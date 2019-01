Kakšne čevlje izbrati za zimo?

Oglasno sporočilo

V mrzlih zimskih dneh vsi želimo čevlje, ki so udobni, topli in nepremočljivi, hkrati pa tudi lepi. Pomemben faktor pa je tudi kakovost materialov in same izdelave. Za marsikoga je nakup takšnih čevljev misija nemogoče, mi pa smo pobrskali po trgovini Mass in našli takšne, ki vas bodo zagotovo navdušili.

Vsi si želimo, da bi se noga v čevlju počutila dobro. V izbrani obutvi preživimo vsakodnevno skoraj 10 ur na dan, zato je pomembno, da je nogi v tem času udobno, da so materiali kakovostni in da vzdržijo različne vremenske situacije. Obutev Ara zadosti vsem naštetim pogojem in še kakšnemu dodatnemu, saj so v več kot 60. letih obstoja resnično izpopolnili izdelavo čevljev.

Kljubujejo tudi najhujši zimi

Čevlji Ara slovijo po kakovosti in udobju, v zadnjem času pa so dali veliko poudarka tudi na moden in trendi izgled. V njihovi ponudbi lahko tako najdete najrazličnejše zimske čevlje – trpežne škornje za hujši sneg, udobne in elegantne čevlje, gležnjarje in še marsikaj. Vsi so narejeni iz kakovostnih materialov, so neprepustni za vodo, večina modelov pa je narejena v sodelovanju z Gore-texom, ki zagotavlja dodatno zaščito pred mokroto.

Enostavni za kombiniranje

V široki ponudbi čevljev Ara boste zagotovo brez težav našli takšne, ki bodo ustrezali vašemu stilu. Obuli jih boste lahko k elegantnejšim oblačilom za sestanke in različne dogodke, na drugi strani pa tudi zraven preproste kombinacije kavbojk in modernega ter toplega puloverja.

Udobje brez primere

Najpomembnejša značilnost obutve Ara je udobje. To Ara kupcem zagotavlja s široko izbiro različnih modelov. Za udoben korak omogoča izbiro širine kopita, izbirate lahko med širinami G, H in K. Svetujemo, da si vzamete čas, in poiščete pravo velikost, saj ima Ara v svoji ponudbi tudi polovične številke. Izbira pa je nadgrajena s funkcijskimi lastnostmi, kakovostno izdelavo, vrhunskimi materiali in s sodobnim dizajnom, ki je uspešno umeščen v dolgo tradicijo obutve Ara.

Za deževne in snežene dni lahko izbirate med modeli iz kakovostnih zračnih Gore-tex materialov. Vsak čevelj je izdelan s posebno natančnostjo in sledi trendom z uspešno kombinacijo mode in udobja.

Želite ostati v koraku z zadnjimi modnimi trendi?

Obiščite eno od trgovin Mass v Sloveniji in poiščite pravi modni navdih. Ponujajo vam namreč pestro izbiro Ara modnih čevljev in torbic za vse okuse.

Nekaj najlepših parov poiščite v trgovinah MASS po vsej Sloveniji. Vsa ponudba Ara obutve v Massu je vidna tukaj

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Naročnik oglasnega sporočila je Sidera d.o.o.