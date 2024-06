Konec dobe plešavosti in redkih las!

Foto: Grobally LLC

Ali nova metoda aktivne regeneracije lasnih mešičkov lahko tisoče žensk in moških osvobodi težave redkih las in plešavosti?

Izjemni strokovnjaki za trihologijo (znanost o laseh) ne dvomijo več, da je tako. Skupaj z razvojem naravne papillo-aktivacijske formule je prišlo do dolgo pričakovane revolucije v boju z izpadajočimi lasmi.

Že več kot 14 tisoč uporabnikov tretmaja je okrepilo šibke lasne mešičke in aktiviralo mrtve čebulice v 28 dneh. Tako so popolnoma zaustavili izpadanje las in jih zgostili za vsaj 67 odstotkov v manj kot enem mesecu. Pridobili so nove, debele in močne lase – celo na predelih redkih las, dolgoletne plešavosti in visokega čela. Kako je to mogoče?

Prof. S. Klemenčič (strokovnjakinja za laboratorijsko trihologijo) se je odločila svojega moža osvoboditi kompleksov, ki jih povzroča napredna plešavost, in mu vrniti goste lase. In to je bil začetek revolucije na področju trihologije in kozmetologije. Profesorica je po nekaj mesecih naprednih laboratorijskih raziskav razvila naravno, varno in preprosto formulo za intenzivno rast las. Ta formula aktivira in obnovi celo mrtve lasne mešičke in spodbuja matične celice k proizvodnji novih las. S tem zagotovi intenzivno rast močnih las celo na predelih redkih las in visokega čela. Zato lahko vsak pridobi debele, sijoče in goste lase v samo 28 dneh – četudi je bil prej popolnoma plešast.

Profesionalne revije o kozmetologiji so ta tretma že razglasile za "pionirski dosežek v trihologiji", profesorica pa ves čas za svoj dosežek prejema nominacije za nagrade iz panoge. Zahvaljujoč delovanju te formule lahko tako ženske kot tudi moški ustavijo izpadanje las – ne glede na razlog (pomanjkanje vitaminov, stres, hormonske motnje, genetska predispozicija), potem pa zgostijo pričesko za vsaj 67 odstotkov v 28 dneh.

"Do zdaj znani načini proti izpadanju las so stran vržen denar." Kakšni so razlogi za takšno domnevanje?

Foto: Grobally LLC

Te besede potrjuje več kot 14 tisoč zadovoljnih uporabnikov papillo-aktivacijske formule prof. Klemenčičeve, ki so že zaustavili izpadanje in pridobili močne, goste lase. Zato smo se odločili pod drobnogled vzeti do zdaj znane načine proti izpadanju las. Predvsem pa točneje preveriti, kakšne so njihove hibe in s čim se morajo vsak dan osebe, ki so obremenjene z redkimi lasmi in plešavostjo, spopadati. To so izsledki:

Tablete za rast las povzročijo več škode kot koristi

Če želite učinkovito aktivirati lasne mešičke, morate nanje neposredno vplivati. Kako naj bi nekaj, kar pride v vaš želodec, vidno vplivalo na vaše lase? Raziskave so pokazale, da v lasišče pride samo 0,3 odstotka snovi v tableti! Preostalih 99,7 odstotka pustoši po vašem telesu in škodi želodcu, jetrom, ledvicam … To je ogromno tveganje in nima garancije za kakršnekoli učinke.

Presaditev las je tvegana in zelo draga

Presaditev 1 cm2 las je strošek celo 800 evrov. Če ima nekdo zelo visoko čelo, je preprosto izračunati, da bo za presaditev plačal celo 4.000 evrov! Obenem pa nima nobenega zagotovila, da se bo presaditev prijela in da lasje ne bodo več izpadali. Še več, presajene lasne čebulice lahko povzročijo močno alergijsko reakcijo, ki je nevarna za življenje! Celo če bi imeli na voljo tako visok znesek in bi se izognili tem nevarnostim, bi se plešavost kljub vsemu kmalu vrnila, saj presaditev ne rešuje predhodnih težav.

Laser lahko osmodi lase in povzroči opekline

Naslednji invaziven, drag in nevaren poseg je laserska zgostitev las. Strošek tega posega je po navadi 150 evrov, izvede pa se deset posegov – skupni strošek znaša 1.500 evrov na poseg, ki traja deset minut! Cena pa sploh ni najhujša. Ta poseg je zelo tvegan. Zadostuje en napačen gib kozmetičarke, ki izvaja poseg (po navadi pa so te slabo kvalificirane), da bi v vašem lasišču prišlo do nepopravljive škode. Tu lahko omenimo tudi drastične opekline kože, popolno osmojene lasne mešičke ...

Lasulje so videti nenaravno

Veliko ljudi se v obupanosti odloča za nakup lasnega vložka ali lasulje. Na žalost so te osebe pogosto izpostavljene posmehu. Ne samo, da umetni lasje niso videti naravno, velikokrat nam lahko padejo z glave, in to v nepravem trenutku ... Osebe, ki nosijo lasne vložke in lasulje, se najpogosteje srečujejo z nasmehi pomilovanja, za hrbtom pa slišijo krohot. Najhuje pa je vseeno to, da umetni lasje dobesedno uničujejo vaše naravne čebulice. Pomanjkanje dostopa do zraka in svetlobe povzroči, da ti lasje, ki so preostali, postanejo zadušeni in izpadajo še intenzivneje.

Ravno zato je papillo-aktivacijski tretma resnična revolucija v boju za močne, debele in goste lase.

Do zdaj znani načini proti izpadanju las iz človeka izsesajo upanje, zdravje in težko prislužen denar. Tretma pa aktivira oslabljene in mrtve lasne mešičke, saj spodbudi matične celice k proizvodnji zdravih, debelih in močnih las. Sestavine v njem imajo močne regenerativne, krepilne in hranilne lastnosti. Uporaba formule sproži intenzivno rast novih las, celo na dolgotrajnem visokem čelu in razredčenih predelih. Tretma je 100-odstotno učinkovit, ne glede na razlog izpadanja las, in se priporoča pri takšnih težavah, kot so androgenska plešavost, točkovno izpadanje las, ki ga povzroča stres, ali izguba las po nosečnosti.

Foto: Grobally LLC

Zdaj lahko vsak pridobi močne, debele in goste lase

Tretma je že na voljo v prodaji na drobno pod imenom Hascovita. Formula je v obliki preprostega olja, katerega uporaba je popolnoma varna za telo in lasišče, kar so dokazale dodatne raziskave francoskega raziskovalnega središča v Parizu. Olje lahko varno uporabljajo osebe s prhljajem. Te raziskave so pokazale tudi, da ima tretma več kot 98-odstotno učinkovitost. Zahvaljujoč njej so osebe, stare od 25 do 73 let, v samo 28 dneh dosegle spektakularne učinke v boju z izpadanjem las, in to ne glede na starost ali razlog ter dolžino pojavljanja težav s čezmerno izgubo las, z oslabljenimi ali tankimi prameni, visokim čelom ali plešavostjo.

Te osebe so takoj po uporabi formule spodbudile mrtve lasne čebulice na ravni matičnih celic. S tem so povečale rast las za kar 80 odstotkov in izboljšale prehranjenost las ter lasišča za 140 odstotkov. V naslednjih dneh uporabe tretmaja so te osebe opazile pojavljanje več sto t. i. las "baby hair", torej novih las. Opazile so tudi, kako plešasti deli postajajo pokriti z lasmi, preostali lasje pa postanejo vsaj za 67 odstotkov gostejši, debelejši in bolj sijoči.

Posledično so odstranili težavo izpadanja las in pridobili večjo samozavest. Ampak to še ni vse. Po 28 dneh uporabe tretmaja so sodelujoči v raziskavah enoglasno priznali, da so pridobili goste, debele in zdrave lase. Take kot najstniki!

1. teden – radikalna nahranitev čebulic in lasišča, aktivacija matičnih celic, ki proizvajajo nove lase, stimulacija mrtvih lasnih mešičkov.

2. teden – pospešitev rasti las za 80 odstotkov, povečanje povprečne debeline za 240 odstotkov.

3. teden – pojav t. i. las "baby hair", zgostitev las za pribl. 67 odstotkov.

4. teden – stabilizacija nove, gostejše pričeske, pridobitev zdravih in gostih las.

Gospod E. K. (43 let) iz Maribora je ena izmed prvih oseb v Sloveniji, ki so uporabile Hascovita:

Foto: Grobally LLC

"Lasje so mi začeli izpadati že dolgo nazaj, pri 32 letih. Mislil sem, da je to normalno – vsak moški ima prej ali slej visoko čelo. Ampak po nekaj letih je to visoko čelo doseglo vrh moje glave, predeli, na katerih sem še imel kakšne lase, pa so postajali vse bolj plešasti! Bilo me je sram, da sem bil videti kot lasten oče. Počutil sem se star, grd, nemoški. Na koncu sem se odločil, da bom tvegal – vzel sem 5.000 evrov kredita za presaditev las. Tako obupan sem bil. Poseg je bil boleč ter dolg in potreboval sem šest tednov, da sem prišel k sebi. Mislil sem, da se bom malo mučil in se izognil ponižanju. Ni minilo niti nekaj dni, ko mi je kolega iz službe rekel, da mi nekaj pada z glave. To so bili moji lasje, ki so izpadali v šopih! Mislil sem, da se bom ugreznil v zemljo, dal odpoved. Dokler ni k meni pristopil moški, ki me je zelo spominjal na mojega prijatelja Gašperja, samo nekako drugače je bil videti. Nenadoma sem razumel – pa saj je Gašper plešast kot koleno, ta moški pa ima goste, zdrave lase! In mi je rekel: 'Emil, poslušaj, veš, jaz sem imel podobno težavo. Obstaja novo, revolucionarno sredstvo za rast las, imenuje se Hascovita. Poskusi ga.' Zadostovali so štirje tedni in o visokem čelu ter plešastem vrhu ni bilo sledu. Končno sem videti star toliko, kot sem v resnici, in ženskam sem všeč. Velika hvala."

Zakaj bi zapravljali bogastvo za neučinkovite posege in kemična sredstva, če pa lahko naravno in varčno okrepite in zgostite pričesko za 67 odstotkov v 28 dneh?

Učinkovitost Hascovite je bila nedvoumno dokazana s strani francoskega raziskovalnega središča v Parizu. Profesorica in inovatorka formule ves čas prejema nominacije za prestižne nagrade v panogi in vabila na najpomembnejše svetovne konference.

Dobra novica je, da lahko Hascovito dobite ob nakupu dostopa do izobraževalnih gradiv z nagrado za 43 evrov ceneje.

Naročnik oglasnega sporočila je Grobally LLC.