"Vsi bi imeli pričeske kot Ronaldo, mi pa imamo raje naravni videz"

Lepotno tekmovanje Mister Slovenia obstaja že devet let, pred kratkim pa je doživelo veliko spremembo. Vodenje je povsem prevzela Nina Uršič, ki bo odslej sama urila mlade potencialne manekene in jih usmerjala na njihovi poti.

Foto: Ana Kovač

Tekmovanje za mistra Slovenije je že lep čas uspešnejše od tekmovanja za mis, še vedno pa se ga držijo stereotipi. Mnogi namreč menijo, da se nanj prijavljajo večinoma homoseksualno usmerjeni moški, a Nina Uršič, lastnica licence, pravi, da je to daleč od resnice. "Tako kot povsod, se lahko tudi na naše tekmovanje prijavi kakšen kandidat, ki je istospolno usmerjen. To pa ni in ne sme biti razlog za naše obsojanje in nesprejemanje."

Zdaj, ko je popolnoma prevzela vodenje, se hoče najprej posvetiti imidžu in ljudem dokazati, da se na tekmovanje prijavljajo različni moški.

Stremeli bomo k temu, da bo ob omembi mistra prisotna pozitivna konotacija, ko bodo zanj slišali neki čisto običajni ljudje, ki niso v tem poslu. Želim si, da bi naziv izgubil gejevski prizvok.

Foto: Ana Kovač

Izostreno oko za bodoče manekene, voditelje in oblikovalce

V devetih letih, ko je licenco vodila skupaj z Erikom Ferfoljo, si je dodobra izostrila oko in zna prepoznati potencial bodočega mistra. Predpogoj sta seveda videz in izklesana postava, a ker je lepota relativna, veliko štejejo um, prijaznost, vljudnost in karizma, razlaga Nina. "To so stvari, ki naredijo mistra Slovenije. Poudarila bi, da ne iščemo samo nekoga, ki je najlepši, ampak nekoga, ki je karizmatičen in ima vsebino."

Prav takšen paket iščejo tudi na svetovnem izboru, kamor je Nina mistre spremljala že večkrat. "To, da se zna obnašati in da je vljuden, jim zelo veliko pomeni."

Nina vse kandidate, ki se prijavijo na tekmovanje, spremlja pri njihovi preobrazbi, končnega zmagovalca pa pomaga izoblikovati v osebo, kakršna si želi postati. Da najdejo ustreznega mistra, jim vzame približno pol leta.

Foto: Ana Kovač

Pomagam mu na poti do uresničitve njegovih sanj, mu svetujem, ga poslušam, prav gotovo sem njegova zaupnica. Vse je seveda odvisno od fanta. Mister je vržen v medijski svet in se mora znajti, pri čemer mu pomagam jaz. Fanta je treba navaditi, da zna govoriti v medijih. Zaradi treme lahko - ker je čisto logično, da jo ima, saj je prvič pred kamero - izjavi nekaj takega, zaradi česar se mu potem vsi posmehujejo še nekaj let. Tu je moja odgovornost, da se znajde v medijskem svetu in konec koncev tudi naprej v življenju.

Z Erikom sta tako pomagala zgraditi kariero številnim nekdanjim mistrom in tistim, ki so sodelovali pri tekmovanju: Gašper Tratnik je postal oblikovalec, Jan Kovačič je osebni trener in trenutno del šova The Biggest Loser Slovenija, Matjaž Kumelj je pevec in igralec, Bojan Ilijanič vremenar na Planet TV in bančnik, Peter Klinc je fotograf, ki trenutno dela v tujini, Tilen Grah je voditelj, Marko Janko in Miha Dragoš pa sta prav tako postala uspešna osebna trenerja.

Foto: Ana Kovač

Tudi moški znajo stvari zapletati

Vsekakor pa se pred predizborom in finalom vse vrti okrog oblikovanja postave in izboljšanja celotnega videza. "Prijavljajo se tisti z že lepo postavo, ampak jo med projektom še bolj izklesajo. Naučimo jih še poziranja, kako se predstaviti na odru, pomagamo jim pridobiti več samozavesti, kar je zelo pomembno."

Sledijo še številne delavnice; od delavnice obnašanja na kastingu in delavnice o stilu, za retoriko ... "Veliko novega izvejo in te stvari jim pridejo prav tudi kasneje v življenju."

Foto: Ana Gregorič

Ob vsem tem pa na dan pridejo tudi kakšne kaprice, recimo pri pričeski: "Večini velikokrat ni všeč. Opažam, da so v trendu še vedno pričeske svetovno znanih nogometašev, kar v manekenskem svetu ni najbolj zaželeno. Raje imamo naravni videz, da se lahko poigraš s pričesko, a vsi bi imeli pričeske v stilu Ronalda (smeh, op. p.)."

Veliko se jih za vsak stajling pogleda v ogledalo, češ da bi raje imeli kakšno drugo majico in hočejo biti kot iz škatlice. Če se spomnim, kako je bilo pred devetimi leti - takrat so fantje nosili, kar si jim dal, nihče se ni spraševal, ali ima v redu mejkap, pričesko, ampak so ti pač zaupali. Tako kot si naredil, tako je bilo. Danes pa ni več tako. Lepota je vedno bolj dojemljiva.

Zato delo z moškimi ni nič manj stresno kot delo z ženskami, dodaja. "Na ženskih lepotnih tekmovanjih je menda bolj kaotično, a jaz opažam, da znajo tudi moški stvari zapletati. Nekoč je bilo znano, da ni tako, a morda je zdaj k temu pripomogla razlika v generaciji."

Lepota še nikoli ni bila tako izpostavljena

Za konec dodaja, da je nekje slišala, da lepotni izbori niso več tako v trendu, a sama opaža, da lepota še nikoli ni bila tako izpostavljena, kot je zadnja leta, ob vzponu družbenih omrežij. Na njih se namreč svetu izpostavljajo čisto navadni ljudje, kar ni bilo mogoče nikoli prej.

"Na spletu vidimo običajne ljudi, ki se ne ukvarjajo z manekenstvom, se izpostavljajo v kopalkah, spodnjem perilu ... Tega prej ni bilo. Moral si imeti neki razlog za takšno izpostavljanje; ali si nastopil na modni reviji ali pa v oglasu."

Ninina ekipa, ki ji pomaga iskati naslednjega mistra: Sandra Pranjić, Matjaž Kumelj, Ana Gregorič, Barbee Šuštaršič in Maja Lazar. Foto: Ivan Bliznetsov

Nina z ekipo bo naslednjega mistra Slovenije izbrala junija, januarja prihodnje leto pa bo odletel na svetovni izbor Mister International, ki bo v Aziji.