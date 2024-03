Vsaka koža ima svoje potrebe

Tako kot smo vsi neponovljivi in edinstveni, je tudi koža vsakega posameznika zgodba zase. Morda ste opazili, da kljub izjemnim pozitivnim učinkom, ki jih vidite na koži svojih prijateljev, vzornikov ali sorodnikov, isti produkt za vas ne deluje. Nega kože je vsakemu posamezniku tudi različno pomembna. Nekateri se lotijo zapletenih vsakodnevnih ritualov, ki vključujejo vsaj deset korakov nege, drugi pa si obraz umijejo z vodo in milom ter s tem končajo svojo nego. Kaj pa ustreza vam in vaši koži? Na to vam lahko pomaga odgovoriti strokovnjak. Kozmetični terapevti lahko izvedejo oceno vaše kože in priporočijo tretmaje, ki so prilagojeni vašim potrebam.

Pristopov k negi in tretmajev pa je res veliko, zato je pomembno, da izberete kozmetični salon, ki ima vrhunsko usposobljene kozmetične terapevte, ki jim boste zaupali ter se v njihovih sposobnih rokah počutili prijetno in sproščeno. V Ljubljani za nego vaše lepe kože in sprostitev že vrsto let skrbijo v salonu La Bonita . Vodilo, zakaj delajo tako kakovostno in se nenehno trudijo biti najboljši, pa najbolje povzamejo kar sami:

"Bistvo salona La Bonita ni zgolj v opravljeni storitvi. Srce našega salona so ljudje, ki dopolnjujejo prostor. Prostor, kjer boste našli sprostitev, kjer se bo vaša energija napolnila, kjer se bo vaša samozavest okrepila in se izboljšala vaša samopodoba. Obisk našega salona ni cilj, je začetek. Vaš začetek. La Bonita vam pomaga, da dosežete in izpolnite svoj potencial. Vas opolnomoči in spodbudi. Poskrbi, da ste lahko vse, kar si želite in kar verjamete." La Bonita – Bodi vse, kar si.

Foto: La Bonita

Nega kože za vsako obdobje življenja

Koža obraza se skozi življenje spreminja, odvisno od starosti, hormonskih sprememb, vremenskih pogojev in drugih dejavnikov. Redna nega kože omogoča prilagajanje teh sprememb in uporabo izdelkov ter postopkov, ki ustrezajo trenutnim potrebam kože. Zdrava in negovana koža lahko pozitivno vpliva na samopodobo in samozavest posameznika. Koža je pogosto eden prvih vidnih znakov staranja in zanemarjanja, zato skrb zanjo lahko pomaga posamezniku, da se počuti bolj privlačen in samozavesten. V salonu La Bonita vam za specifične potrebe vaše kože nudijo številne tretmaje . Najbolj priljubljeni so:

Glam glow deluxe je razkošna nega obraza, ki predstavlja sam vrh kozmetične storitve. Izvajajo jo s pomočjo tehnološko dovršene aparature, ki vključuje štiri različne tipe tehnologij: diamantni piling obraza + terapija CO 2 ali karboksi + ultrazvok + kisikova terapija.

je razkošna nega obraza, ki predstavlja sam vrh kozmetične storitve. Izvajajo jo s pomočjo tehnološko dovršene aparature, ki vključuje štiri različne tipe tehnologij: diamantni piling obraza + terapija CO ali karboksi + ultrazvok + kisikova terapija. Microneedling je naravna, nekirurška in neinvazivna metoda, ki pomaga pri izboljšanju strukture kože in odpravljanju njenih nepravilnosti. Pod strokovnim nadzorom izvedeni Microneedling se je izkazal za enega najuspešnejših tretmajev za regeneracijo in obnovo kože.

je naravna, nekirurška in neinvazivna metoda, ki pomaga pri izboljšanju strukture kože in odpravljanju njenih nepravilnosti. Pod strokovnim nadzorom izvedeni Microneedling se je izkazal za enega najuspešnejših tretmajev za regeneracijo in obnovo kože. Hydrafacial je obrazna nega, ki zaseda prestol na področju medicinskega pristopa k negi kože. Pod budnim očesom certificiranega estetika, usposobljenega za nego HydraFacial, se izvaja v vseh strokovnih kozmetičnih salonih. Štiristopenjski tretma vključuje čiščenje, piling, ekstrakcijo in vlaženje kože s serumi, ki se vnesejo v pore s pomočjo naprave HydraPeel Tip.

je obrazna nega, ki zaseda prestol na področju medicinskega pristopa k negi kože. Pod budnim očesom certificiranega estetika, usposobljenega za nego HydraFacial, se izvaja v vseh strokovnih kozmetičnih salonih. Štiristopenjski tretma vključuje čiščenje, piling, ekstrakcijo in vlaženje kože s serumi, ki se vnesejo v pore s pomočjo naprave HydraPeel Tip. Antiage nega z retinolom

Kemični piling

Foto: La Bonita

Nega obraza je več kot le modna muha

Foto: La Bonita Obraz je tisti del telesa, ki ga vsakodnevno delimo in pokažemo vsem okoli sebe in je hkrati izjemen pokazatelj našega počutja. To pa seveda vpliva na kakovost našega vsakdanjega življenja in na interakcije z drugimi. La Bonita je specializiran salon za nego obraza oziroma reševanje težav s (problematično) kožo (aknasta koža, suha koža, koža s hiperpigmentacijo, gube).

Vsako življenjsko obdobje ima svoje izzive v skrbi za nego obraza. Najstniška leta so čas preobrazb, raziskovanja in rasti. Vendar pa so tudi leta, ko se naše telo in koža srečujeta z mnogimi izzivi. Pravilna nega najstniške kože bo tako najstniku kot staršu prihranila prenekatero stresno situacijo. Nega mladostne kože naj bo usmerjena k preventivi, torej k preprečevanju znakov staranja, nega zrele kože pa išče rešitve za zmanjšanje vidnih znakov staranja. Ne glede na to, za kateri tretma se boste odločili, bo vaša lepota odsev zdravja in dobrega počutja, ki ste ga dosegli z obiskom salona La Bonita.



Foto: La Bonita