljšane noge in nežnejše kombinacije

Če se vam zdi, da bi črne loaferke z debelejšim podplatom pretirano izstopale v vaši garderobi, preizkusite tudi modele v nežnejših odtenkih bele, rjave in bež barve. V Deichmannu vas čaka velik izbor prav takšnih loaferk, te dni jih pogosto videvamo tudi na mestnih ulicah.

Ti modeli bodo še posebej praktični, če v vaši jesenski garderobi prevladujejo zemeljski toni, kot je rjava, olivna ali oker. Všeč vam bo njihovo udobje, pa tudi praktični vidik, mnoge ženske pa kot največjo prednost poudarjajo dejstvo, da loaferke predstavljajo odličen kompromis med formalno obutvijo s petko in udobnimi modnimi supergami. Če torej svoj slog želite prilagoditi formalnemu okolju in ne želite neudobnih salonarjev, izberite loaferke in uživajte v udobnem koraku.

Deichmann je popoln izbor za nakup sezonskih in trendovskih kosov obutve. Nova kolekcija, ki je pravkar prispela na police Deichmanna, je polna trendovskih kosov, ki so udobni in kakovostni, pri tem pa za zapeljiv modni dodatek ne boste porabile celega bogastva. Poiščite svoje idealne loaferke na spletni strani in preizkusite največje uspešnice te sezone že danes! Vabljeni v številne poslovalnice Deichmann po vsej Sloveniji!

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN.