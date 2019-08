Od uspešnega športnika do najlepšega v državi: Čas je bil za nove izzive #intervju #video

Naziv letošnjega najlepšega v državi je šel na Primorsko. Lento Mister Slovenije 2019 namreč nosi 25-letni Simon Blažević iz Škofij, ki se je po 19 letih poslovil od športne kariere in se prijavil na tekmovanje za mistra Slovenije, kjer je prepričal tako z atletskim videzom kot energičnim nastopom. Simon je povedal, kako so se na novico, da gre na lepotno tekmovanje, odzvali njegovi bližnji in kakšne ambicije ima za prihodnost.

Simon Blažević je 25-letni strojni tehnik, ki je po zaključenem šolanju pristal v povsem drugih vodah. Že nekaj let se namreč ukvarja z osebnim trenerstvom. To sicer ni presenetljivo, saj je šport njegova velika ljubezen. Kar 19 let je bil namreč zagrizen kajakaš in je z mnogih prvenstev domov nosil visoka priznanja. A letos se je od kajaka poslovil ter se odpravil novim izzivom naproti, ker je bil čas za nov korak v življenju. Prijavil se je na izbor za Mistra Slovenije, kjer je prepričljivo pometel s konkurenco in osvojil naziv mister Slovenije 2019.

Svetlolasi Primorec, ki prihaja iz Škofij, je tudi velik ljubitelj narave in živali – doma ima dve čivavi in tri mačke. V manekenskih vodah do zdaj še ni plul, je bilo pa to področje, ki ga je vedno zanimalo. Tako upa, da bo osvojitev naziva mister Slovenije dobra odskočna deska, ki mu bo odprla vrata v svet visoke mode.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Kako ste od treniranja kajaka prišli do udeležbe na lepotnem tekmovanju? Vas je kdo od bližnjih spodbudil k prijavi ali ste se želeli tekmovanja udeležiti sami?

Dejansko letos ni bilo prvič, da sem se prijavil, ampak sem poskusil že leta 2017, pa sem bil takrat žal zavrnjen, ker so še veljali zelo strogi kriteriji glede višine tekmovalcev. Letos pa, ker sem se ravno poslovil od kajaka in sem naenkrat imel več časa kot prej, sem si rekel, da bi poskusil še enkrat. K temu me je spodbudilo tudi nekaj prijateljic, medtem ko so me prijatelji spraševali, zakaj si sploh želim kaj takšnega preizkusiti. Ampak že nekaj časa me je zanimalo, kako vse skupaj poteka, kako se odvijajo takšna tekmovanja, zato sem se tudi prijavil.

Kako je v zakulisju takšnega šova? Je pred tekmovanjem veliko priprav? In odrekanj?

Kar nekaj priprav je zadaj, učijo te poziranja pred fotografskimi objektivi, hoje po modni brvi in drugih veščin. Moram pa priznati, da mi je bilo najtežje osvojiti plesno koreografijo, ki smo se je morali naučiti. S tem sem imel sam, pa tudi drugi kandidati največ težav. Ker fantje smo pač malo bolj leseni, ko gre za ples (smeh, op. p.).

Foto: Jan Lukanović Nekaj je tudi odrekanja in garanja, seveda. Imam to srečo, da sem se 19 let ukvarjal s kajakom in sem treniral tudi po štirikrat na dan. Zadnja leta veliko časa preživim tudi v fitnesu, tako da sem že od nekdaj bolj atletske postave. Nekega dodatnega dela, da bi si do tekmovanja izklesal telo, tako v obliki treningov ni bilo. Sem pa tistih nekaj tednov pred izborom malo bolj popazil na prehrano, da sem izgubil še tistih nekaj odstotkov maščobnega tkiva, da sem bil res fizično dobro pripravljen.

Verjetno bo podoben strog režim prehrane in treningov za svetovni izbor Mister International?

Res je, ampak zdaj sem si vzel malo premora, potem pa se bom oktobra spet lotil bolj striktne diete in treningov. Vsekakor pa je cilj, da sem na svetovnem izboru v karseda dobri fizični kondiciji.

