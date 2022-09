Loaferke so letošnja modna zapoved – preverite izbor najlepših za to jesen!

Oglasno sporočilo

Nekaj zagotovo drži – to jesen boste povsod videvale loaferke. Ti neskončno elegantni čevlji rešujejo skorajda vsak stajling ter mu vdihnejo svežino in inspiracijo. Če do tega trenutka še niste bile prepričane, da jih potrebujete tudi ve, vas bo naš izbor najlepših loaferk po zelo dostopnih cenah iz Deichmanna prepričal, da to jesen potrebujete vsaj en par.

Retro obutev, ki jo obožujemo že vrsto let, prihaja na police trgovin v zares čudovitih raznovrstnih različicah. Nam so bili zlasti zanimivi modeli v črnih in peščenih odtenkih in takoj smo jih v mislih vključili v številne kombinacije, v katerih boste zagotovo opažene.

Klasično in elegantno

Naj vam bodo kombinacije črnih in rjavkastih odtenkov loaferk v poseben navdih pri izbiranju jesenskih stajlingov. Popolna paleta jesenskih barv se čudovito vključuje v poslovne, pa tudi vsakodnevne kombinacije in je vedno videti zelo prefinjeno.

Črne loaferke so glavne zvezde takšnih stajlingov in ne bi smele manjkati v vaši omari. Zlati detajli bodo nadgradili vsako kombinacijo, če vam morda zlat odtenek ni všeč, pa ne skrbite, saj vas v Deichmannu čaka velik izbor loaferk z detajli v drugih barvah. Od lakastih modelov, usnjenih ali modelov iz brušenega usnja, modelov z debelejšim podplatom do čisto klasičnih modelov s sprednjim delom v obliki kvadrata. Pri takšni izbiri bo težava izbrati samo ene.

Belo in peščeno

Čevlje v črnih odtenkih potrebujete v vsakem letnem času, zgodnja jesen pa je popolna priložnost, da se odločite še za druge, morda celo malo bolj nenavadne nianse. Na policah Deichmanna boste našli loaferke v različnih niansah peščene in bele, odlično bodo popestrile vsako kombinacijo s krilom, obleko ali hlače krajšega kroja. Če dodate še simpatične nogavice ali najlonke, bodo loaferke vaš stajling nadgradile v pravo modno poslastico. Bele loaferke boste rade nosile, ko boste svojemu stajlingu želele dati malo romantičnega, skorajda "šolskega" pridiha ali kot zamenjavo za bele superge v kombinaciji s hlačami iz džinsa in potiskano majico.

Odkrijte možnosti kombiniranja številnih modelov loaferk iz aktualne ali nove jesenske kolekcije. Ponudbo lahko preverite na spletni strani Deichmann, vabljene pa tudi v vse poslovalnice Deichmann v Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN D.O.O.