Največja napaka vaših stajlingov: čevlji!

Naš največji vsakdanji greh pri kombiniranju stajlingov je napačna izbira čevljev, opozarja blogerka in modna strokovnjakinja Brigita Potočki, s katero smo opravili prav zanimiv modni klepet.

Brigita Potočki je svojo veliko ljubezen do mode začutila že v otroštvu. "Mami je vedno šivala, stara mama pletla in vedno sem bila oblečena po zadnji modi, čeprav se takrat v trgovinah ni dobilo veliko. Doma smo vedno imeli najnovejše izvode Burde in Modne Jane, kjer sem našla navdih." Svojim punčkam je zelo kmalu začela sama kreirati obleke, šivala pa je mama, ki je kmalu po naročilu začela šivati tudi njena oblačila. "Pravo razodetje je bilo, ko sem šla prvič v Trst. Takrat sem postala obsedena z modo. Ko sem začela služiti svoj denar, pa tako ali tako ni bilo več omejitev (smeh, op. p.)."

Ste ena prvih slovenskih modnih blogerk. Kako se je pravzaprav vse začelo? Kakšni so bili vaši cilji, ko ste začeli?

Začela sem čisto po naključju. Nekega dne sem si rekla, da če že vsi tako hvalijo moj stil, bi ga bilo smiselno nekako dokumentirati. Moža sem prosila, naj me zjutraj, preden sem šla v službo, fotografira. To je bilo leta 2004, v času, ko blogi sploh še niso obstajali oziroma so bili še v povojih. Potem sem kmalu zanosila, rodila in pozabila na vse skupaj vse do leta 2010, ko sem ustvarila svoj prvi zapis na Blogspotu, ki je bil takrat najbolj priljubljena platforma za objavljanje. Ko sem začela, nisem imela nobenih pričakovanj ali ciljev, to je bil preprosto moj dnevnik, ki je počasi, res počasi prerasel v nekaj več. In danes sem vesela, ko vidim, da obisk na strani raste iz dneva v dan.

Kako bi opisali svoj vsakdanji modni slog? Od kod pravzaprav črpate ideje?

Hm ... Moj slog je raznolik, vsega po malo, bi lahko rekla. Sem ljubiteljica oblek, zato jih pogosto nosim, ker so preproste za oblačenje in kombiniranje. Z lepo obleko pač ne moreš zgrešiti, tudi kadar imaš samo pet minut časa, da se urediš. Rada imam udobna, predvsem pa lepa, kakovostna in zanimiva oblačila in obutev. Ideje sem in tja poiščem tudi na Instagramu, vendar so najpogosteje kar v moji glavi. Včasih vidim nekaj, kar mi je všeč, in potem čez mesec, dva ali še več to kombiniram po svoje. Moj največji navdih je kar moja omara. Pri toliko različnih kosih oblačil ni težko najti vsak dan drugačne oprave. Je pa res, da se mi pogosto dogaja, da kakšno stvar nosim dalj časa. Če mi je kakšna kombinacija zelo všeč, jo večkrat zapored oblečem, s tem nimam težav.

Bi lahko rekli, da ste pri izbiri in kombiniranju oblačil drzni? Radi izstopate?

Da, vsekakor. Včasih celo malo preveč za naš prostor (smeh, op. p.), ampak ne vedno. Ob določenih priložnostih, kot je na primer teden mode, rada izstopam, spet ob drugih ne. Vem, kaj je primerno in kaj ne, in tega se držim. V opravi, ki sem jo nazadnje imela na LJFW, ne bi šla nikamor drugam. FW je dogodek, ki ima svoja pravila oziroma kjer pravil oblačenja sploh ni in si lahko privoščimo malo pretiravanja. Drzna sem v tem smislu, da se ne bojim barv in vzorcev in da jih znam uporabljati. Predvsem pa ne maram dolgočasnih oblačil in obutve.

Poleg z blogom se ukvarjate tudi z modnim svetovanjem, ste tudi "personal shopper". Na kakšen način pomagate svojim strankam pri urejanju modnega sloga?

Dam jim možnost, da lahko oblečejo vsa tista oblačila in obutev, ki jih sicer ne bi nikoli. Imam namreč manjši prostor, kjer je shranjena moja zbirka oblačil in obutve. Tu si lahko dajo duška in oblečejo tisto, česar sicer ne bi nikoli, in takoj vidijo, ali jim nekaj pristaja ali ne. Pomagam jim torej spoznati, da je moda zabavna in da je tudi tisto, kar se na prvi pogled zdi nesprejemljivo, lahko učinkovito. Na primer: k meni pride ženska, ki nikoli ne nosi dolgih kril, ker je prepričana, da ne pristajajo njeni drobni postavi. Po nekaj mesecih se mi oglasi in pove, da si je kupila že nekaj kosov dolgih kril, ker sem ji pokazala, kako se nosijo, in ji dala vedeti, da ni nič narobe, če v svojo garderobo vnese nekaj drznih kosov.

Katere so na splošno največje napake, ki jih delamo, ko sestavljamo svoje vsakdanje stajlinge?

