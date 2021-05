Lenta najlepšega Slovenca je ponovno pripadla Primorcu

Po letu premora zaradi pandemije novega koronavirua so končno okronali novega mistra Slovenije. To je postal 25-letni Sebastian Čufer iz Tolmina.

Projekt Mister Slovenije je končno doživel finalno dejanje izbora, ki se je odvilo leto pozneje, kot je bilo načrtovano. Naziv za najlepšega Slovenca je osvojil Sebastian Čufer iz Tolmina, ki je priznal, da ga zmaga ni čisto presenetila.

"Ne bom rekel, da je bila zmaga čisto nepričakovana, ker sem si jo zelo želel in vložil ves trud in energijo v ta projekt. So bili pa ostali kandidati tudi zelo dobri in je bila zato konkurenca zelo močna," je ob zmagi povedal Primorec, ki je nasledil Primorca Simona Blaževića, ki je mister Slovenije postal leta 2019. Še pred njima pa sta enako lento osvojila Primorca Majk Peroša (Mister Slovenije 2017) in Mitja Nadižar (Mister Slovenije 2014).

Sebastian je sicer velik ljubitelj športa in gibanja, najraje ima aktivnosti v naravi, izlete v hribe, tek in supanje na Soči. Ukvarja se z osebnim trenerstvom, veseli ga delo z ljudmi, njegovo delo pa ga osebno dopoljnjuje ter se je v tem resnično našel. Svojega dela ne jemlje kot tipično službo, ker v njemu uživa vsak trenutek.

Osmerica finalistov se je potegovala za dva naziva - poleg zmagovalnega še za lento Mister Cosmo 2021. To je osvojil 23-letni Tadej Polajžer iz Šmarja-Sapa.

Letošnji Mister Cosmo je postal Tadej Polajžer. Foto: Luka Brataševec

Izbor prvič potekal preko spleta

Zaradi pandemije je lanski izbor odpadel, letos pa so ga morali organizatorji zaradi strogega spoštovanja varnostnih ukrepov in priporočil NIJZ prestaviti na splet. To je predstavljalo še dodaten izziv, a so v tem hitro videli dodatno priložnost predstaviti izbor širšemu občinstvu.

”To je bila ena od najzahtevnejših organizacij doslej. Tudi, ko je bilo najhuje in smo želeli obupati ter dogodek popolnoma odpovedati, so nam fantje s svojo potrpežljivostjo, optimizmom, vzrdžljivostjo in izjemnim prilagajanjem vlivali poguma, da smo nadaljevali projekt naprej. Nenazadnje, to je bil tudi naš dolg oziroma zaobljuba fantom za ves njihov trud, trdo delo in čas, ki so ga vložili v projekt,” je povedala Nina Uršič, organizatorka dogodka in lastnica licence Mister Slovenija.

Kandidati za mistra so se letos razkazovali preko spleta. Foto: Luka Brataševec

Preberite tudi: