Ponovni vzpon mokasinov se je začel že lani, ohranja pa se tudi v letošnji pomladi. To je obutev, ki zagotavlja udobnost in zraven še eleganco. Lahko jih vključite v pisarniški ali ležeren slog. Ker so ponovno postali priljubljen kos vsake modne navdušenke, jih različne blagovne znamke ponujajo v zelo pestri izbiri. V tem članku vam razkrivamo, kje v Sloveniji lahko najdete najlepše mokasine.

Večna klasika z usnjem

Kultni mokasini v črni in rjavi barvi so klasika, ki je že davno pritegnila pozornost modnih navdušencev. Svojo priljubljenost ohranjajo tudi danes, saj se podajo k različnim slogom in so primerni za različne vremenske razmere. Za klasične veljajo mokasini znamk Gucci in Saint Laurent. Podobne lahko najdete v fizičnih trgovinah Mass in Deichman, pa tudi v spletnih trgovinah, kot sta Zalando in About You.

Fotogalerija 1 / 5

Debel podplat bo zamenjal navadne mokasine

Za vse, ki bi si želeli biti višji, so odlična izbira mokasini z debelim podplatom. Ti so postali prepoznavni po vsem svetu. Svojo prepoznavnost so pridobili predvsem s pomočjo blagovne znamke Prada, ko so izdali kolekcijo z mokasini z visokim podplatom. Takšne mokasine lahko najdete v skoraj vseh trgovinah s čevlji po Sloveniji.

Fotogalerija 1 / 7

Minimalistični videz za vsak slog

Minimalizem je v modi zelo priljubljen, zato poskrbite, da bodo del vaše omare tudi mokasini z minimalističnim videzom, ki jih boste z lahkoto kombinirali z drugimi kosi. Kupite jih lahko v trgovinah, kot so Zara, Mango, Mass, Office shoes, Deichmann in drugih, ponujajo pa jih tudi v spletni trgovini About You.

Fotogalerija 1 / 3

Prestižen videz

Za še bolj ženstven videz bodo poskrbeli mokasini z na pogled bogatim materialom in detajli, ki bodo vašemu videzu dodali piko na i in pridih prestiža. Kupite jih lahko pri znanih blagovnih znamkah ali pa po dostopnih cenah v Zari ali Mangu.

Fotogalerija 1 / 2

Nadomestek za natikače

Če ste ljubiteljica mokasinov, potem vam poleti v omari ne bodo smeli manjkati mokasini z odprtim zadnjim delom, ki bodo tako udobni kot natikači za na plažo. Hitro si priskrbite svoje, saj vroči dnevi že prihajajo.

Fotogalerija 1 / 1

Bela barva za toplejše dni

Pomlad in z njo toplo vreme je čas, ko do izraza pridejo svetlejše barve. Svetli odtenki bodo poskrbeli, da boste v koraku s trendi za pomlad in poletje.

Fotogalerija 1 / 6

Oglejte si še: