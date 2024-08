Ne zgolj nove šolske potrebščine, pred začetkom novega šolskega leta otroci potrebujejo tudi novo obutev. Poletno bodo morali zamenjati z jesensko, le redki pa so tisti srečneži, ki bodo lahko ob hladnejših dneh še obuli čevlje, ki so jih nosili v deževnih zgodnjepomladanskih dneh. Ni nenavadno, da otrokom zgolj tekom poletja noga zraste za eno številko in zagotovo ni vseeno, katere čevlje boste izbrali za jesen. Obutev Salomon združuje kakovost, udobje in modo, zato ni nič čudnega, da jo z veseljem obujejo tako starši kot otroci.

Čeprav otroci hitro prerastejo čevlje in je pogosto to razlog, da starši zanje iščejo cenejšo obutev, je prav kakovostna obutev ključnega pomena za zdrav gibalni razvoj otrok. Otroška stopala se, tako kot tudi njihove gibalne navade, še oblikujejo. Neustrezni čevlji lahko hitro povzročijo težave.

Kakovostna obutev bo otrokom nudila ustrezno oporo, blažila obremenitev pri hoji in igri ter jim omogočila pravilen razvoj kosti in mišic. Poleg tega kakovostni materiali omogočajo dihanje stopal in preprečujejo prekomerno potenje, kar je še posebej pomembno za aktivne otroke.

Otroška stopala rastejo izjemno hitro, zato je ključno, da imajo v čevlju vedno dovolj prostora. Čevelj mora imeti namreč nekaj dodatnega prostora, če bo otrokova noga hitro zrasla, a hkrati ne preveč, da se čevelj med hojo ne bo sezuval.

Otroški čevlji morajo imeti med prsti in sprednjim delom čevlja vsaj 0,5 centimetra praznega prostora. Če opazite, da je prostora manj, je čas za menjavo obutve. Premalo prostora lahko namreč poškoduje otroška stopala, ki so še v razvoju, kar lahko povzroči deformacije in druge težave, ki lahko vplivajo na pravilno hojo in držo.

Kakšno velikost čevlja izbrati ob nakupu? Ko se z otrokom odpravite v trgovino po nov par obutve, upoštevajte naslednje vodilo: med robom čevlja in peto otroka naj ostane od 1,25 do 1,9 centimetra prostora. Ta prostor bo omogočal stopalom dovolj svobode za rast, obenem pa preprečeval občutek utesnjenosti. Pomembno je, da se čevelj pri hoji ne sezuva, zato naj otrok čevlje pred nakupom tudi preizkusi. Pri tem naj nogo potisne do konca prednjega dela čevlja, vi pa za njegovo peto v čevelj potisnite prst. Tako boste zagotovili, da bo obutev otroku nudila potrebno oporo in udobje, kar je ključno za zdrav razvoj stopal.

Da bi ugotovili, kakšna velikost čevljev pritiče nogi vašega otroka, potrebujete le list papirja, svinčnik in ravnilo, saj se dolžina noge, merjena v centimetrih, zelo enostavno pretvori v številko obutve. Najprej narišite ravno črto na sredino papirja in ga položite ob steno. Otrok naj stopi s peto ob rob stene, tako da sta njegov najdaljši prst in peta na sredini narisane črte. Zatem začrtajte konec najdaljšega prsta. Postopek ponovite za obe nogi.

Z ravnilom izmerite razdaljo od konice prsta do roba papirja in primerjajte izmerjeno dolžino s tabelo velikosti čevljev v tem članku. Pri nakupu kot mero uporabite dolžino daljše noge. V trgovinah INTERSPORT pa lahko za še lažjo meritev uporabite kar prilagojen merilec velikosti noge.

Tabela za pretvorbo centimetrov v številko obutve Salomon: DOLŽINA NOGE V CM VELIKOST SALOMON 16 26 16,5 27 17 28 17,5 29 18,5 30 19 31 20 32 20,5 33 21 34 21,5 35 22 36 22,5 37 23,5 38 24 39 24,5 40

Še nekaj koristnih nasvetov: merjenje vedno opravite ob koncu dneva, ko so stopala nekoliko večja, ob tem naj otrok nosi nogavice, med meritvijo pa stoji na tleh s polno težo. Priporočljivo je meritve ponoviti vsaka dva oziroma tri mesece, s čimer boste lahko sproti spremljali, kdaj bo vaš otrok potreboval novo obutev.

Ko iščete kakovost, izberite preverjeno kakovost

Otroška obutev Salomon se ponaša z dovršenim izgledom, kakovostjo in praktičnostjo, zaradi česar je priljubljena tako med starši kot tudi otroki in mladostniki. Njihov robusten podplat s cikcak sistemom na notranji in zunanji strani zagotavlja optimalen oprijem na različnih terenih, zaradi česar bo igra na prostem še prijetnejša, saj otrokom med hitrim tekanjem ne bo drselo.

Primerni so tako za suho kot vlažno vreme, saj je membrana večine obutve Salomon vodoodporna. Otroci pa jih obožujejo tudi zaradi enostavnega zavezovanja. Vezalke Quicklace omogočajo zavezovanje z enim potegom, pri čemer se preostanek vezalke elegantno pospravi v za to predviden žepek na obutvi.