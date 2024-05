Keratinsko vihanje trepalnic lahko poenostavi vaše življenje

Če se tudi vi vsako jutro sprašujete, kako skrajšati svoj jutranji lepotni ritual, potem je čas, da spoznate keratinsko vihanje trepalnic z InLei® Lash Fillerjem 25.9. Tretma je izredno priljubljen po celem svetu in predstavlja eno izmed skrivnosti, ki mnogim damam pomaga vzdrževati brezhibno urejen videz. Še posebej navdušuje vse tiste, ki zaradi številnih vsakodnevnih obveznosti nimajo veliko časa, saj jim za od šest do osem tednov zagotovi čudovit izgled trepalnic. Berite dalje in izvedite, kako lahko ta profesionalni postopek, ki dokazano za 25 odstotkov odebeli in za devet odstotkov podaljša trepalnice, pomaga poenostaviti življenje tudi vam.

Foto: (@sergeynivens via Canva.com / Spletna trgovina Voilà Beauty

Kaj je pravzaprav keratinsko vihanje trepalnic?

Pri keratinskem vihanju trepalnic s profesionalno linijo InLei® Lash Filler 25.9 gre za preprost 60-minutni kozmetični postopek, ki je nežen in popolnoma varen, hkrati pa poudari naravno ukrivljenost, volumen in sijaj trepalnic. Primeren je za vsakogar, cenovno ugoden in drži do dva meseca (odvisno od hitrosti rasti trepalnic). Poleg tega se pri postopku uporablja profesionalno vegansko linijo, ki je prijazna okolju in se ponaša s certifikatom VEGANOK. Prav tako vam postopek vihanja omogoča, da še vedno lahko uporabljate maskaro, če si to želite.

Foto: @pixelshot via Canva.com / Spletna trgovina Voilà Beauty

Prednosti keratinskega vihanja trepalnic

Keratinsko vihanje trepalnic prinaša mnogim ženskam številne koristi. Odkrijte podrobnosti, kako lahko prispeva k lepšemu in naravnejšemu videzu ter hkrati pripomore k boljši kvaliteti vašega življenja.

1. Prihranite čas pri vsakodnevnem urejanju

Ker nega obraza in ličenje zagotovo predstavljata del vaše jutranje rutine ne glede na to, kaj in kje delate (v obratu, pisarni, trgovini ali od doma), vam priporočamo, da se odločite za postopek keratinskega vihanja trepalnic. Z njim si boste zagotovili dolgotrajen videz bujnih trepalnic, zaradi česar bo vaš pogled tudi brez dodatnega ličenja pritegnil pozornost. Tako boste skrajšali čas jutranje priprave, še vedno pa boste brezhibno urejeni.

2. Postopek je nežen, enostaven in hiter

Ker je tempo življenja hiter, je dragocen vsak trenutek. Prihranite čas s keratinskim vihanjem trepalnic, ki ga profesionalne stilistke uredijo v eni uri. Postopek z InLei® Lash Fillerjem 25.9 poteka v nekaj korakih, v katerih stilistka trepalnice privzdigne, priviha in pobarva ter jim tako doda naravno ukrivljenost, volumen in sijaj.

Če želite doseči še dodaten vau efekt, priporočamo redno uporabo seruma ADiUTRiX, ki klinično dokazano trepalnice v treh mesecih odebeli kar za 28 in podaljša za 12 odstotkov.

Enostaven, nežen in varen postopek keratinskega vihanja trepalnic z InLei® Lash Fillerjem 25.9 Foto: Matic Lipar @lipardesign / Spletna trgovina Voilà Beauty

3. Prihranite denar z dolgo obstojnim tretmajem

Predstavljajte si, da se vsako jutro prebudite s popolnimi trepalnicami, ne da bi za to zapravili celo premoženje. Da, to je zdaj mogoče, saj učinek keratinskega vihanja trepalnic traja do dva meseca, zaradi česar vas postopek ne stane več kot ena kavica na dan. S tretmajem si tako lahko zagotovite večtedensko lepotno in finančno brezskrbnost.

Do prečudovitih trepalnic za ceno kavice na dan Foto: bokan76 via Canva.com / Spletna trgovina Voilà Beauty

Še več, ker uporaba maskare in ukrivljevalcev trepalnic za bujen videz trepalnic ni več potrebna, s keratinskim vihanjem trepalnic prihranite še dodatno, saj se izognete nakupu dodatnih lepotnih pripomočkov.

4. Izboljšajte zdravje trepalnic

Tretma z InLei® Lash Fillerjem 25.9 ne le očarljivo priviha trepalnice, temveč jih tudi intenzivno neguje in krepi s keratinom. Na koncu postopka stilistke na trepalnice nanesejo rekonstrukcijski losjon, ki pomaga uravnotežiti njihovo strukturo. Rezultat so zdrave, svilnate in na otip mehke trepalnice.

Da takšne ostanejo, je po tretmaju priporočljivo uporabljati izdelke, kot je posebni negovalni šampon in že omenjen negovalni serum ADiUTRiX, ki bo vaše trepalnice okrepil, jim dodal vlago, sijaj in volumen ter jih podaljšal. Dobra novica je, da vam tudi nega trepalnic ne bo vzela veliko časa, saj so ti izdelki enostavni za uporabo, obenem pa tudi cenovno ugodni.

Enostavno do bujnih trepalnic Foto: Tina Modlic @barvish.si / Spletna trgovina Voilà Beauty

5. Ohranite naravni videz

Če želite ohraniti naravni videz trepalnic, ki izžareva svežino in lahkotnost, je keratinsko vihanje prava izbira. Vaše trepalnice bodo po postopku dvignjene in oblikovane na način, ki poudarja vašo naravno lepoto, ne da bi bili pri tem videti zaspani in neurejeni.

Ostanite naravno lepi s keratinskim vihanjem trepalnic. Foto: CoffeeAndMilk via Canva.com / Spletna trgovina Voilà Beauty

Keratinsko vihanje trepalnic je preprost dodatek k negi vašega obraza, saj pripomore k jutrom brez naglice in stresa. Ne podcenjujte moči drobnih sprememb in preverite, kako lahko ta preprost trik poenostavi tudi vaše življenje in vam omogoči, da dneve začnete sproščeno, neobremenjeno in napolnjeni z energijo.

Naročnik oglasnega sporočila je Spletna trgovina Voilà Beauty.