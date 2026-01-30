Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
30. 1. 2026,
8.26

29 minut

Sandi Murovec Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Petek, 30. 1. 2026, 8.26

29 minut

Kdo bo v prihodnje oblačil slovenske olimpijce? Zbirajo prijave.

Avtor:
N. V.

Olimpijska kolekcija Milano Cortina 2026 | Olimpijska kolekcija Milano Cortina 2026, ki jo je podpisal Sandi Murovec. | Foto OKS

Olimpijska kolekcija Milano Cortina 2026, ki jo je podpisal Sandi Murovec.

Foto: OKS

Olimpijski komite Slovenije išče oblikovalca, ki bi slovenske športnike oblekel za olimpijske igre v Los Angelesu.

V začetku tega tedna je Olimpijski komite Slovenije (OKS) predstavil uradno kolekcijo letošnjih olimpijskih iger, ki jih bosta med 6. in 22. februarjem gostila Milano in Cortina. Oblačila je tudi tokrat oblikoval Sandi Murovec, ki slovenske olimpijce oblači že vse od leta 2012, kolekcija pa je kot vsakič do zdaj v javnosti, predvsem na družbenih omrežjih, sprožila mešane odzive.

"Vem, da nikoli ne bo všeč vsem, niti popolna, a v sodelovanju z OKS in Peakom (uradnim opremljevalcem, op. p.) naredimo prav vse, da bi v teh oblačilih še naprej in vsakič znova ponosno zastopali našo čudovito, predvsem pa športno izvenserijsko uspešno državico," je na družbenih omrežjih zapisal Murovec in letošnji dizajn opisal tako: "Letos sem dodal nekaj kosov v nežno sivi barvi, ki odseva mističnost zimske svetlobe in pokrajino ovija v posebno lepoto."

Pa bo Murovec slovenske olimpijce oblačil tudi v prihodnje? OKS je le tri dni po predstavitvi kolekcije objavil razpis za oblikovanje slovenske olimpijske kolekcije Los Angeles 2028, z izbranim oblikovalcem pa bi lahko sodelovanje podaljšali do zimskih olimpijskih iger 2030.

Potencialni oblikovalci nove kolekcije morajo v svojih kreativnih rešitvah med drugim upoštevati slovenske športne barve, ki so modra, zelena in bela, vključeni morajo biti motiv Triglava in seveda vsi obvezni logotipi. Pri OKS prijavljene spodbujajo tudi k uporabi sodobnih in obstojnih materialov, ki so, kjer je mogoče, tudi trajnostno naravnani.

Prijave pri OKS zbirajo do 24. aprila letos, Murovec pa nam je potrdil, da se bo prijavil tudi tokrat.

Preberite tudi intervju s Sandijem Murovcem ob olimpijskih igrah v Parizu:

Toni Vodišek Janja Garnbret
Sportal Kako prepoznavne so barve slovenskega športa?
Sandi Murovec Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
