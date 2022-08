Kako zdravju prijazno shujšati za deset kilogramov?

Oglasno sporočilo

Pojav sploh ni tako redek: pride dan, ko potegnemo črto in ugotovimo, da smo si pridelali bistven presežek kilogramov. Takrat je čas za ukrepanje. A hujšanja se nikakor ne smemo lotiti na zaletav način. Brezglavo stradanje za telo predstavlja veliko obremenitev, hitro hujšanje pa običajno sproži jojo učinek. Shujševalna epizoda se tako konča še s kakšnim kilogramom več kot na samem začetku. Kako se torej za vedno znebiti odvečnih kilogramov?

Hiti počasi

Visok indeks telesne mase predstavlja alarm, da je treba nemudoma ukrepati. Toda pazljivo: narave se ne da prelisičiti. Načrtno stradanje je sicer mučen postopek, sploh če so bili pred tem obroki obilni. A ideja hitrih shujševalnih diet zveni mamljivo: najprej potrpimo, nato pa uživamo v sadovih prejšnjega odrekanja.

Resničnost je drugačna. Kar hitro pride, tudi hitro gre, posledice naglega hujšanja pa ostanejo. Kilogrami po navadi hitro skopnijo, to pa nikakor ne sme biti razlog za veselje. Tehtnica sicer daje spodbudne rezultate, a ti so posledica zmanjšanja deleža vode v telesu in izgube čiste mišične mase. Število izgubljenih kilogramov je torej zavajajoče.

Izčrpavanje telesa s hitrimi dietami med drugim tudi znatno upočasni metabolizem in pospeši apetit. Obdobju lakote pogosto sledi obdobje prenajedanja. Odrekanje predstavlja hud stres, zato se prej ali slej zlomimo in popustimo pritiskom. Nastopi čas za jojo učinek.

Lačna oseba se znova polasti prekomernega prehranjevanja, ki ga je bila vajena pred začetkom diete. Telo pa ni več enako kot takrat. Je izčrpano. Hud kaloričen primanjkljaj povzroči hud stres, zato telo kalorije pospešeno kopiči v obliki odvečnih maščob. Kazalec na tehtnici se nato navzgor pomika še bolj naglo, kot se je navzdol. Po navadi pa takšno epizodo okrona še kak kilogram več.

Majhni cilji, veliki uspehi

Pri zdravem hujšanju vsak teden izgubimo od 0,5 kilograma do en kilogram oz. idealno bi bilo tedensko izgubiti en odstotek telesne teže. Hujšati je treba počasi, saj si le tako zagotovimo trajne rezultate. Za izgubo desetih kilogramov torej potrebujemo od deset do 20 tednov. Pet mesecev res zveni ogromno, a telo nas bo hvaležno nagradilo.

Motivacijo na dolgi rok spodbudimo s postavljanjem manjših ciljev. Ne tehtajmo se prepogosto. Najbolje bo, da rezultate merimo enkrat tedensko. Tako nam morebitna dnevna nihanja teže, ki so sicer popolnoma normalna, ne bodo v breme. Če nam po enem tednu tehtnica pokaže vsaj pol kilograma manj, je to mala zmaga. Bodimo ponosni nase!

Počasno izgubljanje odvečnih kilogramov preprečuje jojo učinek, hkrati pa je tudi prijazno do kože. S tem preprečimo, da bi spomin na našo zajetnejšo postavo ostal v obliki povešene kože.

Manjši obroki za večji uspeh

Odvečni kilogrami so posledica prevelikega vnosa kalorij, ki nam jih ne uspe pokuriti. Pri hujšanju moramo zato poskrbeti za optimalen kalorični primanjkljaj.

Gre za negativno razliko med količino kalorij, ki jih vnesemo v svoje telo, in količino kalorij, ki jih telo porabi za svoje funkcije. Bistveno je torej, da kalorije, ki jih vnesemo s prehrano, pokurimo za presnovo, dihanje, gibanje, uravnavanje telesne temperature ... Če porabimo več, kot smo vnesli, hujšamo.

Pri zdravem hujšanju na dolgi rok idealen kalorični primanjkljaj znaša med 300 in 500 kalorij. V tem primeru telo črpa energijsko razliko iz tistih zalog, ki se jih želimo znebiti – iz maščobnih oblog.

Dobra hrana, dobro zdravje

Za popolno postavo stradanje ni potrebno, je pa dobro poznati načela zdravega prehranjevanja. Pri hujšanju moramo poskrbeti, da telo črpa energijo iz maščobnih oblog, ne pa iz mišične mase. Mišice, ki so sicer težje od maščobe, so namreč ključne za zdravo, fit telo.

Med hujšanjem moramo zato poskrbeti, da vsak dan vnesemo od enega do dva grama beljakovin na kilogram telesne teže. Tako bodo mišice okrepljene in preskrbljene.

Beljakovine si zagotovimo z uživanjem beljakovin v prahu, z njimi pa so izjemno bogata tudi nekatera živila. Na jedilniku naj se zato pogosteje znajdejo jajca, kvinoja, govedina, ribe, piščanec, fižol in oreščki.

Za hitrejše izgorevanje maščob pa poskrbimo z živili, ki topijo maščobo. Ja, tudi takšna obstajajo. Pa še dobrega okusa so. V boj z maščobo se podamo že ob srkanju skodelice zelenega čaja. Ob hlajenju s kozarcem hladne limonade. Sladkanju z ananasom. Pikantnem okusu vsestranskega ingverja. Jutranjem razvajanju z ovseno kašo. In ob opojnem okusu cimeta.

"Adijo, maščoba" pa je tudi moto začimbe kapsaicin, pikantne kraljice kurjenja maščob. Z uživanjem pripravka iz te sestavine poskrbimo, da se bodo ob uvedbi ustrezne prehrane in primernega gibanja maščobe topile še hitreje kot sicer.

Brez miganja ne gre

Poiščite si rekreacijsko dejavnost, ki vam ustreza in uživajte! Trajna izguba kilogramov brez redne vadbe je zelo zahteven cilj, zato se je treba vzeti v roke in se držati gibalnega načrta.

Kdor je vadbo v zadnjem času zanemaril, naj se sprva loti dolgih sprehodov, nato pa postopoma nadgrajuje intenziteto gibanja. Preživljanje časa v naravi ima pozitiven vpliv tudi na doživljanje stresa, ki vsakodnevno najeda naše zdravje.

Naslednji korak je izbira primernega treninga. Dober način za miganje so npr. krožne vaje, ki jih izvajate v udobju lastnega doma in zanje ne potrebujete pripomočkov.

Skupaj je vse lažje

Tako kot na vseh področjih življenja je tudi pri hujšanju vse lažje, če imamo ob sebi ljudi, ki nas bodrijo in podpirajo. Še bolje je, če se na pot do izgube telesne teže odpravimo še z eno osebo, s katero si izmenjujemo ideje, se bodrimo in motiviramo.

