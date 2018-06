Najbolj zdrav način zagorelosti, na katerega prisega tudi Helena Blagne

Zagorela polt, pridobljena v kabini in z razpršilom, je v tujini že nekaj let uveljavljen lepotni trend, ki pa ga pri nas (še) ne poznamo tako dobro.

Ross iz priljubljene serije Prijatelji si je samoporjavitev privoščil že v epizodi iz leta 2003, ljudem pa jo je pobližje predstavila tudi Kim Kardashian, ki že več let prisega na takšno porjavitev. Kako barvo razpršijo po njenem razgaljenem telesu, je pokazala tudi v seriji Keeping Up with the Kardashians.

Zdrava zagorela polt traja od sedem do deset dni

V ljubljanskem salonu Viki's Place "spray tan" ponujajo že sedem let in takšen način porjavitve je vse bolj zaželen. "Na začetku se jih je veliko balo, da bo polt obarvana oranžno, a zdaj je na izbiro toliko odtenkov, da se to ne dogaja, pa tudi strahu je vedno manj," je razložila lastnica salona Viki Leški, ki tudi izvaja "spray tan" na svojih strankah.

Barvo porjavitve določi glede na naravni ten kože vsakega posameznika, porjavitev pa je zaradi pršenja povsem enakomerna, če upoštevate vse nasvete pred obiskom:

Razpršilo, s katerim se barva poprši po telesu. Eno je za obraz, drugo za telo. Foto: Ana Kovač

Pred porjavitvijo morate doma narediti temeljit piling obraza in telesa . Pri samoporjavitvi se obarva le povrhnjica, če je ta zadebeljena, pa se lahko začne barva neenakomerno spirati, kar lahko povzroči lise na koži.

. Pri samoporjavitvi se obarva le povrhnjica, če je ta zadebeljena, pa se lahko začne barva neenakomerno spirati, kar lahko povzroči lise na koži. Postopek traja približno 20 minut . Samo pršenje traja od pet do deset minut, sledi pa sušenje na zraku. Takoj zatem se oblečete v svoja oblačila, ki naj bodo čim bolj ohlapna in temna, da se na njih ne bi poznali morebitni sledovi barve. Na telesu nekaj ur ostane lepljiv občutek.

. Samo pršenje traja od pet do deset minut, sledi pa sušenje na zraku. Takoj zatem se oblečete v svoja oblačila, ki naj bodo čim bolj ohlapna in temna, da se na njih ne bi poznali morebitni sledovi barve. Na telesu nekaj ur ostane lepljiv občutek. Štiri ure po postopku ni priporočljivo prhanje ali športne aktivnosti (zaradi potenja), saj koža potrebuje čas, da razvije barvo.

ni priporočljivo prhanje ali športne aktivnosti (zaradi potenja), saj koža potrebuje čas, da razvije barvo. Na dan tretmaja odsvetujejo uporaba dezodoranta , ker se barva v tem primeru ne oprime pazduh. Odsvetujejo tudi uporabo parfuma kjerkoli na telesu, saj alkohol v parfumu raztaplja barvo.

, ker se barva v tem primeru ne oprime pazduh. Odsvetujejo tudi kjerkoli na telesu, saj alkohol v parfumu raztaplja barvo. Barva, ki je povsem naravna, zdrži od sedem do deset dni in se enakomerno spira. Da bo zdržala čim dlje, po vsakem prhanju priporočajo uporaba losjona za telo. Pred naslednjim obiskom salona se mora obstoječa barva popolnoma sprati.

Razlika je vidna že takoj po tretmaju. Obarvajo se tudi dlačice, a barva se z njih spere s prvo prho. Foto: Ana Kovač

Kaj morate vedeti?

Barva ne pušča sledi na svetlih oblačilih . Za prvi dan priporočajo temna in ohlapna oblačila, preostale dni pa lahko svetlejša nosite brez težav. Če se tkanina kljub temu obarva, se bo s pranjem na 30 stopinjah Celzija povsem sprala.

. Za prvi dan priporočajo temna in ohlapna oblačila, preostale dni pa lahko svetlejša nosite brez težav. Če se tkanina kljub temu obarva, se bo s pranjem na 30 stopinjah Celzija povsem sprala. "Spray tan" polti daje videz naravne zagorelosti , ne maši por in na koži pušča nežno, naravno sled.

, ne maši por in na koži pušča nežno, naravno sled. Obarva se izključno povrhnjica, zato porjavite že ob prvem teniranju , pri sami tehniki pa uporabljajo različne barve, ki so prilagojene željam stranke.

, pri sami tehniki pa uporabljajo različne barve, ki so prilagojene željam stranke. Pridobljena barva ne zagotavlja zaščite pred soncem , zato je uporaba krem z zaščitnim faktorjem v poletnih mesecih obvezna. Barva se med kopanjem počasi spira, a istočasno dobivate novo barvo, pridobljeno zaradi sonca.

, zato je uporaba krem z zaščitnim faktorjem v poletnih mesecih obvezna. Barva se med kopanjem počasi spira, a istočasno dobivate novo barvo, pridobljeno zaradi sonca. Barva je primerna tudi za nosečnice .

Kabina, v kateri dobite zdravo, zagorelo barvo. Foto: Ana Kovač

Viki primeren odtenek za stranko najde z mešanjem različnih barv. Foto: Ana Kovač

Na takšen način porjavitve prisegajo številne znane Slovenke, ki po barvo hodijo prav k Viki. Zaposlena je predvsem pred modnimi revijami in lepotnimi tekmovanji, saj se hočejo manekenke po modni brvi sprehoditi z lepo zagorelo poltjo, med drugimi pa ji zaupata tudi model Iris Mulej in pevka Helena Blagne.