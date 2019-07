Korak do bolj zdravih, lepših in bolj sijočih las

Lasje so naš okras in noben modni dodatek ne poudari lepote tako kot lepi, gosti in sijoči lasje. Lasje so ogledalo vašega življenja. Dejstvo je, da so le redno negovani in vzdrževani lasje tudi zdravi in lepi lasje . Ne glede na tip naj bodo lasje vaš ponos. Morda res obvladate pričeske in točno veste, kako naviti koder, da bo lepo stal, vendar obstaja še kup zanimivih dejstev o laseh, za katere najbrž še niste slišali.

Lepi, zdravi, sijoči in bujni lasje so želja vsakogar. Mnogi bi rekli, da so lasje njihov najlepši okras. Z leti se spreminjajo tako kot vi in so vedno z vami ... toda, ali dejansko veste vse o svojih laseh?

Vsak las je sestavljen iz dveh delov: lasne korenine in stebla. Las sicer zraste iz lasnega mešička, ki ni viden, vidni del lasu pa imenujemo lasno steblo. Podobno kot pri kljunih, podkvah in kopitih živali je tudi lasno steblo sestavljeno pretežno iz keratina.

Neprava nega lahko hitro pripelje do poškodovanih las. Štrleči lasje z razcepljenimi konicami in neurejenega videza potrebujejo negovalno nego, ki ponovno obudi njihovo lepoto v polnem sijaju.

Spoznajte teh 10 dejstev in izvedite več o svojih laseh! Na podlagi večletnega raziskovanja in bogatega znanja smo prepoznali 10 osupljivih dejstev, ki niso samo zanimiva, temveč vam bodo tudi v pomoč pri negi, stilskem oblikovanju in različnih metodah barvanja las

Le s pravo nego boste poskrbeli, da bodo lasna vlakna dolgo ostala vitalna in zdrava. Od šampona, regeneratorja do seruma in balzama za obnovo las – Syoss predstavlja široko paleto izdelkov za nego las z aktivnimi sestavinami, ki obnavljajo, okrepijo, zgladijo in zaščitijo lasno strukturo, za dolgotrajne rezultate.

1. Ali veste, kako sonce vpliva na vaše lase?

Zunanji del lasu, t. i. ''lasno steblo'', ki je zgrajen iz keratinske vlakenske strukture, je občutljiv na zunanje vplive, bodisi mehanske, fizične ali kemične. Pretirana izpostavljenost soncu je najpogostejši vzrok za poškodovano lasno strukturo. Zato morate lase zaščititi pred sončnimi UV-žarki.

2. Ali veste, katera barva las je najpogostejša?

Ali ste vedeli, da so rdeči lasje najredkejši na svetu? Le en odstotek ljudi se lahko ponaša z naravno rdečo barvo svojih las. Sledi ji naravna blond (2 odstotka), največ pa je na svetu črnolasih ljudi.

Lasje so tako edinstveni in posebni kot oseba, ki ji pripadajo. Od povsem ravnih do bujnih in kodrastih. Imajo različno teksturo, so različnih dolžin in barv, poleg tega lahko doživijo številne spremembe. Moderni stilski trendi, oblika striženja in barve za lase se lahko v določenih časovnih obdobjih povsem spremenijo.

3. Ali veste, kdo ima več las?

Ste vedeli, da se število las razlikuje glede na njihovo barvo? Blondinke imajo najgostejše lase, medtem ko imajo rdečelaske najmanj las.

4. Ali veste, koliko las izgubimo v enem dnevu?

Na dan lahko, ne da bi nas pri tem skrbelo zaradi plešavosti, izgubimo od 50 do 100 las, kar pomeni, da v letu dni izgubimo kar 30.000 las.

5. Ali veste, koliko traja povprečna življenjska doba lasu?

Lasje pridejo in gredo. Povprečna življenjska doba lasu je od dveh do petih let, nato preide v večmesečno fazo mirovanja, dokler ne izpade. Tako se ustvari prostor za nove. Izpadanje las je povsem normalen proces, če na dan izpade od 50 do 100 las.

6. Ali veste, za koliko se podaljša skupna dolžina las v letu dni?

V letu dni se skupna dolžina las podaljša za 12 km, kar je približno dvakrat več od najvišjega afriškega gorovja Kilimandžaro. Hitrost rasti las je približno 0,33 mm/dan, lasišče pa ima v povprečju 100.000 foliklov.

7. Ali veste, koliko vaši lasje zrastejo dnevno?

Hitrost rasti las je 0,33 mm/dan, na lasišču pa je v povprečju približno 100.000 foliklov. Lasje skupno zrastejo za približno 33 metrov dnevno. Če bi združili vse lase, ki so zrasli na lasišču, v eno samo linijo, bi ta v dolžino merila toliko kot modri kit, ki je največja žival na Zemlji.

8. Ali veste, kaj vaše lase naredi močne?

Proteinsko strukturo lasnega stebla povezujejo kemične vezi. To so tako imenovane disulfidne in vodikove vezi. Disulfidne vezi so ene izmed najmočnejših vezi v naravi, ki vašim lasem dajejo elastičnost in moč.

Nepravilna nega, kemična obdelava, pa tudi uporaba sušilnika in likalnika za ravnanje lahko sčasoma poškodujejo lase. Rezultati so vidni: Poškodovani lasje so videti suhi in brez življenjske iskrice, nagnjeni so k lomljenju in razcepljenosti konic.

9. Ali veste, kolikšno težo lahko prenesejo vaši lasje?

Vsak las lahko prenese od 30 do 70 kg, kar pomeni skupno od 3 do 7 ton, medtem ko je povprečna teža avtomobila približno 1,4 tone. Teoretično bi vlečna sila vseh las na glavi zadoščala za vleko dveh osebnih avtomobilov, razen če so lasje poškodovani.

10. Ali veste, koliko časa porabite za nego svojih las?

Lepota zahteva veliko časa. Ženske za umivanje las, sušenje in stilsko oblikovanje pričesk v povprečju porabijo 1 uro in 53 minut na teden. To pomeni, da do svojega 65. leta za lase porabijo 7 mesecev svojega življenja.

Ko pomislite na skrb za naš planet, se vam morda zdi, da imajo vaši lasje relativno malo opravka s tem. Toda če preživite samo tri minute manj pod prho ali pa čas do naslednjega umivanja las podaljšate za en dan, lahko prihranite bistveno količino vode in tako zmanjšate svoj vpliv na okolje.

Prihranite čas in vodo s suhimi šamponi Syoss. Tako boste poskrbeli za dodaten dan svežine do naslednjega umivanja las. Ostanke suhega šampona lahko povsem preprosto odstranite s krtačo.