Vaši predhodniki, prejšnji mistri Slovenije, so se na svetovnih izborih velikokrat odlično odrezali in osvajali zavidljiva mesta. Ste zaradi tega morda pod kakšnim dodatnim pritiskom?

Ne, nisem. Jaz se nekako bolj prepuščam toku in se ne obremenjujem s tem, kaj bo v prihodnosti. Moj namen je na svetovnem izboru dati vse od sebe, kar se da odlično zastopati našo državo, potem pa kar bo, bo. Ne obremenjujem se z uvrstitvijo, ampak s tem, da se bom kot predstavnik vse Slovenije čim bolje izkazal.

Foto: Jan Lukanović Z manekenstvom do zdaj niste imeli izkušenj. Kaj pa v prihodnje – imate ambicije v tej smeri?

Področje manekenstva me je začelo zelo zanimati. To je svet, ki te, ko ga enkrat malo okusiš, kot sem ga jaz na izboru za Mistra Slovenije, kar posrka vase. Zadaj je namreč ogromno nekega učenja in truda, naučiš se novih veščin – ne le poziranja in manekenske hoje, tudi veščin nastopanja – tako da bi si res želel v tej smeri nadaljevati. Ampak ostajam realen. Ker nisem visoke rasti, maneken ne bom mogel biti, upam pa, da bi mi uspelo kot modelu. Če bi dobil kakšno ponudbo iz tujine, ne bi okleval in bi jo zgrabil z obema rokama.

Se vam zdi, da sta še vedno neki tih posmeh in podcenjevanje prisotna, ko gre za lepotna tekmovanja? Sploh za moška tekmovanja?

Ne bi rekel, da gre za posmeh in podcenjevanje, vsekakor pa so še vedno prisotni stereotipi. V smislu, da smo tisti, ki se prijavimo na tak izbor, samovšečni, da se imamo za nekaj več od drugih. Ampak absolutno ni tako. Sam nisem takšen, pa tudi vsi drugi kandidati in prejšnji mistri Slovenije, ki sem jih spoznal tekom tekmovanja, so res fantje na mestu. Prav nič zagledani sami vase ali polni sami sebe. Foto: Jan Lukanović

Kako so se domači in prijatelji odzvali na novico, da se boste potegovali za naziv mistra Slovenije?

Mami je bilo čisto v redu, novica je ni posebej presenetila. Oče pa je bil malo skeptičen …

Se vam je življenje po udeležbi na Mistru Slovenije oziroma po zmagi kaj spremenilo?

Niti ne. Jaz ostajam še vedno isti – takšen, kot sem. Tudi domači in prijatelji name ne gledajo nič drugače, imam pa resda več intervjujev, pa malo več prošenj za prijateljstvo na družbenih omrežjih in več zasebnih sporočil (smeh, op. p.).

Tudi kakšna vabila za zmenke, glede na to, da ste po zmagi v enem od intervjujev razkrili, da ste še samski?

Tudi to … Tu in tam dobim kakšno povabilo na zmenek (sme, op. p.). Kar zanimivo, ja …

Foto: Jan Lukanović

O zmagovalcu sta odločala organizacija in še devetčlanska komisija. S čim mislite, da ste jih prepričali?

Po zmagi sem slišal, da sem ene prepričal s svojim značajem, energičnostjo, spet drugim je bila všeč moja prezenca na odru. Slišal sem tudi, da sem odlično hodil na odru. Tako da mislim, da je bil na koncu seštevek vsega, ne le zunanji videz.

Če bi se morali opisati v treh beseda, kako bi se opisali?

Energičen, nasmejan, prijazen.

Kaj v življenju še rad počneš?

Najbolj uživam med treningi v fitnesu, rad pa hodim tudi na sprehode v naravo in v hribe. To me tudi zelo sprošča in napolni z energijo. Zdaj v kratkem se nameravamo s prijatelji odpraviti na Triglav.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović