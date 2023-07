Nepozabna zabava v ljubljanski urbani restavraciji AFTR

Oglasno sporočilo

Vodilna platforma za e-trgovanje z modnimi oblačili Answear je prejšnji ponedeljek praznovala izjemen mejnik, in sicer prvo obletnico delovanja v Sloveniji. Ob tej pomembni priložnosti je Answear priredil ekstravagantno rojstnodnevno zabavo v prenovljeni restavraciji AFTR, v samem osrčju Ljubljane. Na nepozabni zabavi so se zbrali številni prepoznavni slovenski obrazi, za kulinarično doživetje je poskrbel Michelinov chef Jorg Zupan, za pravo glasbeno poslastico večera pa p riznani didžej Mike Vale.

Sandra Gašparić in Nina Zakrajšek Foto: Answear

Prvo leto delovanja podjetja Answear je bilo izjemno uspešno. Od samega začetka je modna platforma Answear revolucionarno spremenila način nakupovanja modnih stvari, saj ponuja široko paleto vrhunskih oblačil, obutve in dodatkov najbolj iskanih svetovnih blagovnih znamk. Svojim uporabnikom nudi popolno nakupovalno izkušnjo, njegova največja prednost pa je dostava v kar pičlih 48 urah. S tem v mislih je v zadnjem letu Answear postal priljubljeno središče za vse modne navdušence.

Praznovanje je potekalo v ekskluzivni urbani restavraciji AFTR, ki slovi po sodobnem ambientu in kulinarični odličnosti. Z živahnim vzdušjem in prijetnim ambientom je praznovanje prvega rojstnega dne platforme Answear postreglo z nepozabnim doživetjem.

Kuharski mojster Jorg Zupan, ki je bil v preteklosti nagrajen z Michelinovo zvezdico, je za goste pripravil izjemno kulinarično izkušnjo. Od mamljivih predjedi do slastnih glavnih jedi in dekadentnih sladic – meni je bil dokaz kuharskega mojstrstva chefa Zupana. Vsaka postrežena jed je združevala izvrstne okuse in inovativne tehnike ter je tako ustvarila gastronomske mojstrovine, ki so navduševale brbončice.

Lara Bernot, Nina Zakrajšek in Sandra Gašparič Foto: Answear

Za energijo je ves večer skrbel DJ Mike Vale, uveljavljeno ime na slovenski glasbeni sceni. DJ Mike Vale je z naelektrenimi ritmi poskrbel, da so se obiskovalci ob melodijah pozibavali ves čas. Z izjemnim občutkom za glasbeni okus množice je ustvaril ultimativen izbor pesmi, ki je odlično dopolnjeval slavnostno vzdušje in poskrbel za nepozabno glasbeno doživetje.

Na seznamu gostov Answearjevega prvega rojstnega dne ni manjkalo znanih obrazov. Priznane osebnosti, kot so Jasna Vale, Gaja Prestor, Pika Zrim, Robert Roškar, Katarina Benček in Ula Furlan, so počastile dogodek in praznovanju dodale piko na i. Prisotnost slavnih obrazov tako dodatno poudarja pomen Answearja kot modne avtoritete na slovenskem trgu.

Zala Iskra, Ula Furlan in Irena Lušičić Foto: Answear

Answear se spominja prvega leta delovanja in je hvaležen za veliko podporo, ki jo je prejel od svojih zvestih strank, partnerjev in slovenske modne skupnosti. Praznovanje rojstnega dne v restavraciji AFTR je dokaz Answearove zavezanosti odličnosti, inovativnosti in ustvarjanju nepozabnih izkušenj za svoje občinstvo.

O podjetju Answear:

Answear je vodilna platforma za e-trgovino z modnimi oblačili, ki ponuja širok izbor oblačil, obutve in dodatkov priznanih mednarodnih blagovnih znamk. Answear je bil ustanovljen leta 2012 v Krakovu na Poljskem, danes je modna platforma prisotna na 11 trgih srednje in vzhodne Evrope. Od leta 2021 kotirajo delnice podjetja Answear tudi na Varšavski borzi. Danes pa je v podjetju zaposlenih že več kot tisoč zaposlenih. S svojim intuitivnim vmesnikom in izjemnimi storitvami za stranke je Answear postal ciljna destinacija za modne navdušence v Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je ANSWEAR.