Nagradna igra: Podarjamo vam zalogo čevljev za to poletje!

Nore na čevlje

Nore na čevlje? Potem vam je ta nagradni natečaj nedvomno pisan na kožo. Pošljite nam svojo fotografijo in se potegujte za nagrado, o kateri sanja vsaka ženka: čevlje!

Potem sodelujte v novi nagradni igri, trgovine CCC so za vas pripravile zares privlačno nagrado! Sestavljate poletne stajlinge in vam manjkajo samo še čevlji? Ste naveličani starih sandalov? Potrebujete morda elegantne čevlje za posebno priložnost ali preprosto želite popestriti svojo omaro s čevlji?

S CCC vedno v koraku z zadnjimi trendi

Trgovine CCC so pravi raj za vse ljubiteljice modnih čevljev, saj svojim strankam ponujajo pestro izbiro čevljev za vse okuse in starosti. Za adrenalina željne avanturistke, samozavestne "trendsetterke" ali prefinjene dame – CCC ima pravo ponudbo prav za vse.

Po modno obutev v trgovino CCC Trgovine CCC, ki bodo te dni v Sloveniji upihnile peto svečko, so pravi raj za šoping: pestra izbira najbolj modnih čevljev in torbic za vse okuse ter za najrazličnejše priložnosti. Vstopite v eno izmed trgovin po vsej Sloveniji in sestavite stajling, ki bo najbolj zaznamoval vaše poletje!

Večna dilema: kako dopolniti stajling s pravimi čevlji?

Včasih lahko svoj preprost in "casual" stajling samo z drugačno izbiro obutve spremenite v prefinjen "outfit", ki bo odražal čisto drugačen modni značaj.

Za kateri svoj novi pomladni stajling pa vi potrebujete nove čevlje? Pošljite nam svojo fotografijo, na kateri so oblačila oziroma stajling iz vaše garderobe, za katerega bi nujno potrebovale nove čevlje iz trgovine CCC.

Nagrade so:

2 bona za 40 evrov

5 bonov za 20 evrov

Vaše fotografije, vaši stajlingi

To so fotografije naših bralk. Pošljite tudi vi svojo in se potegujte za super modno nagrado.