Skoraj vedno in po pravilu napačni čevlji. Ko nam nekako uspe sestaviti popolno opravo za službo, zabavo ali samo sprehod po mestu, jo skoraj vedno uničimo z napačno izbiro čevljev. In tega ne razumem! Ob taki ponudbi čevljev, ki jo imamo danes, vseh vrst, oblik, barv, s peto in brez, se tako ženske kot moški še vedno po mestu sprehajajo v treking čevljih in poleti v natikačih za na plažo. To je popolnoma nesprejemljivo in ena od stvari, ki je ne morem oprostiti. Razumem, da je udobje na prvem mestu, a ne bi smelo biti, vsaj ne povsod in vedno. Včasih se je za zunanji videz treba tudi malo potruditi. V tujini imajo ženske vedno s sabo čevlje s peto, v katere se preobujejo, ko pridejo v službo. Pri nas pa se je v zadnjih letih razširila neka čudna moda: ko pridejo v službo, se iz superg preobujejo v - copate! Ne šalim se, to sem videla na lastne oči v različnih kolektivih.

Kakšen je vaš odnos do čevljev? So pika na i stajlingu ali so bolj navdih/osnova stajlinga?

Čevlji so brez dvoma pika na i vsakega stajlinga. In vedno naj velja pravilo, da se oblačimo od čevljev navzgor. Tako ne more priti do modnih spodrsljajev, o katerih sem govorila. Če zunaj dežuje, seveda ne boste obuli sandalov s peto, kar pomeni, da bo treba ponovno razmisliti tudi o tem, kaj boste oblekli. Za tak primer imam sama vedno pri roki univerzalno rešitev, in sicer čevlje na vezalke s platformo v nevtralni bež barvi, ki se odlično ujemajo s prav vsakim stajlingom.

Kakšni čevlji so trenutno v vaši garderobi največji hit?

Čevlji s platformo so ne samo trenutno, ampak že kar nekaj čas pri meni med najbolj priljubljenimi. Platforma namreč doda višino in obenem zniža peto, zato je to idealen čevelj za tiste, ki si želijo udobja in elegance hkrati. In čevelj za tiste, ki niso vajeni pet. Trenutno največ nosim rdeče "mary jane" čevlje s platformo in sandale iz džinsa, ki imajo prav tako platformo. Oboji so iz nove kolekcije CCC, zelo udobni in prijetni ter primerni za vse priložnosti. Lahko jih kombiniram z romantično obleko in grem na poroko, s kavbojkami za sprehod po mestu ali pa s kostimom za v službo. Ne glede na to, kaj oblečem, bom vedno videti urejena, ker bodo čevlji pravi.

Koliko čevljev imate v omari?

Uf, to pa je eno najtežjih vprašanj, kar jih lahko dobim. Ne vem, ker mi jih še ni uspelo prešteti. Dajte mi minutko, da preštejem samo tiste, ki jih trenutno nosim … Okoli 30 jih trenutno menjam za vsak dan oziroma za posebne priložnosti, od tega dvoje superge (pa ne take za tek).

Brigita svetuje: trije zmagovalni stajlingi tega poletja

Brigito smo na koncu prosili, naj nam pomaga s predlogi za tri različne stajlinge, s katerimi to poletje ne bomo tarča kritik neizprosne modne policije. Kateri je vaš najljubši?

#Stajling za sprehod po mestu ali ko grem po opravkih

To je ena mojih najljubših kombinacij, saj je preprosta in obenem trendovska. Kavbojke širšega kroja v kombinaciji z bombažnim puloverjem ali zdaj, ko je bolj toplo, majico, zjutraj pa čez to plašč ali suknjič. Obute imam zelo udobne polškornje CCC na vezalke, ki naredijo celotno opravo malo manj športno, kot bi bila, če bi zraven obula superge.

Ti gležnjarji so eni mojih najljubših, saj so res udobni in zanimivi hkrati, peta pa je ravno prav visoka, da sem, ker sem manjše postave, nekoliko višja in elegantnejša.

#Stajling za službo ali popoldansko druženje s prijateljicami

Kostimi so letošnji modni hit, zato brez njega ne gre. Ta je moj najljubši prav zato, ker tako izstopa. Je nekaj vmes med trendom pižame in elegantnim kostimom. Všeč mi je tudi zato, ker je, čeprav se na prvi pogled ne zdi, izredno uporaben. Iz teh dveh kosov, torej suknjiča in hlač, namreč lahko sestavim več kot deset različnih oprav.

Zraven sem obula sandale iz džinsa s platformo CC , ki so prav tako letošnji modni hit in se odlično kombinirajo z vsemi poletnimi kosi: oblekami, kratkimi hlačami, širokimi hlačami trapezastega kroja, v njih grem lahko celo na plažo. Za piko na i sem dodala belo torbico CCC s trakom v barvah, ki se popolnoma ujemajo s kostimom.

#Za posebno priložnost (poroka, koktajl zabava)

Lepa obleka je pri meni obvezna, ker je uporabna ob različnih priložnostih. Lahko jo kombiniram s supergami in grem v njej po opravkih. Če zraven obujem čevlje s peto in dodam kakšen statement kos (na primer torbico), sem že urejena za zabavo ali poroko. Letos bodo v ospredju obleke v rožastem vzorcu in ta je ena mojih najljubših. Za poroko sem jo kombinirala s čevlji v letos trendovski vijoličasti barvi, karirastim suknjičem in malo rdečo torbico znamke CCC.

